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Смерть мигранта из Гвинеи спровоцировала погромы в Брюсселе

14 января 2021, 14:25  •  60 • В мире
В столице Бельгии Брюсселе, где расположена штаб-квартира НАТО, начались столкновения с полицией и погромы после смерти в участке 23-летнего мигранта Ибрагима Барри.
Он был задержан за нарушение карантинных ограничений и, по предварительной информации, умер из-за проблем с сердцем. Адвокат семьи Барри Алексис Десвеф утверждает, что задержанный пролежал на полу в участке в бессознательном состоянии и без помощи со стороны полицейских как минимум несколько минут.
«В несколько минут жизнь Ибрагима могла быть спасена, но ему не оказали медицинской помощи…К сожалению, для Брюсселя подобное не является исключением», – заявил адвокат. Семья покойного встретилась с генеральным прокурором и потребовала провести тщательное расследование.
Выступления протеста на улицах Брюсселя организовала африканская молодёжная организация "Ассоциация молодых гвинейцев в Бельгии". Протест был санкционирован властями, но быстро вышел из-под контроля. Вместо разрешённых ста человек в протесте приняло участие в пять раз большее количество людей. Демонстранты держали в руках плакаты «Полицейские – убийцы», «Нет полицейской жестокости», «Жизни чёрных имеют значение».
Часть людей попыталась организовать марш по улицам столицы, но полицейские оцепили квартал, не давая участникам покинуть его.
Протестующие начали швырять камнями в полицейских, вступили с ними в драку, начали бить стёкла в магазинах, поджигать полицейские участки и перегораживать дороги мусорными контейнерами. Под обстрел из камней попал проезжавший мимо автомобиль кортежа короля Бельгии Филиппа. Для укрощения толпы полиция применила водяные пушки.
«Мы ведём расследование и предпримем необходимые шаги, если будут выявлены злоупотребления со стороны сотрудников полиции. На сегодняшний момент нет оснований говорить о таких злоупотреблениях и, следовательно, нет причин для такого насилия»,
– заявила министр внутренних дел Бельгии Аннелиес Ферлинден.
Стычки с полицией она назвала абсолютно неприемлемым и неслыханным поведением. На данный момент известно о семидесяти задержанных.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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