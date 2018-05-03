Смертная казнь, пожизненный срок или свобода: россиянке во Вьетнаме вынесут приговор за контрабанду кокаина

Во Вьетнаме в пятницу, 4 мая, вынесут приговор ростовчанке Марии Дапирке, которую судят за контрабанду крупной партии кокаина. Девушка поехала на встречу к своему возлюбленному с подаренным им чемоданом, а на границе таможенники обнаружили в нём почти три килограмма наркотиков. Теперь девушке грозит смертная казнь или пожизненное заключение. Защитники россиянки рассказали RT, что представители вьетнамских правоохранительных органов так и не пустили их к ней на свидание. Сама Мария, по их словам, не унывает и надеется на оправдательный приговор — она так и не признала свою вину и утверждает, что её использовали как невольного наркокурьера.

В пятницу, 4 мая, во вьетнамском Хошимине состоится заключительное заседание суда по делу россиянки Марии Дапирки, обвиняемой в контрабанде наркотиков. В августе 2014 года девушка из Таиланда транзитом через Вьетнам поехала в Африку к своему жениху. Однако на границе вьетнамские таможенники обнаружили в её багаже почти три килограмма кокаина. Мария утверждает, что она ничего не знала о запрещённом грузе — наркотики находились в чемодане, который подарил ей мужчина. Теперь Марии грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

Стоит отметить, что оглашение приговора уже несколько раз откладывалось. Вьетнамские силовики заявляли, что им необходимо время для дополнительного расследования, чтобы установить, был ли умысел в действиях Дапирки или же девушку использовали как наркокурьера без её ведома.

Перед финальным заседанием суда защитники Марии Дапирки наняли ещё одного адвоката — гражданина Вьетнама, который хорошо разбирается в специфике подобных уголовных дел.

«Завтра будет уже шестое по счёту заседание после серии переносов для «доследования», — рассказал RT адвокат обвиняемой Сункар Нурмагамбетов. — Мы рассчитываем, что на этот раз суд уже вынесет решение. Позиция Марии неизменна — она не признаёт свою вину. Мы рассчитываем только на оправдательный приговор».

По словам юриста, возможны и другие решения суда — смертная казнь, пожизненное заключение или же осуждение по другой статье, если суд переквалифицирует обвинение.

На вероятность того или иного исходя, в частности, повлияет и факт наличия у россиянки умысла на совершение преступления. При самом пессимистичном раскладе, если Дапирку приговорят к высшей мере наказания или пожизненному лишению свободы, защита надеется добиться передачи девушки в Россию для исполнения приговора.

«Существует международное соглашение о выдаче граждан, — говорит Сункар Нурмагамбетов. — Осужденные российские граждане подлежат выдаче в Россию. А здесь осужденные уже могут рассчитывать на помилование президента».

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© maria_dapirka

Ни одного свидания за три года

Как рассказал адвокат, сама Мария Дапирка чувствует себя хорошо и не падает духом. Россиянке разрешено передавать письма и продукты, поэтому у неё есть возможность общаться с близкими по переписке и получать от них передачки: книги, сухофрукты, деньги для покупок в тюремном магазине и необходимые для жизни в заключении мелочи. При этом Дапирка поддерживает физическую форму и регулярно занимается в камере йогой, а также проводит время за рукоделием. При этом девушка живёт в камере на 10 человек, а письма от родных вынуждена читать только в присутствии надзирателей.

Однако защитник попасть к ней на свидание так и не смог, даже несмотря на помощь российского генконсульства во Вьетнаме.

Как рассказал RT Сункар Нурмагамбетов, российские дипломаты в Хошимине навещали Дапирку в камере, поскольку их статус позволяет им это сделать. Вьетнамская сторона заявила, что посещение обвиняемой адвокатом в составе группы работников дипмиссии невозможно.

«Вьетнамские чиновники заявили, что для посещение моего доверителя я должен сначала получить подтверждение того, что мама Марии действительно наняла меня представлять её интересы, а затем представить его в Народный суд города Хошимина, — пояснил Нурмагамбетов. — Из-за бюрократической волокиты я пока так и не смог попасть к подзащитной».

Сама Дапирка ещё в минувшем году, перед очередным судом, написала прощальное письмо своей маме. Оно опубликовано в группе поддержки в социальной сети Вконтакте.

«Дорогая мама, не переживай за меня, — говорится в письме — У меня всё хорошо, я ко всему готова. Надеюсь, у тебя получится меня навестить. Уже четыре года тебя не видела. Я очень скучаю! Позаботься о своем здоровье».

«Обаятельные наркодельцы»

Уроженка города Кропоткин Краснодарского края Мария Дапирка выросла в семье архитекторов и сама окончила художественную школу. Позже девушка поступила в архитектурный институт в Ростове-на-Дону.

Как рассказывают друзья, вскоре Дапирка первый раз в жизни посетила Таиланд и влюбилась в страну с первого взгляда. Она много рассказывала о местных людях, климате, фруктах и море. В 2013 году 28-летняя девушка вовсе уехала туда жить, сняла дом и стала работать гидом, параллельно рисуя и продавая картины.

Вместе с этим Мария Дапирка сильно изменила образ жизни: начала заниматься йогой, стала вегетарианкой, перестала пить и курить. В Таиланде Мария познакомилась с нигерийцем по имени Ник, с которым у неё завязались отношения. Как рассказывают знакомые девушки, мужчина красиво ухаживал за Марией, дарил подарки, рассказывал о своей родине и о том, как он серьёзно занимается футболом. Через некоторое время пара уже планировала жить вместе, завести детей и переехать в Африку.

Незадолго до задержания футболист Ник подарил Марии красивый чемодан, а затем пригласил её к себе в гости и оплатил билеты. Лететь девушка должна была через Вьетнам — якобы так дешевле. В результате, упаковав вещи в подаренный Ником чемодан, Дапирка в августе 2014 года вылетела в Хошимин.

На границе таможенники обнаружили внутри почти 3 килограмма кокаина: два пакета весом 1,87 кг лежали на дне чемодана, а ещё два свёртка весом 0,93 кг — между журналами.

Для семьи Дапирка произошедшее стало шоком: они уверяют, что девушка никогда бы не стала связываться с наркотиками, поскольку даже к курению и алкоголю относилась крайне негативно. Они уверены, что Марию подставил тот самый Ник, который, по мнению семьи, уже не в первый раз обманывал доверчивых возлюбленных, используя их как наркокурьеров.

Примечательно, что бойфренд обвиняемой Ник, по словам близких, по-прежнему находится на свободе. Друзья Марии утверждают, что несколько раз видели его в Таиланде, а сам парень появляется в социальных сетях и в Skype, однако не отвечает на сообщения.

Друзья и близкие россиянки провели своё расследование и теперь утверждают, что «Ник» работает не один, а в составе группы «обаятельных темнокожих наркодельцов».

Они действуют по отработанной схеме: знакомятся с молодыми девушками, втираются в доверие, влюбляют в себя, а затем под разными предлогами вынуждают отправиться в нужную страну, заранее подкинув в их вещи партию наркотиков. В случае, если девушек схватят, они оказываются ни при чём.

Точно такая же история произошла несколько лет назад в Камбодже. В 2015 году россиянка Елизавета Максимова была осуждена муниципальным судом столицы Камбоджи Пномпеня на 28 лет тюрьмы за ввоз в страну в апреле 2014 года пяти килограммов растворённого кокаина.

Когда 28-летняя россиянка прибыла в Камбоджу из Бразилии, жидкий кокаин в обёрнутых пластиком бутылках нашли в её багаже. Сама Максимова заявляла, что бутылки принадлежали её любовнику, гражданину Нигерии, которого она знала под именем Джо. По словам Максимовой, отправляясь в путь, она не знала, что именно находится в сумке.

Подобные преступления в Азии и, в частности, во Вьетнаме наказываются очень сурово. Официальная статистика не раскрывается, но только за один из минувших годов вьетнамские власти приговорили к смертной казни 30 подсудимых. В итоге смертельную инъекцию произвели 21 мужчине и 9 женщинам. Еще 60 человек получили большие тюремные сроки вплоть до пожизненного заключения.