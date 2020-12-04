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Смерть экс-президента Франции списали на COVID

04 декабря 2020, 04:45  •  36 • В мире
В окружении бывшего президента Франции Валери Жискара д’Эстена заявили, что 94-летний политик скончался из-за последствий коронавируса. Этой весной политика несколько раз госпитализировали с иными проблемами здоровья.
Во Франции скончался бывший лидер страны Валери Жискар д’Эстен. Политик умер на 95-м году жизни. Как сообщили в окружении экс-президента, причиной смерти стали последствия коронавируса.
При этом СМИ отмечают, что на протяжении осени его несколько раз госпитализировали во французские клиники. Так, в середине ноября Жискар д'Эстен из-за сердечной недостаточности был госпитализирован в одну из больниц города Тура. До этого, в сентябре, в парижском госпитале он проходил лечение из-за лёгочной инфекции.
Отмечается, что политик скончался в кругу близких в своей резиденции в департаменте Луар и Шер на западе Франции.
Сенатор Алексей Пушков в своём Телеграм-канале прокомментировал это печальное известие. По его словам, наряду с де Голлем, Помпиду, Миттераном, Шираком Валери Жискар Д'Эстен был видным представителем послевоенной политической элиты Франции.
"В Жискар д'Эстене воплотились многие лучшие черты французской политической элиты того времени, и прежде всего независимость мышления.
Я познакомился с ним в 1994 году. В последнюю встречу - в нашем посольстве в Париже четыре или пять лет тому назад - он мне сказал, говоря о Крыме: "Я уверен, что когда Черчилль и Рузвельт ехали в 1945 году в Ялту на встречу со Сталиным, у них не было ощущения, будто они едут на Украину".
Это был как росчерк пера. Он отменно знал историю, а потому хорошо понимал настоящее. Сегодня в Европе это само по себе уже редкость", - отметил Пушков.

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