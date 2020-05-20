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Смертельные расхождения: что известно о спорах Белого дома и Центра по контролю заболеваний из-за статистики по COVID-19
20 мая 2020, 01:50 • 14 • В мире
Власти США ограничивают работу Центра по контролю и профилактике заболеваний на фоне неблагополучной эпидемиологической ситуации в стране. Об этом говорится в статье влиятельного медицинского издания The Lancet. В то же время СМИ сообщают, что между Белым домом и Центром растут разногласия из-за методов отслеживания заболевших COVID-19, которые в администрации Трампа считают устаревшими. Эксперты отмечают, что власти США будут оспаривать любые цифры, мешающие снятию карантина. При этом заболевших и умерших от коронавируса на самом деле может быть больше, чем заявляет официальная статистика, не исключают аналитики.
Призыв оставаться дома из-за эпидемии в Лос-Анджелесе AFP © Frederic J. BROWN
Американский журнал The Lancet — один из самых авторитетных медицинских изданий в мире — опубликовал статью под названием «Возрождение Центров по контролю и профилактике заболеваний США».
В материале отмечается, что в Соединённых Штатах сложилась неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Авторы статьи отмечают, что на этом фоне происходит последовательное ограничение роли Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Это федеральное агентство американского Министерства здравоохранения было создано как раз для предотвращения возможных эпидемий и вспышек инфекционных заболеваний. Однако, считают авторы The Lancet, при администрации Трампа эта служба была отодвинута на второй план.
«Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), главное агентство страны в сфере общественного здравоохранения, столкнулось с тем, что его роль сводится к минимуму и стало неэффективной структурой, выполняющей лишь номинальные консультативные функции в том, что касается мер реагирования для борьбы с распространением вируса», — отмечается в материале.
В статье указывается, что администрация Трампа ещё больше сократила возможности CDC по борьбе с инфекционными заболеваниями. Подобные сокращения произошли в 2019 году, как раз перед эпидемией COVID-19.
«Персонал CDC в Китае был сокращён, последнего специалиста агентства отозвали из китайского центра по контролю и профилактике заболеваний в июле 2019 года, из-за чего на момент появления COVID-19 наблюдалось отсутствие ценной информации», — подчёркивают авторы статьи.
Также Белый дом отстранял от работы специалистов, которые транслировали неудобную для администрации информацию, отмечают авторы статьи.
В качестве примера приводится случай Нэнси Мессоннье — директора агентства по иммунологии и респираторным болезням CDC.
В ходе пресс-конференции 25 февраля она предупредила американцев о том, что им стоит готовиться к серьёзным последствиям эпидемии, которые внесут значительные перемены в повседневную жизнь и ограничат свободу передвижения. С этого момента к брифингам в Белом доме по ситуации с COVID-19 её больше не привлекали.
Ранее советник Трампа Питер Наварро заявил, что CDC, который перед эпидемией пользовался доверием, «подвёл страну».
Спорные данные
Американские СМИ неоднократно сообщали о конфликтной атмосфере, создавшейся между Белым домом и медицинским сообществом из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Так, CDC всё более подвергается критике со стороны координатора президентской рабочей группы по коронавирусу доктора Деборы Бёркс. Чиновники в администрации Трампа сообщили изданию The Washingon Post и каналу CNN, что Бёркс не скрывает своего разочарования действиями Центра, в котором она сама работала в прошлом в качестве директора по направлению ВИЧ и CПИД.
Бёркс утверждает, что методы сбора данных, которыми пользуется CDC, являются устаревшими. Это приводит к расхождениям и задержкам при учёте числа заболевших и скончавшихся от коронавируса.
По данным источников, на недавней встрече Бёркс повздорила со своим бывшим коллегой — директором CDC Робертом Редфилдом. Координатор президентской рабочей группы обвинила Редфилда в том, что из-за устаревшей системы подсчёта целый ряд статистических показателей по заболеваемости, таких как смертность и число случаев заражения, якобы оказались завышены на целых 25%.
«Я не могу доверять ничему, что исходит от CDC», — приводит слова Деборы Бёркс газета The Washington Post.
По информации Университета Джонса Хопкинса на 19 мая, всего с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 1,5 млн человек, свыше 90 тыс. скончались. Количество выздоровевших превысило 283 тыс.
Белый дом будет всячески оспаривать данные федеральных ведомств, которые не поддерживают картину успеха в борьбе с коронавирусом, отметил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.
Нижний порог
В то время как СМИ сообщают об обвинениях Белого дома в адрес Центра по контролю и профилактике заболеваний в завышенных показателях смертности и заболеваемости, представители американской сферы здравоохранения считают, что эти цифры могут быть ещё выше.
Так, профессор медицины Бостонского университета Томас Перлс в интервью RT предположил, что количество скончавшихся от инфекции в Нью-Йорке может быть занижено вдвое. Профессор Перлс заявляет, что официальная статистика не учитывает смерти пожилых людей, которые при выявлении болезни отказываются от госпитализации и остаются в домах престарелых.
«В США в таких центрах проживает около 1,3 млн человек, и примерно треть из них старше 85 лет. ...Если говорить только о Нью-Йорке, где около 30 тыс. человек умерли от COVID-19, то при более точном подсчёте умерших от коронавируса в домах престарелых общее число жертв возрастёт до 60 тыс.», — говорит Перлс.
В свою очередь, американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс рассказала RT, что к такой ситуации привели недостатки в системе здравоохранения США.
«Наша система здравоохранения основана не столько на помощи людям, сколько на получении прибыли. Если бы мы руководствовались здравым смыслом, то мы сразу же организовали бы тестирование и наладили снабжение людей и медперсонала всем необходимым. Вместо этого мы видим, как несколько корпораций соревнуются между собой, как бы извлечь побольше прибыли из этой ситуации», — подчеркнула врач.
Эксперты не исключают, что на деле количество жертв пандемии может превышать обнародованные на сегодня официальные данные.
«Власти США не заинтересованы в раскрытии реальных цифр, поэтому число жертв от коронавируса может быть больше», — подчёркивает Александр Асафов.
Назначение виновных
Профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев охарактеризовал подобную ситуацию как разрушение принципа доверия к государственным институтам и к прозрачности их информации.
«Сомнение в правильности методологии, в правильности, легитимности подсчётов потерь от коронавируса — это сейчас абсолютно фундаментальный вопрос всей политической ситуации в США, в особенности в условиях предвыборной кампании. ...В сложившейся ситуации мы будем получать противоречивую информацию, так как каждая сторона будет давать свои цифры», — отметил эксперт.
Эта тенденция довольно опасна, поскольку впоследствии может быть полностью разрушена система официальной информации в США, подчеркнул Дмитрий Евстафьев.
Эксперты отметили, что Белый дом ищет виноватых в самых разных местах, обвиняя в распространении коронавируса Китай и безосновательно подвергая сомнению российскую статистику заболеваемости.
Власти США никогда не признают, что в тяжёлых последствиях распространения коронавируса в стране может быть виновата их собственная неготовность к эпидемии или недостатки системы здравоохранения, считает Александр Асафов.
«Основной виновник в ситуации уже назначен — ВОЗ и Китай... Безусловно, необходимость медицинской страховки и другие моменты, связанные со спецификой американской системы здравоохранения, сказались как на смертности, так и на росте заболевших. Например, среди бедных слоев населения, в том числе афроамериканцев и латиноамериканцев. Люди отказывались от госпитализации, опасаясь, что не смогут после оплатить оказанные им услуги по лечению коронавирусной инфекции», — напомнил политолог.
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