Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Границы торговли: порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Владимир Путин: Абсолютно ненормально летать по России через Москву
Путин - победитель: Меркель сделала признание - в Кремле скромно осадили
Бан как новая форма депутатского общения
Главная / В России

Смерть при невыясненных обстоятельствах: издатель «Тинькофф-журнала» Саша Рай и его жена найдены мёртвыми в Москве

11 декабря 2019, 20:24  •  145 • В России
Специалисты выясняют причины загадочной гибели 29-летнего издателя «Тинькофф-журнала» Санджива (Саши) Рая и его гражданской супруги. Тела без признаков насильственной смерти были найдены в их московской квартире. Пятилетний сын пары сообщил родным, что не может разбудить родителей. Для выяснения причин гибели Рая и его супруги назначены ряд экспертиз, сообщил информированный источник. В банке пообещали оказать материальную помощь родным и близким погибшего и поддержать его сына.
 
Facebook © @tinkoffjournal
 

О гибели издателя «Тинькофф-журнала» («Т—Ж») Санджива Рая стало известно вечером 10 декабря.

«Сегодня мы узнали, что в воскресенье (8 декабря. — RT) не стало издателя «Т—Ж» Саши Рая. Это человек, который пять лет назад создал «Т—Ж» и превратил его из маленького блога банка в то, что вы читаете сейчас. Это был талантливый руководитель, и сегодня мы больше не можем найти слов. Вся команда журнала скорбит. Мы приостанавливаем выпуск на сегодня и завтра», — говорится в сообщении издания в Facebook.

В пресс-службе «Тинькофф» уточнили, что Рай погиб вместе с супругой «при трагических обстоятельствах».

«В воскресенье трагически ушёл из жизни Саша Рай. Сложно подобрать слова и поверить в то, что Саши больше нет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Саши, его друзьям и коллегам. Уход Саши — это огромная человеческая потеря, Саша был классным человеком, крутым профессионалом и неутомимым генератором идей, настоящим сердцем «Т—Ж». Компания окажет необходимую материальную поддержку его родным и близким и поддержит оставшегося без родителей сына Саши», — цитирует заявление пресс-службы издание VC.ru.

Информированный источник агентства «Интерфакс» рассказал, что тела погибших сначала обнаружил их пятилетний ребёнок, который в разговоре с позвонившей бабушкой сообщил, что не может разбудить родителей.

После этого мать женщины немедленно приехала в квартиру дочери и вызвала полицию и скорую помощь.

«Прибывшие медики констатировали смерть. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако назначены гистологические экспертизы и патологоанатомическое вскрытие. Причину смерти можно будет установить после проведения этих процедур», — сказал источник агентства.

Правоохранительные органы гибель семейной пары пока официально не комментировали.

«Яркий пример»

Гибель издателя вызвала большой резонанс в СМИ и медиасфере.

«Надо написать пару слов про Сашу Рая. Я с Сашей не был близко знаком, но последние пять лет он существовал в моей жизни — знаете, как бывает, духоподъёмным фоном. Когда ты с человеком не общаешься, пересекаешься редко по каким-то совместным и не очень делам, но ты знаешь, что есть такой Саша со смешной фамилией, и он явно классный, потому что он делает классную штуку.

Такое подтверждение смысла происходящего. Если кто-то делает крутое, значит, с миром по-прежнему всё в порядке. И вот, я могу мало сказать именно про Сашу (наша последняя переписка была год назад, договорились попить пивка и не попили), но я могу сказать про Сашину работу — что он взял и сделал вдруг в самом странном для этого месте очень классную штуку, настолько классную, что мне иногда казалось, что лучшее медиа в стране сделано банком, и как это странно. Я по-прежнему не знаю, как так вышло (и никто не знает, потому что ни у кого не получилось так же), но я почему-то уверен, что дело в Саше Рае», — прокомментировал трагедию в своём Facebook журналист Илья Красильщик.

«Наши встречи с Сашей не были похожи на дружеские беседы. Они были похожи на разговор двух профессиональных оппонентов, которые относятся друг к другу с уважением, но говорят исключительно о работе, чтобы узнать как можно больше о продуктовых планах и применить лучшие практики у себя. Это было не противостояние площадок, потому что у нас разные проекты и модели. Это было здоровое противостояние двух менеджеров: много идей придумано мной с добрым импульсом: «Вот Саша удивится, утру ему нос». Иногда я даже испытывал ревность, когда видел на совместных лекциях, какой ажиотаж у слушателей вызывает «Тинькофф-журнал», и это подталкивало меня к действиям», — написал бывший глава пресс-службы «ВКонтакте» Владислав Цыплухин.

По его словам, Рай был ярким примером, «который показывал, что работать нужно основательно и глубоко».

«При таком подходе «просто блог при банке» начинает восприниматься как самостоятельная единица и может дать бренду больше, чем он даже мог себе вообразить», — добавил он.

Саша Рай родился в Москве в 1990 году. Окончил Московский педагогический государственный университет. Работал главным редактором блога «Нетологии». Пришёл в «Тинькофф» в конце 2014 года и запустил «Тинькофф-журнал» на основе блога компании. В сентябре 2019 года аудитория журнала превысила 5 млн уникальных посетителей в месяц.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



145
Источник
Похожие новости
11 декабря 2019, 18:54
Владимир Путин: Абсолютно ненормально летать по России через Москву
11 декабря 2019, 20:24
Смерть при невыясненных обстоятельствах: издатель «Тинькофф-журнала» Саша Рай и его жена найдены мёртвыми в Москве
10 декабря 2019, 20:09
«Волновался так, что пересыхало горло»:Психолог разобрал встречу Зеленского и Путина
11 декабря 2019, 17:09
Цена вопроса: россияне назвали размер справедливой зарплаты
11 декабря 2019, 00:54
Протесты в рамках закона, хамство чиновников и внимание к ветеранам: о чём Путин говорил на заседании СПЧ
11 декабря 2019, 15:39
Путин - о протестах на Западе: Посмотрите, как расправляются там с демонстрантами, просто на месте заканчивают людей. Хоть кого-то наказали?
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 декабря 2019, 01:09
"Его превосходительство": Журналистов заинтересовали таблички с именами лид...
11 декабря 2019, 01:09
Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным
11 декабря 2019, 01:09
"И ножками, и глазками": Захарова посоветовала Зеленскому сделать хоть что-...
11 декабря 2019, 01:09
"Сегодня ты победитель": Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Пари...
11 декабря 2019, 10:54
"Украину уничтожат к 2024 году, если не залить Донбасс кровью": Националист...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 декабря 2019, 19:24
Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады - из Киева: На майдане - кучка с флагами. Но Зеленский струсит
09 декабря 2019, 00:24
Потеря Донбасса — подарок судьбы для Украины: Американский историк призвал Киев благодарить Москву
05 декабря 2019, 05:24
Восемь часовых поясов, икра и живая музыка: Даже на Западе пришли в восторг от русского поезда
09 декабря 2019, 03:40
"Израильские истребители бегством спасались от Су-35": Операцию русских в красках описывают в Сети
11 декабря 2019, 01:09
"Сегодня ты победитель": Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Париже
09 декабря 2019, 21:40
Жириновский ПРЕДСКАЗАЛ итоги "НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА"! Зал в шоке! Такой точности не ожидал никто!
06 декабря 2019, 10:39
"Это дело поставлено на поток": Назван заказчик всех антироссийских санкций США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.