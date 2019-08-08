Смертельный порыв ветра: В Тольятти расследуют трагедию с солдатом-парашютистом

В Тольятти случилась трагедия во время плановых прыжков с вертолёта с парашютом военнослужащих местного гарнизона. Один из солдат-парашютист погиб, запутавшись в проводах ЛЭП. Подробности случившегося рассказали в командовании гарнизона.

Сообщается, что, по предварительным данным, трагедия случилась из-за сильного порыва ветра, который сбил парашютиста с курса во время приземления. В результате военнослужащий получил сильный удар током и скончался на месте. Происшествие рассматривается как несчастный случай.

Тем не менее командование Тольяттинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.