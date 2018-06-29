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Смертельная бацилла для Европы родилась в Италии

29 июня 2018, 08:40  •  147 • Аналитика
Очередной саммит ЕС, скорее всего, не примет итогового документа по вопросам миграции. И это, по меньшей мере, странно: миграционный вопрос является наиболее острым из всех, стоящих сейчас на общеевропейской повестке. Европейцы решили выбрать страусовую политику и снова засунуть голову в песок?

На самом деле причина такого странного решения лежит на поверхности. Италия обрела наконец-то новое правительство, и сформировали его две партии, относящиеся к лагерю евроскептиков. Партия «Пять звезд», которую считают популистской партией левого толка, и «Лига Севера», исповедующая зачастую совершенно противоположные взгляды на многие актуальные вопросы современной экономической и социальной повестки, смогли каким-то чудом договориться, повергнув в шок не только саму Италию, но и европейские бюрократические круги.




Одна из важнейших точек соприкосновения между этими партиями – резко отрицательное отношение к миграционной политике ЕС. Находясь на передовой «миграционного фронта», Италия в полной мере ощутила все прелести почти бесконтрольного потока мигрантов, хлынувшего в Европу. Южные районы страны оказались передовым форпостом, куда прибывают и прибывают десятки тысяч нелегалов из Ливии и других стран Северной Африки.

Новое правительство уже приняло ряд резких решений, в частности, отказавшись пускать на свою территорию судно с мигрантами. Также оно предлагает конфисковывать суда, на которых осуществляется этот бизнес.

А относительно упомянутого выше саммита ЕС новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил буквально следующее:

Теперь — хватит. Эта встреча — возможность для всех наконец проявить свою солидарность в действиях.


Он также добавил, что новое правительство Италии намерено добиться от ЕС существенных изменений в миграционной политике союза. И минимальные требования, с которыми Брюссель должен согласиться: должна серьезно ужесточиться охрана внешних границ ЕС, а миграционные потоки необходимо равномерно распределить между всеми государствами, входящими в ЕС.

В случае, если эти требования приняты не будут, Италия просто откажется подписывать итоговый документ саммита, что, во-первых, обесценивает его юридически, а во-вторых, станет довольно звонкой пощечиной головным структурам Евросоюза.

В такой ситуации и было принято это странное, но почти безальтернативное решение: саммит состоится, важнейшую для Европы тему там все-таки обсудят, но все ограничится разговорами. И это прямо свидетельствует о том, что в Брюсселе и других европейских столицах ещё сильны настроения на сохранение того миграционного хаоса, который и завел ситуацию в тупик.

Нужно отметить, что новое правительство Италии пугает Европу не только своей позицией по миграционному вопросу. В проекте коалиционного соглашения между партиями упоминались, в частности, такие пункты, как списание с Италии долгов перед европейским Центробанком, а это целых двести пятьдесят миллиардов евро, а также немедленный отказ от продления санкций в отношении России.

Требование списать долг — это не просто какая-то необоснованная наглость. Вся Европа боится, что Италия, а за ней и Испания могут повторить судьбу Греции и свалиться в затяжное пике банковского кризиса, способного (в некоторых сценариях) обрушить всю финансовую систему Евросоюза, девальвировать евро и привести к мощнейшему за всю историю этого объединения экономическому кризису.

Чтобы понимать масштабы проблемы, нужно иметь в виду, что долг перед европейским ЦБ является лишь частью итальянских «плохих» долгов. А совокупно, включая долги и плохие активы банков, речь идет более чем о триллионе долларов. И если эта лавина рухнет, увлекая за собой Испанию и Грецию, европейский карточный домик может моментально сложиться, похоронив под своими обломками экономики целых государств и некоторых экономических партнеров ЕС.
Работать с этой женщиной? Увольте!


Но простить такую сумму, не вызвав невероятного приступа жадности у других членов Евросоюза, практически невозможно. А значит, нам уже скоро следует ожидать баталий и на эту животрепещущую тему.

Что же касается санкций против РФ, то действующие санкции ЕС истекают 31 июля. И весьма вероятно, что к этому сроку, в том числе и с подачи Италии, они будут либо существенно пересмотрены, либо полностью сняты. Конечно, этого не случится, так сказать, в обязательном порядке: политика кнута и пряника работает и против таких государств, как Италия, а её новое правительство при всем своем евроскептицизме вовсе не настроено на полное разрушении ЕС. Скорее, оно стремится лишь к его трансформации во что-то более комфортное и похожее на ту старую добрую Европу восьмидесятых, по которой сейчас все так ностальгируют.

Тем не менее, мы можем с уверенностью говорить, что процессы, происходящие сейчас в Европе, напоминают пока легкое потрескивание тектонических плит. Brexit Великобритании, финансовая катастрофа Греции, миграционный кризис, который все никак не закончится, группировки по интересам вроде «Вышеградской группы» — это и многое другое потихоньку подтачивает Евросоюз, превращая его в тяжело больной организм, помочь которому может только срочная терапия.

И если лет через пять откуда-нибудь из Европы послышится внезапное «Путин, введи войска!», то это будет не так уж и удивительно…

Только наших «вежливых человечков» ещё заслужить надо! Поэтому удивительно будет, если все-таки введем.
Автор: Виктор Кузовков

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