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Смертная казнь и частные тюрьмы для педофилов: Адвокат и депутат Госдумы выступили с инициативой
22 сентября 2020, 04:45 • 60 • Политика
Депутат Госдумы Николай Земцов и адвокат Виолетта Волкова предложили ввести в России смертную казнь и создать частные тюрьмы для педофилов. "Смертная казнь должна быть возвращена. Запрет навязан лишь мировым сообществом", - считает парламентарий.
В России предложили ввести смертную казнь и открыть частные тюрьмы для педофилов. С инициативой выступили депутат Госдумы Николай Земцов и адвокат Виолетта Волкова в ходе онлайн-конференции на тему "Почему в России нет смертной казни для убийц и педофилов?".
По мнению парламентария, педофилы являются больными людьми и не имеют шансов на исправление. Они не должны находиться среди людей, и смертная казнь для них - гораздо более гуманный выход, чем пожизненное заключение, считает Николай Земцов.
В свою очередь адвокат указала на то, что возвращение высшей меры наказания снизит шансы жертв педофилов на выживание. Если педофилы будут знать, что их ждёт смертная казнь, то они могут начать "убирать" свидетелей, оставшихся в живых, потому что им уже нечего бояться. В качестве возможного пути решения проблемы юрист предложила создать частные тюрьмы для таких преступников, пишет Nation News.
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