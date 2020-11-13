Обстоятельства гибели Романа Бондаренко выясняет Следственный комитет Белоруссии. Ранее Бондаренко получил травму головы. Как отмечено в сообщении пресс-службы комитета, смертельная травма - результат потасовки на минской "площади перемен".

Следователи полагают, что дрались "агрессивно настроенные местные жители, вешавшие ленты, и лица, их снимавшие". На место вызвали милицию, стражи порядка нашли Бондаренко избитым. Кроме того, в сообщении уточняется, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отделение, а после вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи подтвердили, что Бондаренко пьян. К сожалению, вчера мужчина скончался. Расследование инцидента продолжается, заверили в СК Белоруссии.

В то же время Nexta рассказывают иную историю. Авторы канала, дислоцированного в Польше, говорят, что Бондаренко "стал очередной жертвой фашистского режима". При этом даже Nexta признают, что драка произошла между теми, кто вешал ленточки, и оппонентами, требовавшими их снять. К слову, именно авторы этого польского телеграм-канала приложили все усилия, чтобы белорусы стали враждовать дру с другом.

Наконец, стоит добавить, что свою лепту в непростую ситуацию с гибелью Бондаренко внёс и литовский политик Линас Линкявичюс. Он также обвинил в произошедшем вовсе не тех, кто бил мужчину, а власти Белоруссии... К сожалению, выводы об участии третьей стороны в разжигании протестов в Белоруссии подтверждаются.