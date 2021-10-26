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Смертельное рукопожатие: Экс-разведчик рассказал об убийственном "кольце из России"

26 октября 2021, 11:45  •  216 • Политика
The Washington Post со ссылкой на заявление бывшего разведчика сообщает о том, что у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана якобы есть "кольцо из России", которым легко убить - достаточно просто пожать руку "жертве".
Бывший высокопоставленный офицер саудовской разведки и близкий союзник американской разведки Саад аль Джабри бросил обвинения в адрес наследного принца королевства Мохаммеда бин Салмана. По словам офицера, принц несколько лет назад якобы похвастался тем, что может убить действующего саудовского монарха.
Как сообщает The Washington Post, бывший разведчик упомянул некое "кольцо из России", которое, мол, способно легко убить свою жертву - достаточно его носителю просто пожать руку тому, с кем "будет покончено".
К оговорке принца тогда разведка отнеслась серьёзно, несмотря на то что провластная роль принца на тот момент была незначительная.

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