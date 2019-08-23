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Смерть миллиардера Дэвида Коха обеспокоила американцев: "Окажемся один на один с Путиным"
23 августа 2019, 22:09 • 16 • В мире
Пользователи Twitter обеспокоенно восприняли новость о смерти миллиардера Дэвида Коха. Некоторые полагают, что после смерти Коха его брат Чарльз в одиночку не сможет противостоять России и "Америка останется один на один с Путиным".
Входивший в топ-15 богачей мира миллиардер Дэвид Кох скончался в возрасте 79 лет. Журнал Forbes оценивает состояние сооснователя энергетической и химической корпорации Koch Industries в $42,4 млрд и ставит его на 11-е место в рейтинге самых богатых людей мира.
Его брат Чарльз Кох сообщил о смерти Дэвида, напомнив, что 27 лет назад у его брата диагностировали прогрессирующий рак предстательной железы.
В Сети новость о смерти миллиардера вызвала не скорбь, а обеспокоенность. Некоторые граждане отмечают, что Америка может подпасть под влияние России.
"Срочные новости: Дэвид Кох умер, оставив своего брата Чарльза один на один против Владимира Путина за владение Америкой", - пишет David Lubar.
Скриншот twitter.com/davidlubar
"Кто больше всего выиграл от налоговых льгот? Чарльз и Дэвид Кох. Следуй за деньгами. Они сотрудничают с Путиным, чтобы сломать США", - отмечает в Twitter комментатор под ником Smilan317, добавляя, что Дэвид Кох был монстром, а его деньги якобы стали средством для убийства тысяч людей.
Блогер под ником realibayne также почему-то связывает Кохов с Россией. Он добавляет, что не против отпраздновать смерть миллиардера.
А вот пользователь под провокационным ником RealDonalDrumpf полагает, что и Трампа можно также отнести к когорте "сторонников Путина".
"Дэвид Кох мёртв. Он сделал меня таким, какой я есть. В. Путин и я навсегда останемся у него в долгу", - говорится в посте с размещённым фото американского лидера.
Скриншот twitter.com/RealDonalDrumpf
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