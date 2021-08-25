Смертоносное оружие США в руках талибов обернется против Запада

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Американцы с партнерами оставили боевикам арсенал примерно на 212 миллионов долларов, в том числе и новейшее оборудование

Смертоносный военный арсенал американского оружия, попавший в руки запрещенного в РФ движения "Талибан", "приведет к террористической атаке" на Великобританию. Об этом предупреждает The Mirror.

По данным британского таблоида, после стремительного выхода войск Пентагона из Афганистана в распоряжении талибов оказалось военного оборудования и вооружения США на миллионы долларов, включая современные самолеты и бронетехника. В результате боевики стали самой оснащенной армией террористов в мире, пишет автор статьи.

"Это совершенно новое оборудование, которое Соединенные Штаты поставили афганской армии в начале этого года", – говорится в публикации.

Кроме того, на вооружение талибов попала техника, которая завозилась американцами на протяжении последних 20 лет.

Среди ценных трофеев есть более двух миллионов патронов калибра штурмовых винтовок AK47, военные машины, легкий штурмовик А-29 стоимостью £17 млн и 100 тыс ракет, 61 тыс осколочно-фугасных снарядов. Также в распоряжении боевиков оказались 89 тыс совершенно новеньких военных рубашек.

"Британия столкнется с новыми террористическими атаками", – делает вывод бывший командующий войсками Соединенного Королевства в Афганистане полковник Ричард Кемп.

Такое обилие оружия в руках талибов вызывает обеспокоенность, заметил он. По его мнению, поставленная натовскими странами для афганской армии бронетехника теперь обернется против самого Запада.

Источник указал автору статьи, что сейчас "Талибан" вооружен лучше, чем многие западные армии, что весьма шокирует. Но обеспокоенность вызывает и другой факт, подчеркнул собеседник таблоида.



"Если это оборудование непригодно для использования талибами, похоже, они отправляют его за границу либо другим террористическим группировкам, либо для продажи на черном рынке. Огромное количество смертоносного оборудования, предназначенного для того, чтобы убивать и калечить людей, попало в руки самых опасных и способных террористов в мире", – констатировал он.

До сих пор официально неизвестен точный реестр попавшего к талибан оружия, однако Mirror со ссылкой на соответствующие отчеты США опубликовал свой список оставленной американскими военными техники. В нем присутствуют несколько самолетов, бронетранспортеры, боеприпасы и спецодежда и другое оборудование на общую сумму в $212 миллионов.

Ранее сегодня Ахмад Масуд, который руководит окруженными "Талибаном" отрядами сопротивления в провинции Панджшер, обратился за помощью к Москве. По его убеждению, в интересах России попытаться урегулировать конфликт в Афганистане.

