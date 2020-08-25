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"Смертельный номер": в Крыму ответили Киеву на призыв захватить полуостров

25 августа 2020, 19:30  •  49 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В парламенте напомнили, что территорию пытались захватить уже десятки раз
Любая попытка наступления на Крым может обернуться для "захватчиков" весьма плачевными последствиями. Такое заявление сделал глава комитета парламента Республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, ответив на призыв бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова к захвату полуострова.
Гемпель заметил, что Турчинову неплохо бы "почитать историю" – Крым многие пытались захватить, и в итоге попытки не приводили ни к чему. Поэтому Незалежной не стоит думать о таких операциях.
"Любое наступление на полуостров станет смертельным номером для его организаторов", – приводит РИА Новости заявление крымского политика.
Гемпель добавил, что Турчинов – не тот, чьи высказывания могут иметь вес для официального Киева. По этой причине Зеленский обязан прислушиваться к тем, кто выступает за доброседские отношения с РФ.
Ранее Турчинов заявил в ходе беседы со СМИ, что президент Украины Владимир Зеленский имеет возможность для захвата Крыма. Тем не менее, решительных действий от властей Незалежной не стоит ожидать из-за "договорняка с Кремлем", сообщает "Свободная Пресса".
"Утро.ру" писало, что Турчинов обвинил Зеленского в сдаче Крыма России, призвав развернуть против него судебное разбирательство.

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