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Смертельный порыв ветра: В Тольятти расследуют трагедию с солдатом-парашютистом

08 августа 2019, 18:09  •  121 • Политика
В Тольятти солдат-парашютист запутался в проводах ЛЭП и погиб во время плановых прыжков с вертолёта. По предварительным данным, причиной трагедии стал внезапный сильный порыв ветра.
В Тольятти случилась трагедия во время плановых прыжков с вертолёта с парашютом военнослужащих местного гарнизона. Один из солдат-парашютист погиб, запутавшись в проводах ЛЭП. Подробности случившегося рассказали в командовании гарнизона.
Сообщается, что, по предварительным данным, трагедия случилась из-за сильного порыва ветра, который сбил парашютиста с курса во время приземления. В результате военнослужащий получил сильный удар током и скончался на месте. Происшествие рассматривается как несчастный случай.
Тем не менее командование Тольяттинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"По предварительным данным, военнослужащий из-за сильного порыва ветра при приземлении зацепил провода ЛЭП", - говорится в заявлении.

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