Смерть за победу на выборах: Генсоветника расстреляли свои же

Сторонники пакистанского депутата расстреляли его после победы на выборах.

В одном из районов пакистанского Пешавара застрелили победителя местных выборов. Новоиспеченный депутат сельского генерального совета Суризай Мохаммед Закрия Хан был убит собственными сторонниками.

От радости, что их кандидат победил, сторонники открыли праздничную очередь из автоматов.

Кандидат стал невольной жертвой этой радости. Он скончался на месте.

По предварительным данным, на теле убитого обнаружили "множественные пулевые ранения".

При этом, сообщают местные СМИ, на месте находились и полицейские, однако они ничего не предприняли, чтобы предотвратить ЧП.

В сельский совет выходят около шести-семи человек. Мохаммед Закрия Хан Сандай должен был стать генеральным советником в местной деревне.