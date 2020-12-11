Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Запад начал зачистку украинских олигархов
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: &quo...
Раскрыта причина попытки прорыва украинских диверсантов в Россию
Главная / В мире

Смертей за сутки больше 3 тысяч. В войну погибло меньше: США обновили COVID-"рекорд"

11 декабря 2020, 08:10  •  131 • В мире
За минувшие сутки США обновили COVID-"рекорд" по летальным исходам среди заражённых коронавирусом. Смертей за сутки зафиксировано больше 3 тысяч. Как отметил обозреватель Андрей Червонец, во Вторую мировую войну у американцев было меньше погибших, чем сейчас от ковида.
Коронавирус продолжает уверенно отвоёвывать мир. Свой COVID-"рекорд" обновил бессменный лидер антирейтинга заболеваемости коронавирусом - Соединённые Штаты. Судя по данным Covid Tracking Project, за минувшие сутки зафиксировано больше 3 тысяч смертей среди заражённых коронавирусом.
До этого пик по коронавирусным смертям пришёлся в США на 3 декабря, когда было зафиксировано 2879 летальных исходов.
Тем временем обозреватель Андрей Червонец в своём авторском Telegram-канале чуть ранее заметил, что "потери США от COVID-19 уже выше их боевых потерь за всю Вторую мировую войну". То есть в войну американцы потеряли меньше человек, чем сейчас, в разгар пандемии коронавируса.
Автор публикации уточняет, что "в американских вооружённых силах потери во Второй мировой войне составили 405 399 погибшими и умершими".
"Из этого числа на боевые потери в военных действиях как с Германией, так и с Японией приходится 291 557 человек, а на небоевые - 113 842 человека, - сообщает Червонец. - От коронавируса, согласно официальной статистике, в США умерло 293 445 человек. Это 0,9 человека из каждой тысячи американцев".
Впрочем, данные Университета Джонса Хопкинса несколько отличаются от них. Согласно этой статистике, в США с начала пандемии скончались 289 283 человека, заражённых коронавирусом.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



131
Источник
Похожие новости
10 декабря 2020, 20:15
"Прошлым вечером было два случая": В Европе начали колоть вакцину Pfizer, но что-то пошло не так
10 декабря 2020, 12:55
Тайна приоткрылась: Орудие убийства иранского физика-ядерщика вывело на НАТО
11 декабря 2020, 01:45
Садись, двойка: Депутат не совладал с языком и опозорился на весь мир
10 декабря 2020, 23:55
"Россия - зло, Путин ужасный... Далее визг": Нарезка украинского ТВ претендует на анекдот года
11 декабря 2020, 05:25
Марс, мы идём? Первый шаг США обернулся громким провалом. Наблюдатели лишились дара речи
11 декабря 2020, 02:35
Штаты против штатов: удастся ли республиканцам в последний момент повлиять на итог выборов президента США
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 декабря 2020, 04:30
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
11 декабря 2020, 01:45
Что там с "отравлением" Навального: Путин по пунктам ответил на вопрос Сван...
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Проньк...
11 декабря 2020, 01:45
Садись, двойка: Депутат не совладал с языком и опозорился на весь мир
11 декабря 2020, 05:25
Марс, мы идём? Первый шаг США обернулся громким провалом. Наблюдатели лишились дара р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2020, 16:40
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обратный отсчёт
06 декабря 2020, 09:55
Бандеро-армяне бьют тревогу: Карабах войдёт в состав России
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
08 декабря 2020, 15:05
Савченко одобрила объединение России и Украины
06 декабря 2020, 02:35
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получится
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное убийство
05 декабря 2020, 00:00
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "Конечно…"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.