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Смерть почти 300 тысяч человек: США не извинились

06 августа 2020, 23:30  •  57 • В мире
В Японии чтят память погибших 75 лет назад в результате сброшенной на Хиросиму американской ядерной бомбы. В общей сложности за первые полгода, включая сам момент взрыва, погибло около 300 тысяч человек. Но за 75 лет США, как отметил журналист Дмитрий Смирнов, даже не извинились.
Спецкор "Комсомольской правды", журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов напомнил о том, что сегодня 75-я годовщина японской трагедии, жертвами которой стали около 300 тысяч человек только в первые полгода, начиная с момента взрыва.
"75 лет назад США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму. Взрывом убито 70 тысяч человек, 60 тысяч умерли от лучевой болезни, ожогов и ранений, за полгода после бомбардировки умерли 140 тысяч человек", - напомнил ужасающие цифры журналист у себя в Twitter.
Он обратил внимание на то, что "никто в США не только не был осуждён за это преступление, но за 75 лет даже не извинился".
Певица Юлия Чичерина у себя в авторском Telegram-канале указала на то, что это преступление было совершено американцами "не ради военных целей (на тот момент японские войска были полностью сломлены Советской армией, закалённой победами над объединённой фашистской Европой, возглавляемой Гитлером)".
"Это был акт устрашения всего мира чудо-оружием, отжатым у фашистов, - высказала свою точку зрения Чичерина. - Это преступление не имеет срока давности".
По мнению певицы, "страну пиратов, работорговцев и убийц индейцев (как она охарактеризовала США - ред.) может спасти только покаяние".

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