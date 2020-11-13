Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "воен...
Наступление на Киев положит конец украинской государственности
Главная / Политика

Смерть белорусского парня Литва и Польша превратили в инструмент политических манипуляций

13 ноября 2020, 14:40  •  77 • Политика
После смерти белорусского парня Романа Бондаренко Литва и Польша поспешили трактовать произошедшее так, как им выгодно. К сожалению, гибель 31-летнего белоруса стала инструментом политических манипуляций.
Обстоятельства гибели Романа Бондаренко выясняет Следственный комитет Белоруссии. Ранее Бондаренко получил травму головы. Как отмечено в сообщении пресс-службы комитета, смертельная травма - результат потасовки на минской "площади перемен".
Следователи полагают, что дрались "агрессивно настроенные местные жители, вешавшие ленты, и лица, их снимавшие". На место вызвали милицию, стражи порядка нашли Бондаренко избитым. Кроме того, в сообщении уточняется, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отделение, а после вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи подтвердили, что Бондаренко пьян. К сожалению, вчера мужчина скончался. Расследование инцидента продолжается, заверили в СК Белоруссии.
В то же время Nexta рассказывают иную историю. Авторы канала, дислоцированного в Польше, говорят, что Бондаренко "стал очередной жертвой фашистского режима". При этом даже Nexta признают, что драка произошла между теми, кто вешал ленточки, и оппонентами, требовавшими их снять. К слову, именно авторы этого польского телеграм-канала приложили все усилия, чтобы белорусы стали враждовать дру с другом.
Наконец, стоит добавить, что свою лепту в непростую ситуацию с гибелью Бондаренко внёс и литовский политик Линас Линкявичюс. Он также обвинил в произошедшем вовсе не тех, кто бил мужчину, а власти Белоруссии... К сожалению, выводы об участии третьей стороны в разжигании протестов в Белоруссии подтверждаются.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
13 ноября 2020, 03:40
У Трампа украли 2,7 миллиона голосов: Машины Dominion поймали на манипуляции результатами выборов
13 ноября 2020, 09:10
В Баку опешили от слов посла Азербайджана о сбитом российском вертолете
13 ноября 2020, 01:50
"Путин не из тех, кто прощает...": Байден побывал в Москве 9 лет назад и до сих пор под впечатлением
13 ноября 2020, 03:40
Пронько не сдержался после слов Познера об СССР: "Продолжает свою паскудную деятельность"
13 ноября 2020, 07:20
Оппозиция Белоруссии лепит "сакральную жертву"? К "площади перемен" стекаются люди
13 ноября 2020, 07:20
Американские СМИ приготовились ненавидеть Россию без Путина: США поставили "диагноз" президенту РФ
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 ноября 2020, 03:40
У Трампа украли 2,7 миллиона голосов: Машины Dominion поймали на манипуляции результа...
13 ноября 2020, 09:10
В Баку опешили от слов посла Азербайджана о сбитом российском вертолете
13 ноября 2020, 01:50
"Путин не из тех, кто прощает...": Байден побывал в Москве 9 лет назад и до...
13 ноября 2020, 03:40
Пронько не сдержался после слов Познера об СССР: "Продолжает свою паскудную деят...
13 ноября 2020, 07:20
Оппозиция Белоруссии лепит "сакральную жертву"? К "площади перемен&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2020, 01:25
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение российского вертолёта
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовился к войне - военкор Коц
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном превосходстве" Киева
12 ноября 2020, 02:55
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
07 ноября 2020, 02:50
"Думали, бомба": Ирландцы обнаружили загадочный привет от русского атомного ледокола
10 ноября 2020, 16:05
Крымский поход Зеленского провалился с грохотом: Турки отказались от важного для Киева контракта
10 ноября 2020, 03:15
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который "вывел Путина из себя"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.