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Смертельная болезнь эстонской транзитной отрасли. И это не коронавирус

04 июля 2020, 15:00  •  170 • Аналитика
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de Tallin
Автор Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония
В хроники коронавируса в Эстонии, если таковые будут когда-нибудь написаны, обязательно вставят сообщение в черной рамке о том, что эта коварная болезнь смогла практически прикончить транзит грузов через морские порты и по железной дороге балтийской республики. Уже сейчас коммерческий директор Таллинского порта Маргус Вихман с тревогой говорит, что снижение объема грузоперевозок может составить до 40%. Железнодорожники также прогнозируют годовое снижение показателей.
"За пять месяцев этого года перевезено всего 4,5 млн тонн грузов. Это на 23% меньше, чем в том же периоде прошлого года. Транзитные грузы составили 3,5 млн тонн – здесь падение около 12%. Пассажиропоток снизился на 25%", – отмечает председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ. Кто или что тому причиной? Конечно, пандемия, которая изрядно навредила всей мировой экономике. Однако в отношении Эстонии это только часть правды.
Коронавирус в чем-то виноват, но он не виноват, как говорил в фильме "Берегись автомобиля" следователь в исполнении Олега Ефремова. Постепенное умирание транзита через Эстонию грузов из России в Европу и наоборот началось в мае 2007 года. Именно тогда в эту трагическую историю была вписана первая строка. Начало положила хорошо срежиссированная провокация эстонских властей, получившая название "Бронзовая ночь". Жестокий разгон протестующих против переноса памятника Воину-освободителю вызвал ответную реакцию Москвы.
Россия начала свертывать различные формы экономического сотрудничества с Эстонией. В первую очередь это сказалось на сфере транзитных перевозок. Забавно, что сей факт не вызвал никакой обеспокоенности тогдашнего правительства балтийской республики. Премьер-министр страны, инициатор "Бронзовой ночи" Андрус Антсип с непоколебимой уверенностью двоечника произнес, что транзит Эстонии не нужен. На чем было основано столь странное заявление, история умалчивает, хотя, возможно, кто-нибудь и шепнул ему на ухо с английским акцентом: "Молодец, Андрус! Так им русским и надо! Действуй в том же направлении, а мы тебя обязательно отблагодарим, в рамках разумного, разумеется". И, кстати, не обманули – Антсип получил чуть позже замечательный пост в руководстве Европейского союза и теперь до скончания века "и сыт, и пьян, и нос в табаке".
Однако его страна, которая пошла у него на поводу и отчебучила невероятную глупость, не получила ничего, в смысле материального, от заокеанских "покровителей". Конечно, если не считать появления на территории Эстонии американских военных баз, но это тема для другого рассказа.
А транзит российских грузов через Эстонию постепенно сходит на нет. Делает это Россия постепенно, шаг за шагом, создавая новые пути доставки, развивая иные возможности, и через какое-то время полностью перевернет эту страницу отношений с маленькой балтийской страной, которая не всегда умеет трезво просчитывать последствия своих поступков.
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