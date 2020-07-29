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Смерть на суше и на море: Комплексы "Искандер-М" будут топить корабли НАТО

29 июля 2020, 14:05  •  114 • Политика
"Искандер-М" привлекут к защите российского побережья от кораблей НАТО. Российские военные уже провели соответствующие тренировки на Кубани.
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" задействуют для защиты побережья России и уничтожения кораблей НАТО. Источники в Минобороны рассказали, что российские системы будут учить поражать морские цели.
Официально "Искандер" считается сухопутным ракетным комплексом. Но на Кубани в ходе внезапной проверки войск прошли первые морские стрельбы "Искандера". По легенде учений, комплексы должны были не допустить высадку на побережье Чёрного моря морского десанта противника, сообщает Утро.ру.
"Искандеры" вели огонь по скоплению боевой техники, выдвигающейся из десантного корабля. Все пуски осуществлялись в электронном виде. То есть комплексы рассчитывали попадание по цели без реальных пусков.
Соединения "Искандеров" есть в каждой армии, и задействование их в береговой обороне позволит собрать мощный "кулак". Чем больше морских целей наши ракеты поразят, тем меньше придётся уничтожать оставшихся на берегу. Проще потопить корабль в море, чем потом вылавливать высадившийся десант", - цитирует издание "Известия" слова военного эксперта Владислава Шурыгина.
Он отмечает, что сейчас побережье России защищают береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". "Искандер" превосходит их в дальности поражения, при этом не уступая в точности.

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