Смещение акцентов: что стоит за словами Джо Байдена об угрозе США со стороны России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал Россию главной угрозой американской безопасности. Кроме того, политик заявил, что Москва якобы занимается распространением дезинформации против него. Ранее в СМИ был опубликован компромат на сына Джо Байдена — Хантера. Глава нацразведки США Джон Рэтклифф заявил, что доказательств причастности к этому России у американских спецслужб нет. Эксперты отмечают, что Байден пытается оправдаться за свои неудачи перед выборами и демонстрирует истеблишменту, что готов продолжать антироссийскую политику в случае победы.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал Россию страной, которая представляет самую большую угрозу для безопасности Соединённых Штатов. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Считаю, что крупнейшую для Америки угрозу разрушения нашей безопасности и наших союзов представляет Россия. Во-вторых, я думаю, нашим главным конкурентом является Китай. И от того, как мы с этим справимся, зависит, останемся ли мы просто конкурентами или окажемся на более серьёзной стадии силового соперничества», — сказал Байден.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, отметил, что оно продвигает ненависть к России.

«Это совсем не так, мы с этим абсолютно не согласны. Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к России, и что наша страна позиционируется как какой-то противник», — сказал Песков.

Также Байден заявил, что Россия и Владимир Путин якобы распространяют о нём дезинформацию, ведя клеветническую кампанию против него и его семьи.

«Исходя из того, что я прочитал и знаю, разведывательное сообщество предупредило президента о том, что русские снабжают Джулиани (адвоката президента Трампа. — RT) дезинформацией. Нам также известно, что Путин очень старается распространять дезинформацию о Джо Байдене. Таким образом, стоит выстроить цепочку Россия—Джулиани—президент, и всё становится на свои места. Это клеветническая кампания, потому что ему самому говорить не о чем. С чем он идёт на выборы? С какими идеями?» — сказал Байден.

Так Джо Байден прокомментировал скандал с участием своего сына Хантера, который оказался в центре внимания американских СМИ в начале октября.

Семейное дело

Напомним, в распоряжении газеты The New York Post оказалась электронная переписка, предположительно, Хантера Байдена, в том числе оправленное ему письмо от имени Вадима Пожарского, высокопоставленного сотрудника украинской газовой компании Burisma. Автор письма благодарил Хантера за организацию встречи с Байденом-старшим.

«Дорогой Хантер, спасибо за приглашение посетить Вашингтон, а также за возможность встретиться с твоим отцом и провести вместе время. Это настоящая честь и удовольствие», — говорится в электронном письме.

Джо Байден и его сын Хантер

Reuters

© Jonathan Ernst

Хантер Байден вошёл в совет директоров компании Burisma — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине — в апреле 2014-го. В этом же месяце его отец посещал Украину, будучи в должности вице-президента США. Американское издание The Hill в апреле 2019-го сообщило, что Генпрокуратура Украины подозревала Хантера Байдена в получении взяток от руководства Burisma.

The New York Post утверждает, что переписка была обнаружена в ноутбуке, который был оставлен в сервисной мастерской в штате Делавэр (где проживает Джо Байден и члены его семьи) в апреле 2019 года. Владельца устройства установить не удалось, однако в нём было обнаружено много компрометирующих материалов на Хантера Байдена.

Стоит отметить, что Джо Байден отрицал своё участие в коммерческой деятельности своего сына и его деятельности на Украине. В свою очередь Дональд Трамп и его сторонники утверждают, что Хантер и Джо Байдены обогащались благодаря высокопоставленному положению главы семейства.

Дональд Трамп накануне в очередной раз поднял вопрос о нечистоплотности семейства Байденов в ходе предвыборного митинга в штате Нью-Гэмпшир. Он назвал обнаруженный компьютер «ноутбуком из ада», так как тот якобы полон компромата, и напомнил, что Хантер Байден был уволен со службы в ВМС США (в американских СМИ сообщается, что причиной тому стал положительный тест на наркотики).

«И этот парень, не будем уточнять, почему или как — к сожалению, покинул флот. Затем пустые годы, вообще ничего. А потом его отец стал вице-президентом, и теперь он зарабатывает десятки миллионов долларов. Это неправильно», — заявил Трамп.

По поводу скандала с участием Байденов высказался и президент России Владимир Путин. Он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин» о заявлении Трампа о том, что Байден якобы получал российские деньги и был в хороших отношениях с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, а также с его вдовой Еленой Батуриной.

Президент России напомнил, что Елена Батурина занималась и «может быть, занимается бизнесом», и допустил, что она могла иметь многочисленные деловые связи со своими зарубежными партнёрами. Комментируя деятельность Хантера Байдена, Владимир Путин отметил, что у того «на Украине действительно был — а может быть, и есть — бизнес», и добавил, что это не касается России, а «касается американцев и украинцев».

Стоит отметить, что в ходе своей президентской кампании Джо Байден неоднократно обвинял Россию и лично Владимира Путина в попытках помешать его избранию главой США в 2020 году.

Отсутствие доказательств

Демократы отвергают обвинения, выдвигаемые против Джо Байдена, называя их дезинформацией, которую якобы продвигает Россия. В частности, об этом говорил глава комитета по разведке Палаты представителей конгресса США Адам Шифф. Он заявил, что за этой кампанией якобы стоит Кремль.

Однако глава Нацразведки США Джон Рэтклифф в свою очередь отметил, что появление в интернете и СМИ компрометирующей переписки Хантера Байдена не связано с Россией и доказательств тому нет.

Дональд Трамп на встрече с избирателями

Reuters

© Tom Brenner

«Найденная в ноутбуке Хантера Байдена информация не связана с той или иной российской дезинформационной кампанией, — заявил Рэтклифф. — Позвольте внести ясность: разведывательное сообщество так считает, поскольку нет никаких сведений, доказывающих обратное. И мы не делимся никакими данными ни с Адамом Шиффом, ни с другими членами Конгресса».

При этом глава разведсообщества США сообщил, что в данный момент компьютер находится в распоряжении ФБР.

«Воздерживаясь от комментариев в отношении потенциально проводимого или не проводимого ими расследования, скажу, что их расследование не сосредоточено на российской дезинформации, и разведсообщество не играет в нём никакой роли», — добавил Джон Рэтклифф.

По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, попытки представить неудобные политические моменты как вмешательство некоей третьей силы «обесценивают демократический процесс».

«Байден сейчас акцентирует внимание американцев на том, что Россия дискредитирует его, чтобы в случае проигрыша переложить вину на РФ и тем самым обозначить Трампа нелегитимным президентом. Обесценивает политическую культуру, ударяет по американской демократии то, что американские политики пытаются внутренние сбои замаскировать под вмешательство со стороны другого государства», — отметил политолог.

Джо Байден делает всё для того, чтобы публикации о коррупционном скандале с участием его сына не помешали ему, отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Поэтому, по мнению эксперта, политик говорит о некой кампании со стороны России и объявляет её главной угрозой безопасности США.

«Для этого он пытается переориентировать рядовых американцев, продемонстрировав им, что есть страны, которые наиболее агрессивны по отношению к США. Важно отметить, что он также говорит о серьёзной угрозе со стороны Китая. Байден не может обозначить во всеуслышание КНР врагом, потому что, когда экономики так сильно связаны друг с другом, результаты скандала могут быть плачевными. Но не исключает, что тот из соперника может перерасти в противника. Россия не имеет такие устойчивые экономические связи с США, поэтому он настолько фривольно делает подобные заявления», — отметил эксперт.

В случае победы на выборах 2020 года кандидата от Демократической партии, отношения между США и Россией могут деградировать ещё дальше, считает Сергей Судаков.

«Если Байден придёт к власти, то первые вопросы, которые он будет ставить, — введение очередных пакетов санкций, чтобы нанести серьёзный урон экономике. Но вряд ли это предложение будет поддержано, потому что состояние холодной стороны с Россией не приведёт ни к чему хорошему», — пояснил политолог.

Несмотря на то, что Байден пытается игнорировать компромат и лидирует в нескольких штатах, его шансы на победу остаются неопределёнными, отметил Сергей Судаков.

«Рано считать Байдена победителем. Сегодня он довольно пожилой кандидат с агрессивным и непопулярным вице-президентом в лице Камалы Харрис и является худшим вариантом для США, поэтому у Трампа есть хорошие шансы остаться в Белом доме», — заключил эксперт.