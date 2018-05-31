Смертельный фарс украинского Тома Сойера

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Служба безопасности Украины опубликовала заявление о том, что «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко было всего лишь имитацией. О ней не знали даже жена и мать псевдопокойника. Их в данной ситуации, пожалуй, жальче всего. И это не единственное, что можно сказать о воскрешении патентованного хама.

Глава СБУ Василий Грицак ожидаемо заявил, что журналиста заказали «российские спецслужбы». Якобы был найден некий «ветеран АТО», который за 30 тысяч долларов согласился на убийство, как это было и в случае с реальным, а не выдуманным устранением бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Тогда киллером тоже выступил «защитник территориальной целостности Украины», а заказчиком (по мнению Генпрокуратуры Украины) – бывший муж Марии Максаковой, вдовы Вороненкова.

Впрочем, после «воскресения» Бабченко нельзя быть абсолютно уверенным в том, что Вороненков действительно убит, а не прошел через косметическую операцию и не живёт где-нибудь на припрятанные деньги.

Имитация убийства человека, на которого есть «заказ», – распространенная практика работы спецслужб и правоохранительных органов, в том числе российских. Например, в 2000 году было инсценировано убийство красноярского криминального авторитета Вилора Струганова (Паши Цветомузыки). После того, как киллер передал вещи «убитого» авторитетному предпринимателю Анатолию Быкову, последний был задержан и впоследствии приговорен к шести с половиной годам лишения свободы условно.

В 2013 году оперативники в Москве инсценировали похищение президента Фондсервисбанка Александра Воловика. Заказчик планировал потребовать у банкира за освобождение 800 миллионов рублей, а после получения денег – убить. Однако и исполнители преступления, и даже сам «похищенный банкир» оказались сотрудниками спецслужб.

Имитация убийства Бабченко была проведена неряшливо, о чем газета ВЗГЛЯД уже писала. «Сначала сообщалось, что Бабченко умер в машине скорой помощи по дороге в больницу, однако потом появляется фотография, где он лежит уже мертвый в квартире. А если он не мертвый, почему ему никто помощь не оказывает?» – отмечал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Кроме того, в подобных случаях правоохранительные органы обычно прячут от публики родных «убитого» и сообщают им об инсценировке, однако, судя по тому, как Бабченко на пресс-конференции извинялся перед своей женой Ольгой, этого «для пущей достоверности» сделано не было.

Украинские СМИ уже начали издеваться над теми, кто поверил украинским правоохранительным органам, в том числе Следственным комитетом РФ.

«То есть за полчаса в Москве было зарегистрировано сообщение об убийстве, совершенном на территории другого государства, рассмотрение сообщения было поручено следователю, который, не имея никаких официальных данных, принял решение о возбуждении уголовного дела, вынес постановление, взял номер, а пресс-служба СК напечатала и поставила новость на официальный сайт. И все это – за полчаса», – пишет УНИАН.

Отметим, что в цивилизованном мире принято верить официальным заявлениям официальных органов власти, а об «убийстве» Бабченко сообщило МВД Украины. Хочется надеяться, это последний случай, когда в России поверили украинским органам власти без предъявления достоверных доказательств, а не фотографии тела, лежащего лицом вниз в луже красной жидкости.

В том, чтобы быть обманутым, ничего унизительного нет. И всем тем, кто написал более неактуальные некрологи, незачем стыдиться своих слов. А тем, кто злоупотребляет доверием, стыдно быть не может – они слабо знакомы со смыслом этого слова. Но веры им после этого быть не может никакой.

«Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно», – написала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вообще отказался комментировать инсценировку. Ранее он призвал к тщательному расследованию преступления.

Чувство меры организаторам инсценировки, впрочем, отказало, как и в случае с обвинением Надежды Савченко в намерении взорвать зал заседаний Верховной рады и добить депутатов из гранатомета. По словам Василия Грицака, заказчик убийства Бабченко, чье имя пока не называется, говорил о необходимости устранения (вдумайтесь в эту цифру) 30 человек на территории Украины. «Этот заказ был пробным. Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв», – добавил Грицак, не назвав никаких имён.

Больше всего произошедшее напоминает «чудесное воскрешение» Тома Сойера, якобы утонувшего в реке Миссисипи. Движимый желанием побывать на собственных похоронах и услышать, каким хорошим человеком он был, герой Марка Твена спрятался в церкви и слушал, как их хвалили друзья и родственники.

Теперь Аркадий Бабченко с удовольствием прочтет все некрологи и отзывы на собственную «смерть». Хорошо, что сценаристам из СБУ хватило чувства такта и они «воскресили» журналиста менее чем через сутки после «убийства» – родственникам не пришлось скорбеть слишком долго.

Наверняка, если бы операцию планировал сам Бабченко, он предпочел бы подождать еще несколько дней и восстать из гроба прямо во время похорон.

С учетом, что журналист не настоял на том, чтобы его родственников спрятали сразу после инсценировки и сообщили им об оной, все обвинения в адрес Бабченко в бездушности и наплевательском отношении к чувствам теперь распространяются не только на далеких, но и на близких к нему людей.

Нельзя сказать, что неизбежные сейчас тексты о том, как журналисту Бабченко наплевать на граждан России, сильно нас порадуют. Но то, что человек жив, безусловно, хорошо.

Жаль, что мертвы многие другие, куда более достойные люди.

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