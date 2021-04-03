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"Смертельный риск": в Крыму предостерегли НАТО от ссор с Россией
03 апреля 2021, 16:40 • 234 • Политика
Нападки на нашу страну могут обойтись слишком дорого
Заручившаяся поддержкой американцев Незалежная с особым рвением начала грозить кулаком России. Представители киевского режима с восторгом рассказывают о готовящихся учениях стран-участниц Североатлантического альянса. В Крымской республике посоветовали соседям поумерить пыл, так как нападки на Россию могут вылиться в серьезные проблемы для любого агрессора.
Так, высокопоставленный крымский дипломат Юрий Гемпель напомнил коллегам из Незалежной и НАТО о военной мощи нашей страны. Ответ России в случае агрессии против нее может быть весьма чувствительным и болезненным. Так что нарываться на Москву – себе дороже, предостерегает распоясавшихся украинцев дипломат.
Так в Крыму отреагировали на заявление украинского политика Алексея Арестович о том, что боевые маневры Североатлантического альянса "Defender Europe-2021" нужны для отработки стратегии ведения войны с нашей страной.
В беседе с журналистами РИА "Новости" Гемпель иронично заметил, что "риск – дело благородное", однако и по шапке можно получить.
"Не стоит Украине и НАТО подвергать себя смертельному риску", – отметил дипломат.
Представители Крыма предложил агрессорам ознакомиться с многовековой победоносной историей нашей страны. После этого охота нападать на Россию, скорее всего, сойдет на нет.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что Пентагон привел войска в Европе в повышенную боеготовность из-за России.
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