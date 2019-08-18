Смертоносная реконструкция "Зимней вишни": Суд признал незаконность ввода ТРЦ

Предприниматели, которые в свое время приобретали помещения в ТРЦ "Зимняя вишня" и после пожара были признаны потерпевшими, добились признания в суде незаконности ввода реконструированного из фабрики здания в эксплуатацию.

Как уточняется, решение о признании недействительным разрешения на ввод, выданного региональным Госстройнадзором в 2014 году, принял Арбитражный суд Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, в своем иске со ссылкой на эксперта потерпевшие частники отмечали, что еще до пожара здание "не соответствовало требованиям разработанной проектно-сметной документации", а также нормативно-техническим требованиям.

Однако Госстройнадзор дал "добро" на ввод "Зимней вишни" в эксплуатацию. Спустя четыре года такая реконструкция аукнулась гибелью десятков людей, большинство из которых были дети.