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Смерти, о которых молчит Киев: "Поднимаю голову - он лежит. И не дышит уже..."
10 мая 2021, 07:55 • 391 • Политика
В День Победы официальный Киев проводил параллели между событиями Великой Отечественной войны и боевыми действиями в Донбассе. Однако смерти, о которых действительно необходимо говорить, власти Украины оставили за кадром.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в речи на 9 мая, что страна должна отмечать не только День Победы в Великой Отечественной войне, но и "освобождение" городов Донбасса. Он умудрился провести параллель между изгнанием нацистских захватчиков и захватом городов Украины украинскими нацбатальонами. Однако говорить о преступной операции Киева в Донбассе - фактически гражданской войне - президент Украины не стал.
Между тем жертвы военной агрессии Киева известны. Каждая история - это трагедия целой семьи. На страницах сайта "Первого русского" мы рассказывали об одной из таких устами журналистки Анны Долгарёвой.
"Когда я увидела её, то подумала, что это совсем старушка. Седенькая, морщинистая, сгорбленная, с неуверенной походкой", - так о своей героине вспоминала Анна.
Зовут героиню репортажа Наталья Васильевна Шульга, и ей оказалось едва за шестьдесят. Беда, случившаяся с ней, разделила жизнь женщины на до и после. В результате обстрела наша героиня потеряла мужа:
Женаты супруги были 34 года. Сегодня Наталья живёт в родном Донбассе одна. Дети спаслись от войны в России, а она решила остаться. Расследованием дела об убийстве супруга Натальи Шульги, Петра Петровича, занимается прокуратура ЛНР. Но будут ли наказаны виновные?
Полная история Натальи Васильевны - в нашем расширенном материале.
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