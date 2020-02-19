Смерть 300 человек была выгодна. В ВРНС опасаются новых трагедий, подобных MH17

В разговоре с Царьградом пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора Юрий Кот заявил, что судя по отставке сотрудников Генпрокуратуры Украины, происходят некоторые тектонические изменения. По его словам, версия Украины и Нидерландов о том, что в крушении малайзийского "Боинга" виновата Россия, разваливается. И то, как поступят западные страны дальше, тревожит.

"Единственное, за что я переживаю в этой ситуации, что наши западные партнёры, совместно с их прихвостнями на Украине, подхрюкивающими, могут придумать какую-то более жуткую трагедию, которая могла бы в информационном пространстве перекрыть это событие, перекрыть трагедию MH17. Они вполне на это способны. Я, например, считаю, оговорюсь, я частное лицо, я не вёл расследование, но, учитывая те факторы, в которых находился этот процесс, самыми главными выгодоприобретателями от трагедии с MH17 были именно Украина и её американские партнёры. Чтобы остановить наступление, чтобы трагедией погасить нарастающие протесты", - выразил свою точку зрения Кот.

Он признал, что "у них это получилось", но теперь ложь о вине России рассыпается на глазах, и нужно что-то новое придумывать.

"В конце концов, нынешние украинские власти не погрязли по самые уши, как предыдущие, во всей этой лжи и в этих провокациях. То есть они имеют уникальную возможность как раз не брать на себя карму этих мерзавцев, а очиститься от неё. Тем самым очистить Украину и украинский народ ответственностью за эту гнусность. Способны ли они на это? Очень сильно сомневаюсь", - сказал Кот.

Он назвал Зеленского слабаком и трусом, поскольку украинский президент пошёл на поводу у американских партнёров и Порошенко. Что касается суда 9 марта, то Кот отметил, что Россия к нему готовится.

"Я убеждён, что те, кто будет открытое заседание проводить, они будут пытаться, естественно, фальсифицировать и замолчать факты. Я убеждён, что наши с вами сторонники подготовятся тоже к этому и будут задавать острые вопросы, на которые явно нет ответов у нынешних расследователей так называемых. Поэтому это будет просто очередная попытка все это замылить, заболтать. Наша с вами задача - не дать этого сделать. Чтобы звучали вопросы чёткие, ясные, имеющие отношение к справедливости, к правде, к реальному расследованию. И, если на них будут пытаться, петляя, отвечать, а вернее, не отвечать, значит, можно будет сделать выводы, что ответчики тоже соучастники этого преступления", - резюмировал Кот.