Смерть русского генерала на совести ЦРУ? "Турки косо смотрят на нас"

В Минобороны России подтвердили смерть российского генерала в Сирии. Как стало известно ранее, недалеко от нефтяного месторождения Ат-Тайм к югу Дейр-эз-Зора произошёл взрыв, при котором погиб российский военный. Также были ранены двое наших бойцов.

Жертвами взрыва с сирийской стороны стали командующий национальной обороной сирийского города Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо его подчинённых.

При этом подобные подрывы для Сирии, охваченной войной, не редкость. К тому же этой обстановкой умело пользуются и западные провокаторы, направляя усилия радикалов на нужные им объекты.

В целом уши ЦРУ в сирийской истории однозначно торчат, убеждён военный историк Юрий Кнутов. А собственно цель подобных подрывов - посеять недоверие среди бойцов, к примеру, России и Турции.

"ЦРУ действует очень активно. Непосредственно в Сирии в районе Идлиба, в те времена, когда освобождали Восточный Алеппо, сирийцы захватили подвал. В нём - большая группа спецназа, американского, английского, французского, израильского, турецкого. Потом нас упрашивали, чтобы сирийцы их отпустили. А это говорит о прямом вмешательстве на стороне террористов западных стран, в первую очередь стран НАТО", - поясняет он хитросплетение интересов западных стран на сирийской земле.

Потому, подчёркивает Кнутов, зарубежная разведка однозначно влияет на террористические группы в САР.

Подрыв возле нас либо возле Турции срывает, фактически создаёт напряжение между нами и между турками. Турки косо смотрят на нас: а почему подорвали наш броневик, а не ваш? Прошлый раз мы косо смотрели на турок, когда подорвали броневик наш, а не турецкий. То есть всё это, чтобы создать обстановку недоверия. Вот цель этих подрывов. Конечно, здесь уши из штаб-квартиры ЦРУ видны, однозначно", - подчёркивает эксперт в беседе с Царьградом.