Смертоносный коронавирус из Китая грозит и России: В Роспотребнадзоре дали прогноз

Ранее стало известно о том, что жертвой смертоносного коронавируса в Китае стал уже четвёртый человек. Новый смертельный случай зарегистрирован в Ухане. О его кончине сообщили местные власти. Общее количество заболевших вирусной пневмонией, вызванной новым видом коронавируса, в стране уже перевалило за две сотни человек.

Возможность того, что новый тип коронавируса 2019-nCoV грозит и России, в Роспотребнадзоре не исключили. В пресс-службе ведомства пояснили, что исключить полностью исключить завоз в нашу страну нового коронавируса, как и любого другого вируса, невозможно.

Здесь же напомнили о том, что в Россию из Китая ежегодно приезжает свыше 1,5 миллиона китайцев. В ведомстве, однако, дают довольно успокаивающий прогноз возможного распространения нового вируса в нашей стране.

"Даже в случае завоза нового коронавируса в Российскую Федерацию вероятность широкого распространения этого вируса можно оценить как низкую", - уточняют специалисты.

В Роспотребнадзоре также указали на проводимые осмотры пассажиров, прилетевших из КНР.

"Данных ещё очень мало, но ближайший родственник нового коронавируса - коронавирус тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС), вызвавший эпидемию так называемой "атипичной пневмонии" в 2003 году, передавался от человека к человеку фекально-оральным путем. <…> Вирус сохранял жизнеспособность на пластиковых поверхностях и заражал человека в течение 48 часов после попадания на объекты внешней среды", - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.