Смерть открыла США дорогу к победе Трампа — или к гражданской войне • 34 • Аналитика © REUTERS / Jonathan Ernst Шансы Дональда Трампа на второй президентский срок радикально выросли из-за смерти одной из судей Верховного суда США. Это не конспирологическая теория, а сухой политический факт, который подчеркивает демонтаж той эффективной системы управления США, которая способствовала превращению Америки в мирового гегемона. Дело в том, что американская система работала с помощью двух контуров ограничений, которые не давали крайне разнородным группам американской политической и экономической элиты вцепиться друг другу в горло и организовать повтор Гражданской войны второй половины XIX века, и вот сейчас оба этих контура — конституционный и неформальный — разваливаются прямо на глазах. Чтобы прийти к этому выводу, достаточно задать простой вопрос: а это, вообще, нормально, что результаты выборов президента, по большому счету, зависят не от народного волеизъявления, а от жизни или политической позиции конкретного судьи? Очевидный ответ — нет, но именно это сейчас в США и происходит, причем ни одна из конфликтующих политических групп не готова признать ненормальность ситуации и ее тяжелые последствия. BBC сообщает: "Президент Дональд Трамп заявил, что назначит нового судью Верховного суда на следующей неделе. Рут Гинзбург, занимавшая этот пост, скончалась в возрасте 87 лет всего за шесть недель до президентских выборов. Соперник Трампа демократ Джо Байден настаивает, чтобы столь важное решение принималось уже после выборов". Причина конфликта заключается в том, что обе партии просчитывают предвыборную ситуацию на несколько ходов вперед и ожидают, что она будет развиваться следующим образом: в ночь выборов после подсчета голосов, поданных в день голосования, у Дональда Трампа будет просто астрономический результат и колоссальное преимущество перед Джо Байденом. Однако в силу того, что Демократическая партия продавила под предлогом эпидемии использование массового голосования по почте, в течение примерно недели избиратели Трампа в ужасе (а избиратели Байдена — с надеждой) будут наблюдать за тем, как лидерство Трампа тает на глазах и в конце-концов победителем оказывается Байден. Демократы (и это, скорее всего, будет неправдой) будут списывать этот "чудесный" феномен на то, что избиратели-демократы, заботящиеся о собственной безопасности от коронавируса, в основном голосовали по почте. Республиканцы будут указывать на то, что, скорее всего (и это, вероятно, ближе к реальности), местные власти в штатах, которые контролируют демократы и "оперативники" Демократической партии, просто напечатают нужное количество "почтовых бюллетеней" за Байдена и проведут их вброс при полной поддержке Почтовой службы США, что будет выглядеть особенно убедительно на фоне того, что профсоюз сотрудников почты официально поддержал Байдена. Именно на этот сценарий намекает Трамп и генеральный прокурор Барр, когда они говорят о гигантских потенциальных нарушениях, которые произойдут во время почтового голосования. Важная особенность нынешней ситуации заключается в том, что сторонников обеих партий никоим образом не волнует честность выборов: эпоха, когда сама идея, что честные выборы (то есть правильное функционирование системы) важнее победы конкретной партии, завершилась еще в 2016 году. В условиях, в которых и Трамп, и Байден не признают результаты выборов в том случае, если они их не устроят, борьба за президентское кресло неизбежно перейдет в судебную плоскость: в каждом конкретном штате будет несколько (или даже несколько десятков) судебных процессов, на которых республиканцы будут обвинять демократов во вбросах, фальшивых бюллетенях, нежелании учитывать голоса трампистов и так далее. Местные суды каждого штата, которые заполнены в основном политическими активистами, будут принимать решения в соответствии с "партийной дисциплиной", а проигравшая сторона будет подавать апелляции. Практически неизбежным образом все эти иски будут решаться в Верховном суде США.



Собственно, прецедент выборов президента, судьбу которых решил Верховный суд, уже есть. В 2000 году, когда результаты выборов зависели исключительно от пересчета голосов в штате Флорида, именно Верховный суд принял решение по иску, который фактически сделал Джорджа Буша президентом США. Сейчас уровень радикализации общества выше, взаимная ненависть зашкаливает, первые убийства политических оппонентов зафиксированы, не говоря уже о том, что в 2000 году никто не посылал в Белый дом, в адрес президента, конверты с рицином — мощным ядовитым веществом. До смерти судьи Гинзбург (ярого представителя наиболее левого крыла демократического истеблишмента) очень вероятным исходом было решение Верхового суда в пользу Байдена. Несмотря на то, что с формальной точки зрения из девяти судей четверо являлись демократами, а пятеро — сторонниками республиканцев, председатель Верховного суда и формальный "консерватор" Робертс в последнее время голосовал в пользу любых антитрамповских решений. С учетом того, что судьи наиболее влиятельного органа американской судебной власти уже давно голосуют почти исключительно "в соответствии с политической целесообразностью", а не "по закону", у Байдена получался почти гарантированный перевес со счетом 5:4. Со смертью судьи Гинзбург у Трампа открылась возможность протащить через сенат (согласие конгресса не требуется) кандидатуру максимально лояльного к себе судьи и обеспечить уже себе необходимое большинство. До недавнего времени в американской политике действовал целый набор негласных джентльменских соглашений, которые запрещали проводить такие манипуляции незадолго до выборов, и считалось "правильным" дать возможность новому президенту назначить своего судью после выборов, но сейчас никакие "джентльменские правила" не работают. И дело тут не в каком-то особом цинизме Трампа: просто в США идет полноценная внутриэлитная гражданская война без каких-либо правил. За штабом Трампа в 2016 году шпионили спецслужбы, выполняющие политический заказ администрации Обамы. Против действующего президента старались провести путч под видом импичмента, построенного на очевидно фейковых обвинениях, и это далеко не полный список "нарушений правил", которые состоялись за последние годы, — и без учета того, что организация мятежей и погромов с человеческими жертвами (а именно это произошло летом) тоже не является нормальным элементом цивилизованной политической борьбы. Если у Трампа все-таки получится протащить своего судью через сенат (в котором некоторые сторонники "глубинного государства" уже заявили о нежелании голосовать за его кандидатуру), то его шансы на победу вырастут самым решительным образом. В этом сценарии у "глубинного государства" останется только три способа вернуть себе Белый дом: организовать массированное предательство внутри самой команды Трампа (например, через шантаж судей, сотрудников избирательного штаба и так далее), чтобы дело о выборах до Верховного суда просто не дошло; найти дополнительных предателей среди судей Верховного суда; наконец, просто объявить суд нелегитимным и пойти на полноценный вооруженный путч — с перспективой настоящей гражданской войны. В первых двух вариантах шансы на сохранение какой-то призрачной легитимности политической системы в глазах собственного населения и внешнего мира еще будут, а в случае гражданской войны — уже вряд ли. Но независимо от сценария, который воплотится в жизнь, никакой цивилизованной политики и конструктивного взаимодействия внутри американской политической элиты уже не будет. Для всего мира — это хорошие новости. Не зря в древней книге, на который клянутся американские президенты, фигурирует точное политологическое наблюдение: "всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит". Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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