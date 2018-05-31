Смертельно опасно: хирурга, пытавшегося спасти жизнь тяжелобольной женщине, осудили за гибель пациентки

Медицинское сообщество встало на защиту хирурга Сергея Седельникова, который пытался спасти жизнь 76-летней женщине. Пациентка поступила в городскую больницу Миасса Челябинской области с гангреной обеих ног и другими серьёзными заболеваниями. Медик принял решение о немедленном вмешательстве, но пенсионерка скончалась на операционном столе. Следствие пришло к выводу, что к смертельному исходу привели действия врача, однако, как заявляют и сам хирург, и его коллеги, состояние пациентки было настолько тяжёлым, что шансов выжить у неё фактически не было. Защита Седельникова обжаловала решение городского суда, который приговорил врача с 35-летним стажем к двум с половиной годам ограничения свободы и лишению права заниматься профессиональной деятельностью на три года.

В мае Миасский городской суд Челябинской области признал хирурга Сергея Седельникова виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Врача приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы и на три года лишили его профессии. Расследование и суд длились с осени 2016 года.

Седельников и его коллеги — врачи городской больницы № 2 Миасса — считают приговор несправедливым: по их мнению, медик виновен лишь в том, что до конца боролся за жизнь пациента, спасти которого было невозможно.

Счёт на секунды

Пациентка — 76-летняя пенсионерка, жившая с семьёй на окраине Миасса, — поступила в больницу в ноябре 2016 года. В тот день, вспоминает Седельников, он был дежурным хирургом, а также ответственным за реанимацию.

Около 16:00 коллеги вызвали Седельникова в отделение гнойной хирургии к пожилой больной, которой становилось всё хуже.

«Она поступила накануне в крайне тяжёлом состоянии с гангреной обеих ног, — рассказывает RT врач. — Я увидел в палате пациента с низким давлением, одышкой и без сознания. Из обследования на руках у меня был лишь один рентгеновский снимок — на нём было затемнение левой плевральной полости. Я расценил этот снимок как признак тотального гидроторакса — наличия жидкости в полости. Это состояние угрожает жизни».

Седельников отработал хирургом более 35 лет, из них 15 — в миасской городской больнице № 2. За эти годы медик провёл сотни операций.

«Я почувствовал, что она умирает, — вспоминает хирург. — Мы экстренно завезли её в малую операционную. С учётом снимка я принял решение откачать жидкость из плевральной полости и установить дренаж. Я легко установил трубку, но через несколько минут женщина умерла. Реанимационные мероприятия оказались неэффективны».

Позже при вскрытии, согласно материалам уголовного дела, выяснилось, что у погибшей женщины была редкая патология сердца — дилатационная кардиомиопатия. По словам медиков, это означает, что у пациентки сердце было увеличено в несколько раз и занимало большую часть (всю левую половину) грудной клетки, а его мышечные стенки были крайне истончены.

При этом, говорят коллеги хирурга, отличить жидкость, заполняющую плевральную полость, от увеличенного сердца, занимающего ту же полость, по данным рентгеновского снимка нельзя.

«Если бы не это, то не было бы и смерти, — говорит Седельников. — Я тысячи таких процедур делал раньше и знал, что делаю. Но из информации у меня был лишь снимок на руках, а сама пациентка не могла говорить».

Седельников также отмечает, что близкие привезли женщину в больницу фактически умирать: гангрена пальца была диагностирована у пенсионерки ещё за полгода до смерти, а незадолго до госпитализации к ней несколько раз выезжала скорая помощь.

«Выявили причинно-следственную связь»

После гибели пенсионерки данные о произошедшем были переданы в Следственный комитет по Челябинской области: с 2016 года все подобные случаи, где к смерти пациента привело вмешательство медика, оказываются на столе у следователей. По словам Седельникова, близких погибшей к делу также привлёк СК. Как отмечает хирург, сами они не собирались идти в суд.

Следствие после изучения всех обстоятельств дела пришло к выводу, что хирург своим вмешательством фактически убил пенсионерку.

«Седельников совершил сквозной прокол перикарда (оболочка сердца) и миокарда передне-боковой стенки левого желудочка (мышца сердца), повлекший за собой наружное (острое) кровотечение, приведшее к развитию острой массивной кровопотери в результате наружного кровотечения из дренажной трубки, введённой и установленной им в камеры сердца вместо сердечной сорочки, непосредственно в ходе медицинского вмешательства (пункции, торакоцентеза и дренирования плевральной полости)», — говорится в материалах уголовного дела.

Также в обвинительном заключении отмечается, что Седельников не заподозрил и не диагностировал ранение им сердца в ходе проведения манипуляции. По мнению следователей, если бы врач удалил дренажную трубку из полостей сердца, это остановило бы кровотечение.

Как заявили RT в Следственном комитете, привлечённые эксперты из Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы подтвердили вину врача.

«В рамках расследования уголовного дела следователем СК была назначена экспертиза качества оказания медицинской помощи, которая выявила причинно-следственную связь между действиями хирурга и смертью пациентки», — заявили в СК.

В результате Седельников был признан виновным. Также СК внёс представления министру здравоохранения Челябинской области и главному врачу больницы с требованием «устранить причины, способствовавшие совершению преступления».

«Мог просто дать ей умереть»

Коллеги Седельникова категорически не согласны с приговором и требуют оправдать хирурга. Они разместили петицию в адрес комитета по здравоохранению Госдумы, Национальной медицинской палаты РФ и прокуратуры. В обращении медики настаивают, что Седельников до последнего боролся за жизнь пациентки.

«Решение принималось в экстренной ситуации, пациентка находилась в крайне тяжёлом, угрожающем жизни состоянии, на счету была каждая минута, — пишут врачи. — В итоге наступила смерть пациентки, которая так же неизбежно наступила бы, если бы врач и вообще ничего не делал».

По мнению коллег хирурга, этот прецедент опасен тем, что многие врачи будут остерегаться предпринимать какие-либо действия по спасению жизни больного до получения полной информации о его состоянии. При этом когда речь идёт о реанимационных мероприятиях каждая минута на счету.

«Поспешит ли врач в следующий раз, если будет знать, что его потом могут и осудить, и признать виновным в смерти того, кого он всеми силами именно от смерти и спасал? — отмечают медики. — Что лучше: жить на свободе с осознанием того, что ты мог спасти, но не спас больного? Или быть осуждённым обществом — и при этом чувствовать себя невиновным?»

Главврач больницы Денис Маханьков говорит, что следствие и суд не привлекали коллег Седельникова к процессу, поэтому их мнение осталось неучтённым.

«Седельников оказывал реанимационные мероприятия тяжёлой пациентке, и она умерла, но далеко не всегда эти мероприятия спасают жизнь, — говорит Маханьков. — Как работать дальше, непонятно. Нам просто страшно.

По сути, любой человек, который умер в больнице — а его может убить, к примеру, побочное действие таблетки, — может привести к преследованию медика. Седельников — один из лучших хирургов города. И за 15 лет работы в больнице к нему не было претензий, связанных с некомпетентностью».

«Моя мама не подопытный кролик»

RT удалось связаться с дочерью погибшей Светланой Колюжной. Она заявила, что удовлетворена решением суда, поскольку считает медика виновным в смерти матери.

«Суд вынес решение, а мы не подавали иск на компенсацию ни морального, ни материального ущерба, пусть всё это будет на совести хирурга, — говорит Колюжная. — Её привезли с гангреной, зачем он стал делать ей операцию на сердце? Она что, подопытный кролик?»

По словам дочери, её мать регулярно обследовалась в этой больнице, и медики должны были располагать всеми данными из медицинской карты женщины.

В настоящий момент защита хирурга обжаловала приговор в вышестоящей инстанции, поэтому он продолжает работать в больнице: приговор Миасского городского суда пока не вступил в силу. В апелляционной жалобе адвокат Седельникова указывает, что следствие и суд формально подошли к делу и не учли обстоятельств, в которых действовал медик.