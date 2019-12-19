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Смерть в подъезде: в Хакасии СК начал проверку после гибели бездомного пенсионера, не дождавшегося социального жилья

19 декабря 2019, 00:39  •  71 • В России
В Хакасии следователи разбираются в обстоятельствах смерти 73-летнего пенсионера Аркадия Максимова. После смерти сожительницы её родственники выгнали мужчину на улицу. Долгое время он был вынужден жить в подъезде. Приютить пенсионера в итоге согласился местный Дом ветеранов. Пенсионер был уверен, что сможет собрать все необходимые документы, однако из-за медлительности местных чиновников оформить их он так и не успел, скоропостижно скончавшись прямо в подъезде. В прокуратуре назвали смерть Максимова «вопиющим случаем» и потребовали от руководства региона внести коррективы в законодательство.
 
РИА Новости
 

В Абакане (Хакасия) Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 73-летнего Аркадия Максимова в подъезде жилого дома. Пенсионер, оказавшись без крыши над головой, так и не дождался от чиновников предоставления ему социального жилья.

«По предварительным данным, в октябре 2019 года на лестничной площадке в подъезде дома по улице Крылова города Абакана обнаружено тело 73-летнего пенсионера без признаков жизни. Установлено, что ранее мужчина проживал в одной из квартир этого подъезда вместе со своей сожительницей, однако после её смерти родственники женщины попросили пенсионера покинуть квартиру в апреле 2019 года»,  — сообщили RT в республиканском управлении СК.

Через несколько месяцев, в августе 2019 года, мужчина вернулся в тот же подъезд и стал жить там на площадке между этажами. Помочь ему решить жилищный вопрос взялись соседи.

«После обращения жителей дома пенсионеру была оказана помощь в сборе пакета документов, однако своевременно мужчине временное жильё не было предоставлено по причине необходимости соблюдения порядка, установленного действующим законодательством, для помещения граждан в социальные учреждения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате острой лёгочно-сердечной недостаточности», — сообщили в ведомстве.

Прямо перед смертью Максимова репортаж о его жизни в подъезде успели снять местные журналисты. Тогда мужчину был готов приютить местный Дом ветеранов —необходимо было только пройти медкомиссию и сдать платные анализы. Максимов рассказывал журналистам, что целыми днями ходит по больницам и верит, что у него всё получится.

«Я родился в День Победы 9 мая 1945 года и смогу справиться со всеми трудностями. Вот бегаю по врачам, чтобы пройти необходимые обследования», — утверждал неунывающий пенсионер в сюжете, который вышел в эфир местного телевидения уже после его смерти.

Питался мужчина в дешёвой столовой, расположенной в километре от дома, но его нередко подкармливали местные пенсионерки. Максимов также регулярно посещал городскую баню. На подоконнике подъезда у пенсионера стояли предметы быта, часы. До выхода на пенсию Максимов работал слесарем троллейбусного депо. 

«Вопиющий случай»

Ещё когда оказавшийся без крыши над головой мужчина был жив, в его ситуации разбиралась прокуратура. По результатам проверки выяснилось, что правительство Хакасии и Министерство труда и социальной защиты республики должным образом не предоставляют гражданам социальные услуги и не обеспечивают социальную защиту.

«В Республике Хакасия отсутствует правовая регламентация оказания срочных социальных услуг в виде содействия в получении временного жилого помещения нуждающимся в обозначенных услугах: лицам без определённого места жительства, не имеющим документов, удостоверяющих личность, и медицинского заключения», — сообщила RT и.о. помощника прокурора республики Хакасия по взаимодействию со СМИ Елена Вотякова.

Как пояснили в надзорном ведомстве, по действующему законодательству для размещения человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, на время оформления в гостиницу необходимо предоставить паспорт и медицинское заключение о состоянии здоровья. Этих документов у пенсионера не оказалось, и во время их оформления он вынужден был проживать в подъезде.

«Искусственно созданный правовой вакуум в данной сфере правоотношений привёл к вопиющему случаю, выразившемуся в грубом нарушении прав 73-летнего пенсионера, который в силу сложившейся жизненной ситуации остался без определённого места жительства. Восстановление утраченного паспорта и оформление медицинского заключения заняло более 45 дней. Не дождавшись гарантированной государством помощи, пенсионер скончался», — сообщила RT Вотякова.

По факту выявленных в ходе проверки нарушений прокурор республики внёс представление в адрес главы Хакасии Валентина Коновалова об устранении нарушений законодательства об основах социального обслуживания граждан.

В пресс-службе правительства Хакасии в среду в беседе с RT признали, что нарушения действительно имеются и сейчас принимаются меры для их устранения.

В Министерстве труда и социальной политики республики оперативно прокомментировать ситуацию RT не смогли, сославшись на давность инцидента. 

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