Смертную казнь в России могут вернуть: Председатель КС назвал условия

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил, что смертную казнь в России могут вернуть. Он назвал условия для этого.

На сайте Конституционного суда опубликована книга Зорькина "Конституционное правосудие: процедура и смысл". В ней автор говорит об отмене смертной казни как о примере преодоления стереотипов массового сознания.

Председатель КС напомнил, что при вступлении в Совет Европы Россия не отменила смертную казнь, а ввела на неё мораторий. Он стал действовать с 1996 года. Решениями Конституционного суда в 1999 и 2009 годах мораторий подтверждён. Но до сих пор продолжаются дискуссии на эту тему.

"То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе её развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", - цитирует автора книги "Коммерсантъ".

Он объяснил, что многое зависит от правовой ситуации в России в целом. Кроме того, важно понимать, насколько страна продвинется на пути "создания прочного, уверенного в себе правопорядка".