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Смертную казнь в России пора вернуть: в Госдуму внесут инициативу об убийцах детей

02 октября 2020, 23:15  •  21 • Политика
Сергей Миронов заявил, что хотел бы отмены моратория на смертную казнь в России, если дело касается причинения вреда детям. Безусловно, смертная казнь должна действовать для убийц детей, уверен Миронов.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в интервью Юрию Пронько на "Первом русском" заявил об инициативе партии вернуть смертную казнь в стране. Депутат Госдумы признался, что и сам был против отмены моратория. Но сегодня убедился, что даже убийца и насильник детей может выйти из тюрьмы условно-досрочно. А это в корне неверно, уверен Миронов.
"За убийство детей и надругательство над детьми надо возвращать смертную казнь. И мы такую инициативу внесли, - подчеркнул Миронов. - Я сам был противником смертной казни, но послушайте, что именно мы предлагаем. Смертная казнь должна действовать для тех, кто покушается на жизнь ребёнка".
Отмена моратория не будет входить в конфликт с международным правом, уверен Миронов. Ведь в этом году мы утвердили поправку в Конституции России, обозначив главенствующую роль нашего права над любым другим.
"А теперь самое главное. Отвечу тем, кто говорит нам о том, что судебная система России допускает ошибки. Мы предлагаем следующее: первый вердикт убившему ребёнка выносит только суд присяжных. А дальше приговор не приводится в исполнение в течение года. За этот период Верховный суд в составе трёх судей должен вновь рассмотреть дело и убедиться, что присяжные не на эмоциях принимали решение, а руководствовались фактами. Только теперь приговор приводится в исполнение".
Сергей Миронов подчеркнул, что и за надругательство над детьми наказание должно быть жёстче. Например, активно обсуждается химическая кастрация. Миронов признаёт, что это требует дискуссии, поскольку, во-первых, кастрация сама по себе не исключает желание причинить вред ребёнку, которое остаётся в голове у преступника. Кроме того, эффект препарата закончится, и тогда снова встанет вопрос о его введении. И кто будет контролировать срок действия препарата кастрата? Всё это требует обсуждения, добавил Миронов, заверив, что он намерен запустить и эту дискуссию на экспертном уровне.

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