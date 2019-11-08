Смертная казнь 2019. Время пришло? • 305 • Аналитика









Октябрь 2019

В начале октября в Саратове ранее судимый по делам о разбое, кражах и изнасиловании 35-летний Михаил Туватин совершил убийство девятилетней девочки Лизы Киселевой.





Насильник и детоубийца Михаил Туватин





И убитая им Лиза Киселева девяти лет



По словам убийцы, он убил девочку из-за того, что она якобы подошла к гаражу и спросила его о том, его ли это гараж. По официальным данным, криминалисты не зафиксировали на теле девочки следов сексуального насилия, но где гарантия, что он не получал удовольствия от самого процесса убийства? И есть ли кто-то, кто поверит, что девятилетний ребёнок добровольно подошёл с вопросом к какому-то дегенерату? Для меня лично нет сомнений, что преступление он совершил, потакая потребностям своей гнусной сущности.



На допросе Туватин заявил, что раскаивается в совершенном преступлении. Конечно, они всегда раскаиваются и льют крокодиловы слёзы, вопрос в том, какое значение имеет раскаяние рецидивиста, да и вообще какое значение имеет раскаяние при совершении таких преступлений? Жители города попытались совершить над убийцей самосуд, но им это не удалось. Убийце грозит от 20 лет заключения до пожизненного срока. Если получит по минимуму, выйдет в 55 лет, вполне может ещё успеть отметиться.



31 октября в Нарьян-Маре 39-летний хронический алкоголик Денис Поздеев во время тихого часа проник в детский сад «Сказка» и убил ножом спящего шестилетнего Кирилла Савенкова. Преступник объяснил свои действия тем, что прочитал в книжке заклинание про вечную жизнь и богатство, и для его исполнения требовалось убить маленького ребенка. С учётом того, что детоубийца ранее лечился у нарколога, не стоит удивляться тому, что его вообще признают невменяемым и, пролечив пару-тройку лет в дурдоме, выпустят на свободу как излечившегося.





Детоубийца Денис Поздеев



В Кыринском районе Забайкальского края 27 октября 2019 года четверо школьников, двоим из которых по 15 лет, а ещё двоим по 16 лет, проникли в частный дом, где забили до смерти 40-летнего мужчину и изнасиловали его жену кочергой и бутылкой. Несмотря на свой возраст, двое из малолетних преступников уже были судимы.





Забайкальские выродки. На вид обычные дети



Учитывая то, что по непонятной причине пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста, выродки получат максимум по 10 лет лишения свободы и «за хорошее поведение» выйдут на свободу в 20-25 лет. Впереди у них долгая жизнь, вопрос в том, сколько ещё раз за свою жизнь они окажутся на зоне и сколько оставят за собой трупов и калек?





Таких «новостей» можно найти на сотню статей, вот ещё несколько выдержек из криминальных новостей:



18 сентября 2019 г. Свердловский суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима Николая Агеева, который в 2006 году был приговорен к 16 годам тюрьмы. После досрочного освобождения в 2017 году он успел напасть на несколько ларьков, забить свою знакомую молотком и обокрасть убитую. После он забил до смерти случайного прохожего, а затем изнасиловал и утопил девятилетнюю падчерицу.



В середине августа 2019 г. следователи возбудили уголовное дело после смерти двухлетнего ребенка в результате побоев в Приморье – 21-летний отчим забил девочку до смерти.



В августе 2019 г. приговор был вынесен 44-летнему жителю Братска, убившему девятилетнюю школьницу. Он заманил девочку в гараж, где изнасиловал и убил ее. «Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима». Почему не пожизненное?



В конце июля житель Забайкалья был приговорен к пожизненному заключению за убийство пасынка. Пьяный мужчина избил пятилетнего мальчика мухобойкой за отказ учиться читать. После этого он также несколько раз швырнул ребенка на пол. Ранее убийца регулярно избивал и свою сожительницу. Суд также признал его виновным в совершении трех краж.





Сводная информация по преступлениям, совершённым в 2019 году. На сайте МВД РФ не раскрывается количество насильственных преступлений, в том числе совершённых в отношении несовершеннолетних



Возникает вопрос: до какого предела обществу необходимо дойти, чтобы понять, что существующие меры по борьбе с такими преступлениями практически неработоспособны?



Смертная казнь

Когда кто-то говорит о смертной казни, то сразу найдётся кто-то другой, который скажет, что с преступностью надо бороться другими методами: повышать раскрываемость, уровень жизни граждан, профилактировать и предотвращать преступления. Всё это абсолютно правильно и необходимо, так же, как «мир во всём мире». Но что делать, если ситуация запущенна, если она вышла из-под контроля?



Амбулаторное лечение всегда привлекательнее хирургического, но если началась гангрена, то необходима ампутация, в противном случае организму грозит гибель. В масштабах страны рост преступности можно сравнить с возникновением гангрены.



Основным возражением против смертной казни является риск её исполнения в отношении невинно осуждённого. Такой риск действительно существует, но имеются и вполне реальные способы его минимизировать.



Во-первых, необходимо обеспечить абсолютную прозрачность проведения расследования и вынесения приговора. В настоящее время эти материалы часто закрыты от общественности. Если исключить специфические преступления в области госбезопасности или экономики, то нет никаких оснований скрывать информацию о расследовании преступления с того момента, когда дело направлено в суд.



Во-вторых, обеспечить отсрочку исполнения приговора протяжённостью 5-10 лет. Невиновный в этом случае может приложить максимальные усилия для доказательства своей невиновности, реальный же преступник будет считать дни до казни (хотя безусловно, и он попытается добиться оправдательного приговора).



В-третьих, приговаривать к безусловной смертной казни после трёх насильственных преступлений с последствиями, повлекшими нанесение вреда здоровью средней и меньшей тяжести, половыми преступлениями в отношении несовершеннолетних. Здесь работает теория вероятности. Даже если сотрудники полиции были некомпетентны или коррумпированны, невозможно представить стечение обстоятельств, когда невиновного человека удалось упечь за решётку по таким преступлениям три раза.



Есть и ещё одно «гуманистическое» возражение против смертной казни, основывающееся на утверждении бесценности человеческой жизни и рассуждений в стиле «не ты дал, не тебе и отнимать».



Что можно сказать по этому поводу? Человеческая жизнь бесценна в тот момент, когда человек её получает, т.е. у новорожденного ребёнка, и далее остаётся таковой ещё какой-то промежуток времени. Далее своими поступками и образом жизни человек или подтверждает ценность своей жизни, или опровергает её. Говорить о бесценности человеческой жизни для всех без исключения это значит приравнять тех, кто лечит людей, тушит пожар или печёт хлеб, к насильникам, педофилам, убийцам и прочим подзаборным дегенератам. Самостоятельная Германия возникнет одновременно с немецкой армией



Есть ещё такое «защитное» утверждение, что пожизненное заключение – это более жёсткое наказание, чем смертная казнь. Да и сами пожизненно заключённые говорят о том, что лучше бы их расстреляли. Но всё это ерунда. Никто из них, почти никто, добровольно не выберет смертную казнь как альтернативу пожизненному заключению. Человек такое существо, что приспосабливается ко всему. Так и «пожизненные» приспосабливаются – кушают, спят, приходят к вере в бога, как-то себя развлекают и надеются, обязательно надеются выйти, для чего и пишут в высокие инстанции прошения о помиловании.



Некоторые ссылаются на отсутствие смертной казни в странах Европы и меньший уровень преступлений в них по сравнению с РФ. Но ведь есть и другие примеры стран, более похожих на Россию по размерам территории, количеству и составу населения, в которых смертная казнь активно применяется и отказываться от которой никто не собирается.



Что касается стран Европы, то хоть это и печально, но орды диких мигрантов вполне могут поднять уровень преступности до уровня, когда о возврате смертной казни задумаются и в этих странах.





Смертная казнь в мире. Данные за 2011 год





Смертная казнь в мире. Данные за 2011 год



Отдельно можно упомянуть финансовую сторону вопроса. По итогам 2015 года Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потратила 303 млрд. руб. бюджетных средств. Расходы из федерального бюджета в расчете на одного заключенного в 2015 году составили 469 тыс. руб. (согласно заявлениям ФСИН, формально содержание одного заключённого обходится примерно в 60 тыс. руб.). Наиболее значительные средства идут на заключённых, отбывающих пожизненное наказание или отбывающих срок в колониях строгого режима. Огромные средства, которые могут быть направлены на здравоохранение и образование, идут на содержание насильников и убийц.





Бюджетные показатели ФСИН за 2015-2018 гг.



Вообще, совершенно непонятно отношение к этому вопросу со стороны государства. Ну допустим, что ужесточение антикоррупционного законодательства может противоречить интересам определённых групп, в конце концов, пчёлы против мёда и всё такое, но какие аргументы у тех, кто отстаивает право на жизнь детоубийц, насильников и садистов? Ведь возврат смертной казни положительно повлияет на основательно подпорченный за последнее время рейтинг доверия к власти.



Какие меры необходимо реализовать при возвращении смертной казни?

1. Исключить совместное размещение заключённых, отбывающих срок за насильственные преступления и ненасильственные преступления, разграничив их не только камерами, но и зонами/тюрьмами/колониями, полностью исключив контакт между этими группами заключённых. Аналогичное разграничение осуществить по возрастным категориям: 14-18 лет, 18-50 лет, 50 и более лет.



2. Исключить все ограничения типа «пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста». Перед законом должны быть все равны, непонятно, почему женщина, подросток или шестидесятилетний мужик должны за зверское преступление получить меньшее наказание, чем остальные. Мы что, так стимулируем их совершать эти преступления?



3. Снизить минимальный возраст за совершение тяжких преступлений до 14 лет. Это печально, но чудовищный рост подростковой преступности не оставляет другого выбора. Это уже делали в СССР, и нет никаких предпосылок к тому, что это нельзя сделать сейчас в России.





Владимир Георгиевич Винничевский 1923 года рождения. Самый молодой серийный убийца в СССР, приговорённый к смертной казни и расстрелянный в 17 лет по приговору советского суда. Осуждён за восемнадцать нападений на детей в возрасте от двух до четырёх лет в 1938—1939 годах, восемь нападений из этого числа завершились убийствами





Аркадий Владимирович Нейланд 1949 года рождения, совершивший двойное убийство в Ленинграде и в 15 лет приговорённый за это советским судом к смертной казни. Убийство женщины и трёхлетнего ребёнка он совершил в 14 лет, за день до своего пятнадцатилетия



4. Обеспечить абсолютную прозрачность проведения расследования и вынесения приговора с момента передачи материалов в суд. А если нет угрозы проведению следствия, то и на всех этапах следствия. Это обеспечит возможность проведения общественного контроля и снизит вероятность вынесения обвинительного приговора невиновному.



5. Создать официальный государственный интернет-ресурс, на котором будут открыто опубликованы все материалы следствия по делу приговорённого к смертной казни. Материалы о жертвах (фото, подлинные имена и т.д.) должны публиковаться с согласия потерпевших или родственников. Аналогично предыдущему пункту это обеспечит возможность проведения общественного контроля, снизит вероятность вынесения обвинительного приговора невиновному, а также придаст моральную легитимность приговору.



6. Обеспечить отсрочку исполнения приговора протяжённостью 5-10 лет. Это даст возможность минимизировать исполнение приговора (смертной казни) в отношении невиновного.



7. Приговаривать к безусловной смертной казни после трёх насильственных преступлений с последствиями, повлекшими нанесение вреда здоровью средней и меньшей тяжести, половыми преступлениями в отношении несовершеннолетних. Это рецидивисты, они неисправимы, они не остановятся. По зонам сидит огромное количество педофилов, насильников и убийц с двумя и более сроками за совершение насильственных преступлений. Их уничтожение даст не только недвусмысленное послание тем, кто только собирается встать на эту дорожку, но и существенно снизит нагрузку на правоохранительные органы. В дальнейшем, если эта практика покажет эффективность, приговаривать к безусловной смертной казни после двух таких преступлений.



8. Основным средством исполнения смертной казни должен стать расстрел. В отдельных случаях за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних и преступлений, совершённых с особой жестокостью, — повешение. Процесс казни должен быть опубликован на официальном государственном интернет-ресурсе в соответствие с п. 5.



К каким последствиям приведёт возврат смертной казни?

1. Меньше станет нелюдей, физически меньше.



2. Преступлений станет меньше, особенно насильственных и тяжких. Как бы там ни хорохорились преступники, но жить они очень хотят. Прямой эффект будет в любом случае, т. е. преступления совершать будут, но реже и осторожнее, стараясь не попасть под расстрельную статью.



3. Рецидивистов станет меньше. Даже если кто-то и совершил преступление, то шанс получить пулю после рецидива остановит если не всех, то многих.



4. Сократится нагрузка на правоохранительные органы, что повысит эффективность раскрытия преступлений и качество вынесения приговоров.



5. Улучшатся условия содержания в местах заключения, которые в теории должны ресоциализовать преступников, а не готовить их к совершению новых преступлений.



6. Существенно снизятся финансовые расходы на содержание преступников пропорционально фактическому уменьшению их количества. Сэкономленные средства можно выделить в отдельный фонд, который направить, например, на детские дома или не лечение детей, которым сейчас собирают средства всей страной.



7. Россию исключат из ПАСЕ. Тоже неплохо, денег сэкономим на взносах и загранкомандировках чиновников.



8. Повысится вера граждан России в справедливость. Это непросто измерить количественно, но исключительно важно с точки развития гражданского общества.



В заключение хочется процитировать несколько абзацев о применимости смертной казни за убийство ребёнка из замечательной книги «Звездный десант» американского писателя Роберта Хайнлайна:

«С виду этот Диллингер был такой же, как все, манеры его и документы не внушали никаких подозрений. Похоже, он был из тех патологических личностей, про которых пишут: «Вначале они ничем не отличаются от нормальных людей».

Ну что ж, если невозможно было удержать его от проделывания таких штук, то уж возможность не дать ему повторить их найдется. Она и нашлась.

Если Диллингер соображал, что творит, хотя поверить в это невозможно, то наверняка должен был понимать, что ему за это будет. Жаль только, что ему досталось куда меньше боли и мук, чем его жертве, – он ведь и вовсе не мучился.

Ну а если он был – что больше похоже на правду – просто чокнутым и вообще не сознавал, что делает? Как тогда? Ну что ж – бешеных собак пристреливают, верно?

Да, но ведь сумасшествие – все-таки болезнь…

Здесь я видел только два выхода. Если он неизлечим, в таком случае ему лучше умереть – и окружающим безопаснее. Или его можно вылечить. В таком случае его вылечили бы настолько, чтобы он стал приемлем для общества… и понял бы, что сделал, пока был болен, – что ему тогда оставалось бы, кроме самоубийства? Как смог бы он ужиться с самим собой?!

А если бы он сбежал до того, как его успеют вылечить, и опять вытворил бы что-нибудь подобное? А может, и в третий раз? Что тогда можно было бы сказать родителям, лишившимся детей? За прошедший месяц в России произошёл ряд трагических криминальных инцидентов, вновь поставивших вопрос об эффективности нашей правоохранительной системы и возвращении такой формы наказания, как смертная казнь.ранее судимый по делам о разбое, кражах и изнасиловании 35-летний Михаил Туватин совершил убийство девятилетней девочки Лизы Киселевой.По словам убийцы, он убил девочку из-за того, что она якобы подошла к гаражу и спросила его о том, его ли это гараж. По официальным данным, криминалисты не зафиксировали на теле девочки следов сексуального насилия, но где гарантия, что он не получал удовольствия от самого процесса убийства? И есть ли кто-то, кто поверит, что девятилетний ребёнок добровольно подошёл с вопросом к какому-то дегенерату? Для меня лично нет сомнений, что преступление он совершил, потакая потребностям своей гнусной сущности.На допросе Туватин заявил, что раскаивается в совершенном преступлении. Конечно, они всегда раскаиваются и льют крокодиловы слёзы, вопрос в том, какое значение имеет раскаяние рецидивиста, да и вообще какое значение имеет раскаяние при совершении таких преступлений? Жители города попытались совершить над убийцей самосуд, но им это не удалось. Убийце грозит от 20 лет заключения до пожизненного срока. Если получит по минимуму, выйдет в 55 лет, вполне может ещё успеть отметиться.39-летний хронический алкоголик Денис Поздеев во время тихого часа проник в детский сад «Сказка» и убил ножом спящего шестилетнего Кирилла Савенкова. Преступник объяснил свои действия тем, что прочитал в книжке заклинание про вечную жизнь и богатство, и для его исполнения требовалось убить маленького ребенка. С учётом того, что детоубийца ранее лечился у нарколога, не стоит удивляться тому, что его вообще признают невменяемым и, пролечив пару-тройку лет в дурдоме, выпустят на свободу как излечившегося.четверо школьников, двоим из которых по 15 лет, а ещё двоим по 16 лет, проникли в частный дом, где забили до смерти 40-летнего мужчину и изнасиловали его жену кочергой и бутылкой. Несмотря на свой возраст, двое из малолетних преступников уже были судимы.Учитывая то, что по непонятной причине пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста, выродки получат максимум по 10 лет лишения свободы и «за хорошее поведение» выйдут на свободу в 20-25 лет. Впереди у них долгая жизнь, вопрос в том, сколько ещё раз за свою жизнь они окажутся на зоне и сколько оставят за собой трупов и калек?Когда кто-то говорит о смертной казни, то сразу найдётся кто-то другой, который скажет, что с преступностью надо бороться другими методами: повышать раскрываемость, уровень жизни граждан, профилактировать и предотвращать преступления. Всё это абсолютно правильно и необходимо, так же, как «мир во всём мире». Но что делать, если ситуация запущенна, если она вышла из-под контроля?Амбулаторное лечение всегда привлекательнее хирургического, но если началась гангрена, то необходима ампутация, в противном случае организму грозит гибель. В масштабах страны рост преступности можно сравнить с возникновением гангрены.Такой риск действительно существует, но имеются и вполне реальные способы его минимизировать.Во-первых, необходимо обеспечить абсолютную прозрачность проведения расследования и вынесения приговора. В настоящее время эти материалы часто закрыты от общественности. Если исключить специфические преступления в области госбезопасности или экономики, то нет никаких оснований скрывать информацию о расследовании преступления с того момента, когда дело направлено в суд.Во-вторых, обеспечить отсрочку исполнения приговора протяжённостью 5-10 лет. Невиновный в этом случае может приложить максимальные усилия для доказательства своей невиновности, реальный же преступник будет считать дни до казни (хотя безусловно, и он попытается добиться оправдательного приговора).В-третьих, приговаривать к безусловной смертной казни после трёх насильственных преступлений с последствиями, повлекшими нанесение вреда здоровью средней и меньшей тяжести, половыми преступлениями в отношении несовершеннолетних. Здесь работает теория вероятности. Даже если сотрудники полиции были некомпетентны или коррумпированны, невозможно представить стечение обстоятельств, когда невиновного человека удалось упечь за решётку по таким преступлениям три раза.Что можно сказать по этому поводу? Человеческая жизнь бесценна в тот момент, когда человек её получает, т.е. у новорожденного ребёнка, и далее остаётся таковой ещё какой-то промежуток времени. Далее своими поступками и образом жизни человек или подтверждает ценность своей жизни, или опровергает её. Говорить о бесценности человеческой жизни для всех без исключения это значит приравнять тех, кто лечит людей, тушит пожар или печёт хлеб, к насильникам, педофилам, убийцам и прочим подзаборным дегенератам.Да и сами пожизненно заключённые говорят о том, что лучше бы их расстреляли. Но всё это ерунда. Никто из них, почти никто, добровольно не выберет смертную казнь как альтернативу пожизненному заключению. Человек такое существо, что приспосабливается ко всему. Так и «пожизненные» приспосабливаются – кушают, спят, приходят к вере в бога, как-то себя развлекают и надеются, обязательно надеются выйти, для чего и пишут в высокие инстанции прошения о помиловании.Но ведь есть и другие примеры стран, более похожих на Россию по размерам территории, количеству и составу населения, в которых смертная казнь активно применяется и отказываться от которой никто не собирается.Что касается стран Европы, то хоть это и печально, но орды диких мигрантов вполне могут поднять уровень преступности до уровня, когда о возврате смертной казни задумаются и в этих странах.По итогам 2015 года Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потратила 303 млрд. руб. бюджетных средств. Расходы из федерального бюджета в расчете на одного заключенного в 2015 году составили 469 тыс. руб. (согласно заявлениям ФСИН, формально содержание одного заключённого обходится примерно в 60 тыс. руб.). Наиболее значительные средства идут на заключённых, отбывающих пожизненное наказание или отбывающих срок в колониях строгого режима. Огромные средства, которые могут быть направлены на здравоохранение и образование, идут на содержание насильников и убийц.Вообще, совершенно непонятно отношение к этому вопросу со стороны государства. Ну допустим, что ужесточение антикоррупционного законодательства может противоречить интересам определённых групп, в конце концов, пчёлы против мёда и всё такое, но какие аргументы у тех, кто отстаивает право на жизнь детоубийц, насильников и садистов? Ведь возврат смертной казни положительно повлияет на основательно подпорченный за последнее время рейтинг доверия к власти.1. Исключить совместное размещение заключённых, отбывающих срок за насильственные преступления и ненасильственные преступления, разграничив их не только камерами, но и зонами/тюрьмами/колониями, полностью исключив контакт между этими группами заключённых. Аналогичное разграничение осуществить по возрастным категориям: 14-18 лет, 18-50 лет, 50 и более лет.2. Исключить все ограничения типа «пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста». Перед законом должны быть все равны, непонятно, почему женщина, подросток или шестидесятилетний мужик должны за зверское преступление получить меньшее наказание, чем остальные. Мы что, так стимулируем их совершать эти преступления?3. Снизить минимальный возраст за совершение тяжких преступлений до 14 лет. Это печально, но чудовищный рост подростковой преступности не оставляет другого выбора. Это уже делали в СССР, и нет никаких предпосылок к тому, что это нельзя сделать сейчас в России.4. Обеспечить абсолютную прозрачность проведения расследования и вынесения приговора с момента передачи материалов в суд. А если нет угрозы проведению следствия, то и на всех этапах следствия. Это обеспечит возможность проведения общественного контроля и снизит вероятность вынесения обвинительного приговора невиновному.5. Создать официальный государственный интернет-ресурс, на котором будут открыто опубликованы все материалы следствия по делу приговорённого к смертной казни. Материалы о жертвах (фото, подлинные имена и т.д.) должны публиковаться с согласия потерпевших или родственников. Аналогично предыдущему пункту это обеспечит возможность проведения общественного контроля, снизит вероятность вынесения обвинительного приговора невиновному, а также придаст моральную легитимность приговору.6. Обеспечить отсрочку исполнения приговора протяжённостью 5-10 лет. Это даст возможность минимизировать исполнение приговора (смертной казни) в отношении невиновного.7. Приговаривать к безусловной смертной казни после трёх насильственных преступлений с последствиями, повлекшими нанесение вреда здоровью средней и меньшей тяжести, половыми преступлениями в отношении несовершеннолетних. Это рецидивисты, они неисправимы, они не остановятся. По зонам сидит огромное количество педофилов, насильников и убийц с двумя и более сроками за совершение насильственных преступлений. Их уничтожение даст не только недвусмысленное послание тем, кто только собирается встать на эту дорожку, но и существенно снизит нагрузку на правоохранительные органы. В дальнейшем, если эта практика покажет эффективность, приговаривать к безусловной смертной казни после двух таких преступлений.8. Основным средством исполнения смертной казни должен стать расстрел. В отдельных случаях за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних и преступлений, совершённых с особой жестокостью, — повешение. Процесс казни должен быть опубликован на официальном государственном интернет-ресурсе в соответствие с п. 5.1. Меньше станет нелюдей, физически меньше.2. Преступлений станет меньше, особенно насильственных и тяжких. Как бы там ни хорохорились преступники, но жить они очень хотят. Прямой эффект будет в любом случае, т. е. преступления совершать будут, но реже и осторожнее, стараясь не попасть под расстрельную статью.3. Рецидивистов станет меньше. Даже если кто-то и совершил преступление, то шанс получить пулю после рецидива остановит если не всех, то многих.4. Сократится нагрузка на правоохранительные органы, что повысит эффективность раскрытия преступлений и качество вынесения приговоров.5. Улучшатся условия содержания в местах заключения, которые в теории должны ресоциализовать преступников, а не готовить их к совершению новых преступлений.6. Существенно снизятся финансовые расходы на содержание преступников пропорционально фактическому уменьшению их количества. Сэкономленные средства можно выделить в отдельный фонд, который направить, например, на детские дома или не лечение детей, которым сейчас собирают средства всей страной.7. Россию исключат из ПАСЕ. Тоже неплохо, денег сэкономим на взносах и загранкомандировках чиновников.8. Повысится вера граждан России в справедливость. Это непросто измерить количественно, но исключительно важно с точки развития гражданского общества. Андрей Митрофанов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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