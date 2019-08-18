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Смертоносная реконструкция "Зимней вишни": Суд признал незаконность ввода ТРЦ
18 августа 2019, 08:54 • 131 • Политика
Арбитражный суд Кемеровской области признал недействительным разрешение, выданное региональным Госстройнадзором на ввод в эксплуатацию ТРЦ "Зимняя вишня" в 2014 году. Реконструкция фабрики в ТЦ, напомним, обернулась смертью 60 человек.
Предприниматели, которые в свое время приобретали помещения в ТРЦ "Зимняя вишня" и после пожара были признаны потерпевшими, добились признания в суде незаконности ввода реконструированного из фабрики здания в эксплуатацию.
Как уточняется, решение о признании недействительным разрешения на ввод, выданного региональным Госстройнадзором в 2014 году, принял Арбитражный суд Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, в своем иске со ссылкой на эксперта потерпевшие частники отмечали, что еще до пожара здание "не соответствовало требованиям разработанной проектно-сметной документации", а также нормативно-техническим требованиям.
Однако Госстройнадзор дал "добро" на ввод "Зимней вишни" в эксплуатацию. Спустя четыре года такая реконструкция аукнулась гибелью десятков людей, большинство из которых были дети.
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