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Смертельная булочка: Жизнь шведского короля оборвалась из-за сдобы

09 декабря 2020, 19:30  •  219 • В мире
Жизнь короля Швеции Адольфа Фредерика, правившего страной в XVIII веке, трагически оборвалась из-за одной лишней булочки. Сегодня шведы вспоминают монарха как самого доброго и прогрессивного за всю историю государства.
Несмотря на то что шведский король Адольф Фредерик (правил в 1751-1771 годах) был очень просвещённым и миролюбивым монархом, принёсшим много блага своей стране, прославился он всё же не своими деяниями, а странной и трагической смертью. Его убила всего одна лишняя булочка, съеденная на десерт.
Адольф Фредерик всегда любил вкусно поесть, поэтому не мог себе отказать в лакомстве. В один из обычных дней 60-летний король, позанимавшись государственными делами, спустился в столовую к обеду. Аппетит у монарха был зверский, и его можно было понять: к обеду подавали омаров, икру, кабачковый суп с телятиной и квашеную капусту с брусникой.
Конечно, не обошлось и без традиционной копчёной селёдки, причём каждую смену блюд король обильно запивал алкоголем. Его Величество наелись до отвала, но тут внесли десерт...
От своих любимых булочек семла Адольф Фредерик не мог отказаться, тем более что они были свежайшими и плавали, как положено, в плошках с молоком. И тут короля тоже можно понять: семла - это невероятно вкусные сдобные пшеничные булочки, начинённые нежным сливочно-миндальным кремом.
Монарх приналёг на булочки и незаметно для себя съел ровно 13 штук. А на четырнадцатой ему стало плохо.
Адольф Фредерик пожаловался на сильную резь в животе, но решил, что обычный послеобеденный сон поможет ему справиться с несварением. Но увы, пищеварительная система монарха не выдержала столь обильного обеда и отказала. Доктора не смогли спасти объевшегося правителя: на следующее утро король скончался. Шведы очень любили короля-сластёну и горько оплакивали его смерть.
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