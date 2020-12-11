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Смертей за сутки больше 3 тысяч. В войну погибло меньше: США обновили COVID-"рекорд"
11 декабря 2020, 08:10 • 131 • В мире
За минувшие сутки США обновили COVID-"рекорд" по летальным исходам среди заражённых коронавирусом. Смертей за сутки зафиксировано больше 3 тысяч. Как отметил обозреватель Андрей Червонец, во Вторую мировую войну у американцев было меньше погибших, чем сейчас от ковида.
Коронавирус продолжает уверенно отвоёвывать мир. Свой COVID-"рекорд" обновил бессменный лидер антирейтинга заболеваемости коронавирусом - Соединённые Штаты. Судя по данным Covid Tracking Project, за минувшие сутки зафиксировано больше 3 тысяч смертей среди заражённых коронавирусом.
До этого пик по коронавирусным смертям пришёлся в США на 3 декабря, когда было зафиксировано 2879 летальных исходов.
Тем временем обозреватель Андрей Червонец в своём авторском Telegram-канале чуть ранее заметил, что "потери США от COVID-19 уже выше их боевых потерь за всю Вторую мировую войну". То есть в войну американцы потеряли меньше человек, чем сейчас, в разгар пандемии коронавируса.
Автор публикации уточняет, что "в американских вооружённых силах потери во Второй мировой войне составили 405 399 погибшими и умершими".
"Из этого числа на боевые потери в военных действиях как с Германией, так и с Японией приходится 291 557 человек, а на небоевые - 113 842 человека, - сообщает Червонец. - От коронавируса, согласно официальной статистике, в США умерло 293 445 человек. Это 0,9 человека из каждой тысячи американцев".
Впрочем, данные Университета Джонса Хопкинса несколько отличаются от них. Согласно этой статистике, в США с начала пандемии скончались 289 283 человека, заражённых коронавирусом.
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