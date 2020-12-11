Смертей за сутки больше 3 тысяч. В войну погибло меньше: США обновили COVID-"рекорд"

Коронавирус продолжает уверенно отвоёвывать мир. Свой COVID-"рекорд" обновил бессменный лидер антирейтинга заболеваемости коронавирусом - Соединённые Штаты. Судя по данным Covid Tracking Project, за минувшие сутки зафиксировано больше 3 тысяч смертей среди заражённых коронавирусом.

До этого пик по коронавирусным смертям пришёлся в США на 3 декабря, когда было зафиксировано 2879 летальных исходов.

Тем временем обозреватель Андрей Червонец в своём авторском Telegram-канале чуть ранее заметил, что "потери США от COVID-19 уже выше их боевых потерь за всю Вторую мировую войну". То есть в войну американцы потеряли меньше человек, чем сейчас, в разгар пандемии коронавируса.

Автор публикации уточняет, что "в американских вооружённых силах потери во Второй мировой войне составили 405 399 погибшими и умершими".

"Из этого числа на боевые потери в военных действиях как с Германией, так и с Японией приходится 291 557 человек, а на небоевые - 113 842 человека, - сообщает Червонец. - От коронавируса, согласно официальной статистике, в США умерло 293 445 человек. Это 0,9 человека из каждой тысячи американцев".

Впрочем, данные Университета Джонса Хопкинса несколько отличаются от них. Согласно этой статистике, в США с начала пандемии скончались 289 283 человека, заражённых коронавирусом.