Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сотрудники Высшей школы экономики опубликовали письмо о политическом нейтралитет...
Трамп обрушил рынок США за 4 сообщения в Twitter
Напоминаем "Слуге" об одном обещании
Зеленский не сдержался в вопросе обмена между Украиной и Россией: "Дайте мн...
Главная / В мире

Смерть миллиардера Дэвида Коха обеспокоила американцев: "Окажемся один на один с Путиным"

23 августа 2019, 22:09  •  16 • В мире
Пользователи Twitter обеспокоенно восприняли новость о смерти миллиардера Дэвида Коха. Некоторые полагают, что после смерти Коха его брат Чарльз в одиночку не сможет противостоять России и "Америка останется один на один с Путиным".
Входивший в топ-15 богачей мира миллиардер Дэвид Кох скончался в возрасте 79 лет. Журнал Forbes оценивает состояние сооснователя энергетической и химической корпорации Koch Industries в $42,4 млрд и ставит его на 11-е место в рейтинге самых богатых людей мира.
Его брат Чарльз Кох сообщил о смерти Дэвида, напомнив, что 27 лет назад у его брата диагностировали прогрессирующий рак предстательной железы.
В Сети новость о смерти миллиардера вызвала не скорбь, а обеспокоенность. Некоторые граждане отмечают, что Америка может подпасть под влияние России.
"Срочные новости: Дэвид Кох умер, оставив своего брата Чарльза один на один против Владимира Путина за владение Америкой", - пишет David Lubar.
Скриншот twitter.com/davidlubar
"Кто больше всего выиграл от налоговых льгот? Чарльз и Дэвид Кох. Следуй за деньгами. Они сотрудничают с Путиным, чтобы сломать США", - отмечает в Twitter комментатор под ником Smilan317, добавляя, что Дэвид Кох был монстром, а его деньги якобы стали средством для убийства тысяч людей.
Блогер под ником realibayne также почему-то связывает Кохов с Россией. Он добавляет, что не против отпраздновать смерть миллиардера.
А вот пользователь под провокационным ником RealDonalDrumpf полагает, что и Трампа можно также отнести к когорте "сторонников Путина".
"Дэвид Кох мёртв. Он сделал меня таким, какой я есть. В. Путин и я навсегда останемся у него в долгу", - говорится в посте с размещённым фото американского лидера.
Скриншот twitter.com/RealDonalDrumpf

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
23 августа 2019, 18:54
Вместо извинений за осквернение памятника русскому маршалу власти Праги нахамили российским дипломатам - СМИ
23 августа 2019, 08:54
«Показатель разобщённости»: в ЕС призывают объединить усилия с НАТО для «борьбы» с Россией
23 августа 2019, 02:39
"А Путин нас спасёт?": Сербы и турки вместе проучили мигрантов за глумление над стариком
23 августа 2019, 12:09
«Нужно говорить не о намерениях, а о форме»: какие условия ставят России для возвращения в G8
23 августа 2019, 05:54
Экономклассом: Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили не повторять ошибок "младшеньких"
23 августа 2019, 02:24
«В шаге от гонки вооружений из-за амбиций США»: и. о. постпреда РФ при ООН раскритиковал испытания американской ракеты
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 августа 2019, 02:39
"Навальный всё?": Запад нашёл нового лидера оппозиции, которого "боитс...
23 августа 2019, 02:39
"А Путин нас спасёт?": Сербы и турки вместе проучили мигрантов за глумление...
23 августа 2019, 02:39
Премьер Молдовы устроила разнос министру обороны из-за визита Сергея Шойгу
23 августа 2019, 14:12
Жириновский сделал СКАНДАЛЬНОЕ заявление - Украина РВЕТ и МЕЧЕТ! Студия аплодирует ст...
23 августа 2019, 05:54
Задержанная поляками "суперженщина" грозится выйти на свободу: "Буду в...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 августа 2019, 15:24
Застрелен соратник беглого олигарха Плахотнюка: Рядом с телом обнаружили таинственную записку
21 августа 2019, 14:54
В Лондоне началась паника, Рузвельт предчувствовал катастрофу: В Москве представили секретные данные о начале Второй мировой
23 августа 2019, 02:39
"Мы, украинцы, не хотим вас видеть": Главреда "Медузы" с позором "изгнали" из Киева
18 августа 2019, 02:24
"Похоронил мою и твою Родину": Писатель призвал посадить Горбачева за развал страны и "геноцид русского народа"
16 августа 2019, 21:09
"Это было предупреждение": Отельеры Грузии поставили властям ультиматум из-за потери туристов из России
18 августа 2019, 21:54
Прощай, Россия! Порошенко вынес ей приговор
17 августа 2019, 10:09
Сталинский приказ, сорвавший блицкриг и принёсший Победу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.