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Смерть за интервью с Трампом: Семье журналистки угрожают расправой после беседы с президентом США
28 октября 2020, 03:25 • 31 • Политика
Семье телеведущей из США угрожали после интервью с Трампом. Телекомпании пришлось нанять круглосуточную охрану для своей сотрудницы.
Через пару дней после интервью с президентом США Дональдом Трампом семье журналистки Лесли Стол начали угрожать расправой. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в телерадиосети CBS.
Речь идёт об интервью американского лидера, которое состоялось на прошлой неделе. Через два дня после его записи, но до его публикации одному из членов семьи журналистки пришла угроза о расправе. CBS отреагировала на это, приставив к журналистке и членам её семьи круглосуточную охрану.
Стоит отметить, что сам Дональд Трамп остался в итоге недоволен интервью. Президенту США не понравились постоянные попытки журналистки очернить его в угоду его сопернику Джо Байдену. Спустя всего 45 минут Трамп прервал беседу.
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