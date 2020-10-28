Смерть за интервью с Трампом: Семье журналистки угрожают расправой после беседы с президентом США

Через пару дней после интервью с президентом США Дональдом Трампом семье журналистки Лесли Стол начали угрожать расправой. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в телерадиосети CBS.

Речь идёт об интервью американского лидера, которое состоялось на прошлой неделе. Через два дня после его записи, но до его публикации одному из членов семьи журналистки пришла угроза о расправе. CBS отреагировала на это, приставив к журналистке и членам её семьи круглосуточную охрану.

Стоит отметить, что сам Дональд Трамп остался в итоге недоволен интервью. Президенту США не понравились постоянные попытки журналистки очернить его в угоду его сопернику Джо Байдену. Спустя всего 45 минут Трамп прервал беседу.