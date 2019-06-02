Смерть на камеру: Израиль показал видео удара по Сирии

Видеозапись ракетной атаки на военные объекты в Сирии была опубликована в твиттере Армией обороны Израиля. Как сообщает НСН, в результате налета были убиты трое сирийских военных, еще семь человек получили ранения.

«Накануне вечером с территории Сирии по Израилю были выпущены две ракеты, одна из которых рухнула на израильской территории. В ответ мы нанесли удар по ряду позиций сирийских правительственных сил», — отмечается в твите ЦАХАЛ.

Сирийские ракеты были направлены в сторону спорных Голанских высот, подконтрольных израильским властям. Ответный удар ВВС Израиля был на порядок масштабнее – истребители и боевые вертолеты обстреляли две артиллерийские батареи, ряд постов Сирийской арабской армии (САА) и батарею противовоздущной обороны, вооруженную советскими зенитно-ракетными комплексами С-75.

На видеозаписи израильских военных виден полет ракеты к цели и взрыв, снятый крупным планом. Количество израильских ракет, выпущенных по Сирии, не уточняется. Сирийское государственное агентство SANA сообщает также, что «пара ракет» израильских военных была сбита средствами ПВО.

Днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказ о воздушных ударах по территории Сирийской арабской республики отдал «он лично». Кроме того, он провел совещание по вопросам безопасности после «сирийских обстрелов Голанских высот».

«В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры», — подчеркнул глава израильского правительства.

Нетаньяху добавил, что Израиль «не потерпит агрессии» в свой адрес и «с могучей силой» ответит на любое нападение. Он отметил в своем твиттере, что проводимая им политика «последовательная <...> и он продолжит делать это для безопасности страны».

Реальные причины израильской ракетной атаки отличаются от озвученных Нетаньяху, заявил доктор военных наук Анатолий Матвийчук в разговоре с ФАН.

«В стране назначено повторное голосование, и на фоне этого Нетаньяху нужен хороший пиар. Он всячески

старается набрать очки, в том числе за счет агрессии против Сирии, показывая, что не отдаст захваченные земли. Ранее в преддверии апрельских выборов в Кнессет он тоже проводил подобные провокации. То есть это просто политпиар», – убежден эксперт.

Он также предположил, что таким образом ЦАХАЛ пытается нащупать слабые места в сирийской системе противовоздушной и противоракетной обороны.

Израиль и Сирия обмениваются ракетными ударами по нескольку раз в месяц. 27 мая израильские бомбардировщики атаковали пусковую установку системы ПВО Сирии — из нее ранее был обстрелян израильский самолет, выполнявший мирный плановый полет на севере страны, сообщили в Тель-Авиве. Вместе с тем, телеканал Syria TV сообщает, что ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в районе населенного пункта Тель Шаар, находящегося в провинции Эль-Кунейтра.

Одна из ключевых причин этого «прохладного» конфликта между двумя ближневосточными государствами — оккупация Израилем Голанских высот. Территория была захвачена израильскими войсками еще в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Израиль занял более двух третей этой территории. В 1981 году израильский парламент-кнессет принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства. Совет Безопасности ООН посчитал этот шаг незаконной аннексией. 25 марта 2019 года президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильский премьер, чей визит в США состоялся незадолго до выборов, был вынужден прервать поездку из-за ракетных атак радикального палестинского движения ХАМАС. Признание Голан — историческое событие, подчеркнул Нетаньяху перед возвращением на родину.

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Линией разграничения между Сирией и Израилем, которые до сих пор пребывают в состоянии войны, остается нейтральная демилитаризованная полоса, приблизительно соответствующая Пурпурной полосе — демаркационной линии между двумя армиями на 1967 год.

В последнее время Израиль все чаще атакует территорию Сирии. В Иерусалиме утверждают, что цели этих налетов — объекты вооруженных сил Ирана, находящиеся на территории САР. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после январских авиаударов по Сирии заявил, что противодействие военному присутствию Ирана в Сирии является «постоянной политикой» страны.

«У нас есть постоянная политика — противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии и нанести урон тем, кто пытается навредить нам», — подчеркнул Нетаньяху.

Под другим предлогом наносились ракетные удары летом 2018 года. 12 июля самолеты ВВС Израиля атаковали три укрепленных пункта сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра. Израильские военные сообщили, что удар был нанесен в ответ на вторжение беспилотника сирийских военных в воздушное пространство Израиля.