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Смерть Дон Стёджес в контексте новой холодной войны

10 июля 2018, 14:24  •  149 • В мире
Время смерти – приближение встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, которой в Лондоне боятся
28 января 1943 года врач-патологоанатом Северного Лондона позвонил в секретную разведывательную службу Великобритании СИС и сообщил, что у него, похоже, есть то, что там долго искали. На его столе лежало тело 34-летнего бездомного Глиндора Майкла. Бедняга отравился крысиным ядом. Он-то и был нужен людям из СИС. Труп забрали и пустили в дело. Начиналась подготовка высадки англо-американских союзников на Сицилию, и нужно было ввести немцев в заблуждение.
Упокоившийся бродяга превратился в офицера-курьера ВМФ Великобритании Уильяма Мартина и после тщательной подготовки был выброшен из подводной лодки на побережье Испании с портфелем, набитым секретными документами. Он стал якобы жертвой катастрофы военно-транспортного самолёта, направлявшегося к командующему 18-й армией союзников генералу Александеру, который по легенде должен был возглавить высадку союзников в Греции. Операция была проведена с большой выдумкой и фантазией. Документы сначала попали к франкистам, которые не были расположены передавать их Берлину, а, напротив, думали вернуть опечатанные конверты в Лондон. Однако адмирал Канарис прознал о происшествии и добился, чтобы испанские союзники поделились нечаянно полученными секретами. Франкисты вскрыли пакеты, сфотографировали вложения, снова их искусно запечатали и уже затем отправили в Лондон. Немцы узнали из документов, что высадка будет проводиться в Греции, а эксперты СИС установили факт вскрытия пакетов и поняли, что информация дошла до адресата. Подготовка высадки в Сицилии вошла в финальную стадию. Кстати немцы настолько поверили в истинность фальшивых документов, что даже после начала операции союзников считали, что это отвлекающий маневр.
История должна хотя бы чему-то учить. Почему СИС понадобился отравившийся бродяга Глиндор Майкл, а не кто-то другой? Всё просто: его смерть должна была совпасть с замыслом операции по времени; по возрасту и физическим данным Глиндор Майкл должен был соответствовать требованиям службы в ВМФ; маргинальный статус отравившегося не вызывал вопросов с точки зрения наличия влиятельных связей и родственников, способных при проверке подтвердить, что он не является офицером ВМФ; у него не было собственности и заинтересованных в ней лиц, которые могли бы начать расследование его исчезновения. Некому было и заподозрить спецслужбы в намеренном отравлении Глиндора Майкла. Это был человек-никто.
Через 75 лет в Великобритании разыгрывается новая история, кое в чём напоминающая ту давнюю операцию британских спецслужб. 8 июля в госпитале Солсбери скончалась от отравления Дон Стёджес, госпитализированная туда неделю назад по подозрению в передозировке наркотиками. Так же как и Глиндор Майкл, покойница была обитательницей дна. Она долгое время жила в приюте для бездомных и не чуждалась наркотиков.
Если иметь в виду, что в Великобритании, по данным Управления национальной статистики (ONS), в 2016 году умерли от передозировки 3744 человека, смерть Дон Стёджес была делом обычным. Вряд ли кто-то из официальных лиц обратил бы на неё внимание. Однако ей «припаяли» статус жертвы отравления «Новичком», и теперь она тоже может занять своё место в истории. Для кого-то она со своей наркозависимостью оказалась в нужном месте и в нужное время.
Нужное место – это окрестности города Солсбери, в котором якобы отравили ядом «Новичок» отца и дочь Скрипалей, нужное время – приближение встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, которой в Лондоне без преувеличения боятся. Формирование Трампом независимой от ЕС и НАТО политики на российском направлении рассматривается там как катастрофа. Зашатается десятилетиями создававшееся «евроатлантическое сообщество». Пора идти ва-банк.
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Труп Глиндора Майкла сыграл немалую роль в ходе Второй мировой войны. Похоже, труп Дон Стёджес должен сыграть свою роль в удержании американского президента на тропе новой холодной войны. По последней версии, эта женщина вместе со своим сожителем Чарли Роули каким-то сказочным образом нашла в районе покушения на Скрипалей некий заражённый «Новичком» предмет и «трогала его руками». То, что «Новичок» является быстро распадающимся соединением, мало волнуют британские спецслужбы и власти. Главное, что в результате этого «хитроумного» сценария появилась возможность перед встречей В. Путина и Д. Трампа в Хельсинки 16 июля поднять новую волну истеричных нападок на Россию.
Всё идёт к тому, что Дональду Трампу будет предъявлен «гамбургский счёт»: ты задумал улучшить отношения с государством-убийцей! А вот несчастная жертва этого государства вопиет о справедливости с того света! Неужели ты перешагнешь через неё?! И окружение американского президента начнёт давить на него: сложившаяся ситуация совсем не подходит для встречи с лидером «империи зла».
Многое говорит о том, что в Лондоне собрались разыграть финальную часть спектакля именно в таком ключе. Об этом говорит и начавшаяся пропагандистская канонада. Тереза Мэй уже сделала сигнальный выстрел по поводу смерти Дон Стёджес: она шокирована и возмущена, а помощник комиссара по антитерроризму Нейл Басу (Neil Basu) добавил: «Эта смерть только усиливает нашу решимость привести к ответу людей, виновных в этом безобразном и варварском акте».
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Директор госпиталя в Солсбери Dr Christine Blanshard выразила отчаяние по поводу смерти Дон Стёджес, о чём тут же раструбили британские газеты. Обуревают ли директора подобные чувства в каждом случае смертельной передозировки, судить сложно, но её отчаяние хорошо украсило атмосферу всеобщей скорби.
В реакции на смерть Дон Стёджес уже отметились многие видные британские политики, в том числе министр внутренних дел и лидер оппозиции. Направленность их высказываний совпадает. Лучше всего её выразил министр обороны Гевин Уильямсон: «Простота реальности заключается в том, что Россия совершила нападение на британской земле, которая увидела смерть британской гражданки. По моему мнению, весь мир объединится с нами в осуждении этого преступления». А обозреватель ВВС Фрэнк Гарднер подбил предварительный итог: «Смерть Дон Стёджес, британской гражданки на британской земле, теперь меняет направление следствия с подозрения в отравлении на подозрение в убийстве со всеми необходимыми дипломатическими последствиями».
Это можно понять только как перспективу вынесения официальных обвинений против России на международный уровень. К чему, собственно, и стремится британский Кабинет министров.
Фото: BBC
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

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