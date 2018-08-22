Смещение ответственности: почему Порошенко заявил о наличии у Москвы «ключей» к миру на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна не согласится урегулировать ситуацию в Донбассе на «российских» условиях. При этом глава государства отметил, что «ключи от мира» на Украине якобы находятся в Москве. Также Порошенко подчеркнул, что Киев делает ставку на силовое разрешение конфликта на востоке страны. В ответ на это в Совфеде напомнили, что Россия не является стороной конфликта, а установление мира в Донбассе зависит от исполнения украинскими властями Минских соглашений. Между тем эксперты связали выпады Порошенко с предстоящими президентскими выборами на Украине и попыткой свалить последствия всех своих просчётов на Москву.

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с бывшими участниками военной операции на востоке Украины заявил, что Киев не согласится на урегулирование конфликта на территории Донбасса на условиях, предлагаемых российской стороной.

«Если кто-то будет навязывать Украине российские кабальные условия, я хочу заявить, что не только для президента, а для всей украинской нации этот путь категорически неприемлем, поскольку это путь не к миру», — приводит Интерфакс-Украина слова Порошенко.

Кроме того, украинский президент отметил, что достижение мира на Украине якобы зависит от России.

«Ключ от мира находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле», — заявил Порошенко. Также глава украинского государства подчеркнул, что страна делает ставку на силовое урегулирование конфликта на территории Донбасса.

При этом в феврале 2018 года Пётр Порошенко сказал, что на Украине «приоритетным считают мирный политико-дипломатический способ возобновления территориальной целостности». Кроме того, украинский лидер тогда заявил о намерении добиться введения в Донбасс миротворцев ООН.

«Мы будем придерживаться минских договорённостей и настойчиво добиваться размещения миротворческой миссии ООН на приемлемых для Украины условиях», — добавил он.

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С больной головы...

Украинский лидер делает подобные заявления против России, чтобы последствия своих просчётов и ошибок свалить на Москву, считает член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.

«Последние два года Порошенко делает очень жёсткие заявления в адрес России. Я считаю, что он в отчаянии, впереди выборы... Он делает заявления против России, чтобы во всех ошибках и просчётах найти другого виновника», — отметил Цеков.

Кроме того, политик убеждён, что мир в Донбассе может наступить в течение 2—3 месяцев, если Украина будет выполнять Минские соглашения.

«Что касается его заявления о ключе (к миру. — RT), то все понимают, что ключ к миру в Донбассе находится в самом Киеве. Если бы Киев выполнял Минские соглашения, а не стремился переложить их выполнение на Россию, которая не является стороной конфликта в Донбассе, то мир бы наступил очень быстро, буквально в течение 2—3 месяцев», — добавил он.

При этом заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин считает, что не следует ожидать выполнения минских договорённостей Киевом.

«Это совершенно очевидно, что Украина никогда не пойдёт на российские, как они выражаются, условия мира. Точно так же, как Киев не собирается выполнять Минские соглашения. Если выполнить Минские соглашения, то не было смысла проводить переворот. Тогда невозможно превратить Украину в «анти-Россию» и подавить всё русское в этой стране», — сказал он.

Эксперт считает, что подобное заявление специально сделано в преддверии выборов президента Украины, которые пройдут весной 2019 года, поскольку Порошенко «прекрасно знает, что президентов на Украине назначает Вашингтон, а потом оформляет это в форме выборов».

«Соответственно, ему нужно показать тем, кто устраивал переворот 2014 года, что он лучший исполнитель их воли и что именно он может постоянно провоцировать конфликт с Российской Федерацией... Это необходимо, чтобы именно на него сделали ставку в Вашингтоне», — отметил эксперт.

Заявления Порошенко связал с грядущими выборами и директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его мнению, президент Украины пытается решить сразу две задачи.

«С одной стороны, Порошенко пытается понравиться патриотически настроенной части общества и позиционировать себя как лидера этой части, как непримиримого ястреба противостояния с Россией. С другой — это определённый внутренний месседж. Недавно президент обратился к СНБО с целью разработать план борьбы с вмешательством России в украинские выборы в 2019 году — это дальнейшее развитие темы борьбы с внутренней пятой колонной, коей может быть любая оппозиционная точка зрения на Украине», — заключил Руслан Бортник.

«Здравомыслящие политики»

Ранее Порошенко заявил, что шокирован тем фактом, что многие украинские политики поддерживают мнение президента РФ Владимира Путина о ситуации в Донбассе.

«Меня как президента шокирует другое — как же до чёрта у него (Путина. — RT) адвокатов сейчас в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить её на Украину», — приводит РИА Новости слова Порошенко.

По мнению Сергея Цекова, украинские политики, которые придерживаются российской точки зрения по поводу конфликта в Донбассе, понимают, что «все несчастья связаны с нынешним руководством Украины».