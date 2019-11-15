Смерть НАТО. Американский диагноз, поставленный французом • 77 • Аналитика

Жесткое замечание президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Североатлантического альянса взбудоражило всю Европу. Французский президент заявил, что у НАТО «умер мозг», и эти слова, конечно, не могли остаться неуслышанными.



В ЕС не оценили силу слов президента Франции

Громкое заявление Эммануэля Макрона, в котором он резко раскритиковал Североатлантический альянс и политику Соединенных Штатов в Европе, не могло не вызвать негативной реакции глав европейских государств и самого НАТО. Так, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что не разделяет резких оценок деятельности структуры со стороны французского президента.





Что интересно, критически отозвались о словах Макрона и в Берлине. Хотя именно канцлер ФРГ Ангела Меркель всегда соглашалась с Макроном по вопросу о создании общеевропейской армии и разделяла его скептические настроения в отношении Североатлантического альянса. Однако здесь «железная фрау» дала заднюю, и это свидетельствует лишь о том, что ситуация в Европе действительно очень серьезная.



Макрон, говоря о «смерти мозга» НАТО, подразумевал, разумеется, Соединенные Штаты. Именно США являются стержневой страной альянса и определяют его внешнюю и военную политику. Конечно, речь не о «смерти США», а о том, что США более не могут или не хотят выполнять ту роль, которую возлагали на себя на протяжении последних семидесяти лет.



Во-первых, американское руководство стремится максимально освободить себя от расходов на содержание Североатлантического альянса, включая даже американские военные базы в Европе. Главная цель Вашингтона сегодня – переложить финансовое бремя на европейских союзников, то есть на те же Францию и Германию в первую очередь, поскольку ведь не Латвия или Албания будут оплачивать пребывание американских контингентов на европейской территории.





Политика по сокращению расходов на зарубежные базы укладывается в курс президента Дональда Трампа, который очень недоволен колоссальными тратами США на содержание своих вооруженных контингентов на Ближнем Востоке, в Африке, в Европе. Сейчас американская администрация настаивает на том, чтобы Европа платила 4% от ВВП каждой страны на военные расходы.



Но какие военные расходы могут быть у Бельгии, Нидерландов, да даже Германии? Это исключительно содержание структур Североатлантического альянса, военных баз США, приобретение американского вооружения и военной техники. В Берлине такое требование критикуют, так как не видят необходимости для наращивания военных расходов.



Во-вторых, европейские страны после событий на Ближнем Востоке более не доверяют Соединенным Штатам. Вашингтон довольно легко бросил своих «младших» союзников – сирийских курдов, в оснащение и подготовку которых вкладывались серьезные суммы. Более того, США уступили контроль над Сирией России, позволили Москве напрямую решать вопросы стратегической ближневосточной политики с Анкарой и Эр-Риядом.



Естественно, такое поведение США привело к тому, что многих прежних американских союзников стали терзать сомнения в желании Вашингтона покровительствовать своим европейским и азиатским партнерам. Конечно, в Прибалтике и Польше пока еще уверены в американской помощи, но вот страны Западной Европы настроены куда более осторожно.



Макрон и европейская армия

Впервые о необходимости создания европейской армии Эммануэль Макрон заговорил еще несколько лет назад. Он уже тогда разделял убежденность в том, что структура НАТО отжила себя как таковая и более не нужна европейским странам. Но, воздерживаясь от открытых обвинений в адрес альянса, французский президент маскировал свое недоверие к НАТО заботой о создании некоей общеевропейской армии.





Объединенные вооруженные силы Евросоюза – это давний проект Макрона, который уходит своими корнями в послевоенные годы. Собственно, НАТО и планировался как общеевропейский военно-политический союз, который бы обеспечивал защиту европейских государств от внешних рисков. Но США, инициировав создание альянса, полностью подмяли его под себя и в итоге НАТО представляет собой не европейскую военную структуру, а инструмент продвижения американских военно-политических интересов в Европе и Средиземноморском регионе.



Как показывает практика, в рамках Североатлантического альянса европейские государства сохраняют роль финансовой и военной прислуги американских вооруженных сил, выполняя второстепенные или, напротив, наиболее опасные задачи там, где американцы по каким-то причинам не хотят подставляться.





Поэтому идея создания общеевропейской армии, с которой выступает Макрон, всего лишь представляет собой переработанную концепцию обновления Североатлантического альянса. Но поскольку изгнать США и Великобританию из НАТО невозможно, Макрон и говорит о необходимости создания новой структуры. Основу новой структуры составили бы ключевые страны Евросоюза – Франция, Германия, Италия, Испания, государства Бенилюкса, возможно – страны Центральной Европы, в том числе и те, что сегодня не входят в НАТО (Австрия, к примеру).



НАТО как инструмент управления Европой

Пока существует НАТО, Евросоюз находится в военно-политической зависимости от тех стран, которые членами ЕС и не являются, например от Соединенных Штатов, а также от запустившей процесс выхода из Евросоюза Великобритании. Как только будет создана общеевропейская армия, потребность ЕС в НАТО просто исчезнет. И НАТО станет совершенно бесполезной организацией для европейских государств.



Это прекрасно понимают в США, поэтому и опасаются позиции Макрона по созданию вооруженных сил объединенной Европы. Ведь какие последствия влечет за собой реализация проекта Макрона? Прежде всего, если у Европы возникнет собственная военная структура, то будут перераспределены расходы на оборону. И Франция с Германией, другие страны – члены ЕС будут тогда первым делом финансировать новую структуру, а не НАТО.



Соответственно, встанет вопрос о финансировании Североатлантического альянса и если европейские государства не будут этим заниматься, то все финансовое бремя ляжет на Соединенные Штаты. Сложится ситуация, прямо противоположная той, о которой мечтает Трамп – не европейские страны будут содержать НАТО и американские военные базы, а американский бюджет будет расходоваться на финансирование структур Североатлантического альянса.



Наконец, если у Европы будет собственная военная структура, то встанет вопрос и о целесообразности дальнейшего военного присутствия США в европейских странах. Пока американцы находятся в европейских странах на правах союзников по Североатлантическому альянсу, но если альянс отойдет на второй план или прекратит свое существование, то ситуация изменится в корне. Между тем, как бы Трамп не жалел денег на содержание заокеанских баз, но они американскому руководству нужны. В противном случае американское политическое влияние в Европе также закончится.



Без НАТО у европейских стран появится возможность действовать более самостоятельно и во внешней политике, в том числе за пределами Европы. Например, на Ближнем Востоке действия американцев часто шли вразрез с позицией европейских союзников по НАТО. Тут стоит отметить и раздражение, которое в Европе вызывают ближневосточные союзники США, включая Турцию.



В европейских столицах куда больше, чем в Вашингтоне, уделяют внимания таким вопросам как права национальных меньшинств, человека, женщин, защите окружающей среды. И по всем этим вопросам у Германии, Франции и других европейских государств есть целый ряд претензий и к Турции, и к Саудовской Аравии, и ко многим другим традиционным союзникам Соединенных Штатов. Боливийский "майдан". Моралес свергнут, страна в хаосе



Еще один проблемный момент – отношения с Россией. В отличие от США, страны Западной Европы все же стремились сохранять приемлемый уровень взаимоотношений с нашей страной даже после 2014 года. Антироссийские санкции, введенные Евросоюзом с подачи США, ударили прежде всего по самим европейским производителям, и это прекрасно понимают и в Париже, и в Берлине, и в Риме.



Просто элементы «внешнего управления» со стороны Штатов не позволяют Европе самостоятельно определять внешнюю политику в отношении нашей страны. Иначе санкции ЕС были бы уже давно сняты, как вредящие самому Европейскому Союзу. Давление на европейские государства, в свою очередь, Вашингтон осуществляет и через структуру НАТО, шантажируя Западную Европу выводом своих военных баз и якобы полной беззащитностью Европы перед Россией.



Однако Макрон вполне может вспомнить и о том, что Франция также является ядерной державой и в случае необходимости способна позаботиться о безопасности Евросоюза самостоятельно. Фактически это означает, что глава французского государства готов отказаться от сомнительной «американской защиты» и заявляет претензию на европейское лидерство. Ведь если США уйдут с континентальной Европы, то кому, как не Франции, принять пальму первенства в европейской политике и возглавить новую военно-политическую структуру в составе Евросоюза, о которой мечтает президент Макрон?





И вот здесь понятна критическая оценка его высказывания со стороны германского руководства. Берлин сейчас является главным партнером Парижа в Евросоюзе, но он же и соперник, конкурент, причем исторический. И одно дело, когда над европейскими странами довлеет лидер в лице Соединенных Штатов, а совсем другое – когда Франция, исторически проигравшая Германии несколько войн, вдруг становится однозначным (по причине наличия ядерного оружия) лидером нового европейского альянса.



Однако громкое заявление Макрона не замолчишь. Сам факт того, что президент одной из крупнейших держав западного мира и НАТО заявил о смерти Североатлантического альянса, свидетельствует о том, что последняя действительно вот-вот наступит. Да, может быть НАТО и не прекратит официально своего существования, но реальные возможности альянса могут измениться до неузнаваемости.



Мощь НАТО сегодня держится на американцах, англичанах, немцах, французах, итальянцах, греках, турках. Если отсечь Турцию, которая и так находится сегодня в непростых отношениях с США, то останутся англо-саксы и страны континентальной Европы, задумывающиеся о создании общеевропейской армии.



Есть еще Восточная Европа, но там все куда менее ясно. Некоторые страны Восточной Европы тяготеют к ЕС, другие – как Польша и государства Прибалтики – в большей степени завязаны на Соединенных Штатах и американской политической, финансовой и военной поддержке.



Без Франции, Германии, Италии Североатлантический альянс существовать сможет, но в очень обрезанном виде. Фактически это будут американцы и англичане плюс совершенно недееспособные и крайне малочисленные сателлиты из Восточной Европы. И, что самое главное, как уже говорилось выше, все финансовые затраты на содержание структуры лягут на плечи Вашингтона. Не Эстонии же, в самом деле, финансировать НАТО! Жесткое замечание президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Североатлантического альянса взбудоражило всю Европу. Французский президент заявил, что у НАТО «умер мозг», и эти слова, конечно, не могли остаться неуслышанными.Громкое заявление Эммануэля Макрона, в котором он резко раскритиковал Североатлантический альянс и политику Соединенных Штатов в Европе, не могло не вызвать негативной реакции глав европейских государств и самого НАТО. Так, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что не разделяет резких оценок деятельности структуры со стороны французского президента.Что интересно, критически отозвались о словах Макрона и в Берлине. Хотя именно канцлер ФРГ Ангела Меркель всегда соглашалась с Макроном по вопросу о создании общеевропейской армии и разделяла его скептические настроения в отношении Североатлантического альянса. Однако здесь «железная фрау» дала заднюю, и это свидетельствует лишь о том, что ситуация в Европе действительно очень серьезная.Макрон, говоря о «смерти мозга» НАТО, подразумевал, разумеется, Соединенные Штаты. Именно США являются стержневой страной альянса и определяют его внешнюю и военную политику. Конечно, речь не о «смерти США», а о том, что США более не могут или не хотят выполнять ту роль, которую возлагали на себя на протяжении последних семидесяти лет.Во-первых, американское руководство стремится максимально освободить себя от расходов на содержание Североатлантического альянса, включая даже американские военные базы в Европе. Главная цель Вашингтона сегодня – переложить финансовое бремя на европейских союзников, то есть на те же Францию и Германию в первую очередь, поскольку ведь не Латвия или Албания будут оплачивать пребывание американских контингентов на европейской территории.Политика по сокращению расходов на зарубежные базы укладывается в курс президента Дональда Трампа, который очень недоволен колоссальными тратами США на содержание своих вооруженных контингентов на Ближнем Востоке, в Африке, в Европе. Сейчас американская администрация настаивает на том, чтобы Европа платила 4% от ВВП каждой страны на военные расходы.Но какие военные расходы могут быть у Бельгии, Нидерландов, да даже Германии? Это исключительно содержание структур Североатлантического альянса, военных баз США, приобретение американского вооружения и военной техники. В Берлине такое требование критикуют, так как не видят необходимости для наращивания военных расходов.Во-вторых, европейские страны после событий на Ближнем Востоке более не доверяют Соединенным Штатам. Вашингтон довольно легко бросил своих «младших» союзников – сирийских курдов, в оснащение и подготовку которых вкладывались серьезные суммы. Более того, США уступили контроль над Сирией России, позволили Москве напрямую решать вопросы стратегической ближневосточной политики с Анкарой и Эр-Риядом.Естественно, такое поведение США привело к тому, что многих прежних американских союзников стали терзать сомнения в желании Вашингтона покровительствовать своим европейским и азиатским партнерам. Конечно, в Прибалтике и Польше пока еще уверены в американской помощи, но вот страны Западной Европы настроены куда более осторожно.Впервые о необходимости создания европейской армии Эммануэль Макрон заговорил еще несколько лет назад. Он уже тогда разделял убежденность в том, что структура НАТО отжила себя как таковая и более не нужна европейским странам. Но, воздерживаясь от открытых обвинений в адрес альянса, французский президент маскировал свое недоверие к НАТО заботой о создании некоей общеевропейской армии.Объединенные вооруженные силы Евросоюза – это давний проект Макрона, который уходит своими корнями в послевоенные годы. Собственно, НАТО и планировался как общеевропейский военно-политический союз, который бы обеспечивал защиту европейских государств от внешних рисков. Но США, инициировав создание альянса, полностью подмяли его под себя и в итоге НАТО представляет собой не европейскую военную структуру, а инструмент продвижения американских военно-политических интересов в Европе и Средиземноморском регионе.Как показывает практика, в рамках Североатлантического альянса европейские государства сохраняют роль финансовой и военной прислуги американских вооруженных сил, выполняя второстепенные или, напротив, наиболее опасные задачи там, где американцы по каким-то причинам не хотят подставляться.Поэтому идея создания общеевропейской армии, с которой выступает Макрон, всего лишь представляет собой переработанную концепцию обновления Североатлантического альянса. Но поскольку изгнать США и Великобританию из НАТО невозможно, Макрон и говорит о необходимости создания новой структуры. Основу новой структуры составили бы ключевые страны Евросоюза – Франция, Германия, Италия, Испания, государства Бенилюкса, возможно – страны Центральной Европы, в том числе и те, что сегодня не входят в НАТО (Австрия, к примеру).Пока существует НАТО, Евросоюз находится в военно-политической зависимости от тех стран, которые членами ЕС и не являются, например от Соединенных Штатов, а также от запустившей процесс выхода из Евросоюза Великобритании. Как только будет создана общеевропейская армия, потребность ЕС в НАТО просто исчезнет. И НАТО станет совершенно бесполезной организацией для европейских государств.Это прекрасно понимают в США, поэтому и опасаются позиции Макрона по созданию вооруженных сил объединенной Европы. Ведь какие последствия влечет за собой реализация проекта Макрона? Прежде всего, если у Европы возникнет собственная военная структура, то будут перераспределены расходы на оборону. И Франция с Германией, другие страны – члены ЕС будут тогда первым делом финансировать новую структуру, а не НАТО.Соответственно, встанет вопрос о финансировании Североатлантического альянса и если европейские государства не будут этим заниматься, то все финансовое бремя ляжет на Соединенные Штаты. Сложится ситуация, прямо противоположная той, о которой мечтает Трамп – не европейские страны будут содержать НАТО и американские военные базы, а американский бюджет будет расходоваться на финансирование структур Североатлантического альянса.Наконец, если у Европы будет собственная военная структура, то встанет вопрос и о целесообразности дальнейшего военного присутствия США в европейских странах. Пока американцы находятся в европейских странах на правах союзников по Североатлантическому альянсу, но если альянс отойдет на второй план или прекратит свое существование, то ситуация изменится в корне. Между тем, как бы Трамп не жалел денег на содержание заокеанских баз, но они американскому руководству нужны. В противном случае американское политическое влияние в Европе также закончится.Без НАТО у европейских стран появится возможность действовать более самостоятельно и во внешней политике, в том числе за пределами Европы. Например, на Ближнем Востоке действия американцев часто шли вразрез с позицией европейских союзников по НАТО. Тут стоит отметить и раздражение, которое в Европе вызывают ближневосточные союзники США, включая Турцию.В европейских столицах куда больше, чем в Вашингтоне, уделяют внимания таким вопросам как права национальных меньшинств, человека, женщин, защите окружающей среды. И по всем этим вопросам у Германии, Франции и других европейских государств есть целый ряд претензий и к Турции, и к Саудовской Аравии, и ко многим другим традиционным союзникам Соединенных Штатов.Еще один проблемный момент – отношения с Россией. В отличие от США, страны Западной Европы все же стремились сохранять приемлемый уровень взаимоотношений с нашей страной даже после 2014 года. Антироссийские санкции, введенные Евросоюзом с подачи США, ударили прежде всего по самим европейским производителям, и это прекрасно понимают и в Париже, и в Берлине, и в Риме.Просто элементы «внешнего управления» со стороны Штатов не позволяют Европе самостоятельно определять внешнюю политику в отношении нашей страны. Иначе санкции ЕС были бы уже давно сняты, как вредящие самому Европейскому Союзу. Давление на европейские государства, в свою очередь, Вашингтон осуществляет и через структуру НАТО, шантажируя Западную Европу выводом своих военных баз и якобы полной беззащитностью Европы перед Россией.Однако Макрон вполне может вспомнить и о том, что Франция также является ядерной державой и в случае необходимости способна позаботиться о безопасности Евросоюза самостоятельно. Фактически это означает, что глава французского государства готов отказаться от сомнительной «американской защиты» и заявляет претензию на европейское лидерство. Ведь если США уйдут с континентальной Европы, то кому, как не Франции, принять пальму первенства в европейской политике и возглавить новую военно-политическую структуру в составе Евросоюза, о которой мечтает президент Макрон?И вот здесь понятна критическая оценка его высказывания со стороны германского руководства. Берлин сейчас является главным партнером Парижа в Евросоюзе, но он же и соперник, конкурент, причем исторический. И одно дело, когда над европейскими странами довлеет лидер в лице Соединенных Штатов, а совсем другое – когда Франция, исторически проигравшая Германии несколько войн, вдруг становится однозначным (по причине наличия ядерного оружия) лидером нового европейского альянса.Однако громкое заявление Макрона не замолчишь. Сам факт того, что президент одной из крупнейших держав западного мира и НАТО заявил о смерти Североатлантического альянса, свидетельствует о том, что последняя действительно вот-вот наступит. Да, может быть НАТО и не прекратит официально своего существования, но реальные возможности альянса могут измениться до неузнаваемости.Мощь НАТО сегодня держится на американцах, англичанах, немцах, французах, итальянцах, греках, турках. Если отсечь Турцию, которая и так находится сегодня в непростых отношениях с США, то останутся англо-саксы и страны континентальной Европы, задумывающиеся о создании общеевропейской армии.Есть еще Восточная Европа, но там все куда менее ясно. Некоторые страны Восточной Европы тяготеют к ЕС, другие – как Польша и государства Прибалтики – в большей степени завязаны на Соединенных Штатах и американской политической, финансовой и военной поддержке.Без Франции, Германии, Италии Североатлантический альянс существовать сможет, но в очень обрезанном виде. Фактически это будут американцы и англичане плюс совершенно недееспособные и крайне малочисленные сателлиты из Восточной Европы. И, что самое главное, как уже говорилось выше, все финансовые затраты на содержание структуры лягут на плечи Вашингтона. Не Эстонии же, в самом деле, финансировать НАТО! Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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