Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Звонок Лаврова помог: Турция освободила журналистов российского СМИ
СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции Украины
Нахлебники
Подольше бы не стыла кровь
Главная / Аналитика

Смерш, заградотряды и штрафные роты

02 марта 2020, 09:54  •  101 • Аналитика
В апреле 1943 года было создано Главное управление контрразведки Смерш. По легенде, на предложение назвать новую организацию «Смерть немецким шпионам» Сталин ответил: мол, речь идёт не только о борьбе с немецкими шпионами, у нас пасутся разведки и других стран, а потому назовём просто «Смерть шпионам», или сокращённо Смерш.
Чем занимались смершевцы во время Великой Отечественной войны? Насколько соответствуют действительности распространённые стереотипы о работе контрразведчиков? Об этом «Нашей Версии» рассказал бывший руководитель Центра Общественных Связей ФСБ РФ, историк спецслужб, генерал-лейтенант, Александр Зданович.
– Александр Александрович, давайте начнём с главного. В советские годы про Смерш было известно хоть и мало, но всё равно из знаменитой книги «В августе 44-го…» каждый знал: смершевцы были такие крутые ребята, которые ловили немецких шпионов, могли стрелять с двух рук и на раз решать аналитические задачи. Позже про Смерш стали говорить и писать, что там служили чуть ли не чудовища, которые пытали вернувшихся из плена бойцов, заставляя их признаваться в работе на немцев, и командовали заградотрядами, расстреливавшими отступавших. Где же правда?
– Всё, что приписывается Смершу в таком ключе, как расстрелы и пытки, далеко не так. Это байки, придуманные в угоду какой-то политической конъюнктуре. Да, был знаменитый приказ Сталина от 28 июля 1942 года за № 227 «Ни шагу назад!», вышедший после того, как на Дону и Кубани сложилось очень тяжёлое положение. Тогда действительно были созданы заградотряды. Но есть нюансы. Во-первых, Смерша тогда ещё не существовало вообще, тогда были Особые отделы. Во-вторых, только на Сталинградском фронте заградительные отряды подчинялись фронтовому Особому отделу. На всех других фронтах заградительные отряды формировались и подчинялись исключительно командованию фронтов и армий. Так что вопросы об их деятельности следует задавать по другому адресу.
Абакумов только лично направил Сталину более 600 спецсообщений о вскрытых недостатках в Красной армии и о методах их устранения
Кроме того, существует устоявшееся мнение, что заград­отряды, руководимые смершевцами или особистами, стреляли направо и налево в кого им было угодно. Однако есть такой факт. Уже в октябре 1942 года по линии Особых отделов и отделов военной прокуратуры была предпринята проверка исполнения приказа № 227. В итоге оказалось, что за исключением Сталинградского фронта, где сложилась наиболее опасная обстановка, заградотряды ещё не приобрели того вида, который предусматривался приказом. Они были недоукомплектованы и не имели чётких инструкций, как им следует действовать. Потому доходило до того, что эти заградотряды использовались для несения караульной службы на командных пунктах дивизий, армий и корпусов, но не выполняли свою прямую задачу.
Кроме того, нет данных, что заградотряды непосредственно уничтожали бегущих с поля боя бойцов и командиров. То, что они их задерживали, оправляли на фильтрацию или заставляли обороняться под угрозой применения оружия, это, безусловно, было, для того они и были созданы. Но то, что они из пулемётов направо и налево расстреливали бойцов и командиров Красной армии, это уже выдумка. Когда я изучал материалы по реализации приказа № 227, там таких фактов я не обнаружил. Да, обнаружились другие факты, которые свидетельствовали, что некоторые командиры неправильно поняли приказ № 227. Против бегущих трусов действительно разрешалось применять оружие, но эта мера эффективно действовала только на поле боя: одного паникёра застрелил – другие это увидели и остановились. Однако проверка выявила факты, когда перед строем расстреливали уже после окончания боя. Эта практика была осуждена и прекращена, а те, кто поступал подобным образом, сами были привлечены к суду военного трибунала. Это то, что я могу сказать о работе заградительных отрядов.
По теме
911
Посол России в КНР рассказал о военном положении в Ухане
Китайский город Ухань, ставший эпицентром распространения нового коронавируса, фактически оказался на военном положении. Сейчас там находятся десятки россиян, желающих эвакуироваться.
Штрафники в прорывы не идут
– А как же знаменитые штрафные роты, в которые ссылали за любую провинность и которыми затем закрывали самые опасные участки фронта? Скажете, что и их не существовало?
– Они, конечно же, существовали, но с ними тоже сложная ситуация. Дело в том, что очень часто командиры не хотели отправлять своих подчинённых в эти штрафные роты. Не потому, что они были такие добрые. Просто командир понимал, что если он отправит двух-трёх проштрафившихся бойцов, то ему взамен не пришлют пополнение. А с кем тогда воевать? Потому командиру лучше было принять административно-дисциплинарные меры, но не отправлять своих солдат в штрафбат. К тому же командиры не хотели брать на себя ответственность. Они считали так: если произошло деяние, за которое следует наказание в виде отправки в штрафбат, то пусть Особый отдел или военная прокуратура этим вопросом и занимаются. В итоге вышло, что к середине октября 1942 года 80% состава штрафных рот приходилось на осуждённых военными трибуналами по статьям за общевоинские преступления. И эти роты только назывались ими – на самом деле в них насчитывалось по 15–20 человек. Потому их не применяли в бою – штрафники стирали бельё для офицеров штаба, готовили еду, проводили в тылах уборку. Вот почему, когда говорят, что штрафные роты были особо страшным местом и туда всех направлял Смерш, я подчёркиваю: ничего подобного не было. В штрафные роты на начальной фазе попадала основная масса тех, кто был осуждён военным трибуналом, и небольшая часть тех, кого командиры их же частей своей властью отправляли туда. Отнюдь не Особый отдел и не Смерш, а свои же командиры.
– Везде, выходит, Смерш в стороне. А какие же тогда задачи стояли перед этой организацией?
– Здесь ещё раз подчеркну, что сам Смерш появился лишь в апреле 1943 года, а до того существовали органы военной контрразведки в виде Особых отделов. Если говорить о деятельности военной контрразведки, то в 1941 году и в первой половине 1942 года 80% работы приходилось на борьбу с изменниками Родины, переходящими на сторону противника, а также дезертирами. Когда же знания о противнике накопились, когда была одержана победа под Сталинградом, когда стало понятно не только нам, но и немцам, что никакого блицкрига не будет, то на основе Управления особых отделов НКВД СССР было создано Главное управление контрразведки Смерш. Причём оно являлось структурой Наркомата обороны, а не НКВД, хотя его сотрудники как сидели на Лубянке, так и остались в тех же кабинетах. С этим, кстати, связан любопытный момент. Уже к маю 1943 года некоторые командармы начали получать доклады от своих командиров подразделений: мол, у нас есть в войсках офицеры, которые не принимали военную присягу! Потому что офицеры Смерша пришли из НКВД. Из-за этого на некоторых фронтах даже появились циркуляры о приведении к присяге офицеров контрразведки. Для военных это было существенно: как же так, смершевцы вершат очень серьёзные дела, а сами ещё и не подпадают под действие воинской присяги.
– Иными словами, особые отделы больше оборонялись, а Смерш пошёл в наступление?
– Да, с появлением Смерша где-то 70% деятельности стало посвящаться активным мероприятиям, борьбе с немецкой разведкой и диверсионными отрядами, общевоинские преступления оказались в списке задач на втором месте. К тому же их число к тому времени резко пошло на спад. Когда Красная армия пошла вперёд, многие из тех, кто раньше колебался, поняли: сдачи страны врагу не будет. Из-за этого в войсках резко сократились переходы на сторону врага, а также случаи дезертирства и членовредительства. Ведь раньше некоторые бойцы действительно считали, что лучше совершить саморанение или наесться каких-то веществ и попасть после этого в госпиталь. Но как раз в это время по инициативе военной контрразведки медсанбаты получили методику распознавания саморанений и самоотравлений, к тому же самострелов, как и дезертиров, начали расстреливать перед строем. В общем, все поняли, что лучше уж воевать.
По теме
В Белом доме заявили об отказе в публикации переписки о военной помощи Украине
Речь идёт о переписке между сотрудником управления Майклом Даффи и помощником исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Робертом Блэром.
Немецкие агенты с советскими орденами
– И всё же главным успехом Смерша историки называют радиоигры с немцами. Однако они велись не только по линии военной контрразведки, но и другими ведомствами. К тому же теперь авторам этих игр ставят в упрёк то, что ради большего эффекта немцам передавалась информация, благодаря которой они смогли разгромить не подготовленные к наступлению части Красной армии. Так, немцев удалось убедить, что наступления под Сталинградом не будет, благодаря чему была с блеском завершена операция «Уран», однако в то же время провалилось наступление под Ржевом, поскольку переданная дезинформация говорила именно об этом участке фронта.
– Когда говорят, что в рамках операций «Монастырь», «Березино» и так далее дали какую-то не ту информацию, в итоге это чуть не кончилось трагедией с войсками нашей армии под Ржевом, всё это абсолютный блеф. Они, кстати, единственные проводились 4-м Управлением НКВД СССР (потом МГБ СССР) под руководством Павла Анатольевича Судоплатова. Все остальные игры вместе с личным составом перешли в состав Смерша, где был создан специальный отдел радиоигр. Одновременно в Генеральном штабе была выделена группа во главе с генералом Голиковым, а позже её возглавил Штеменко – известные военачальники. И они принимали решение о том, в каком объёме и виде нужно довести до немцев дезинформацию. НКВД, а затем Смерш представляли только механизм реализации этой дезинформации: через кого, где и на каком участке фронта. Но ни одна дезинформация к противнику не уходила без визы Генерального штаба. Каждая радиограмма противнику визировалась Генеральным штабом или, если это была тактическая игра, начальником штаба соответствующего фронта. И никак иначе. А вообще, о том, насколько радиоигры в процентном отношении были успешны или неуспешны, сейчас сказать никто не сможет.
– Почему же?
– Для этого должна быть проведена работа по полному сопоставлению данных – немецких и наших. Архивы абвера в основной своей массе захватили американцы, и они, насколько мне известно, до сих пор их ФРГ не отдали. И у нас тоже многие вещи остаются засекреченными, поэтому провести объективный научный анализ эффективности радиоигр пока невозможно. Но отдельные факты есть, мы их фиксируем и знаем, что и как сработало. Например, радиоигра «Салават» проводилась в рамках Северо-Кавказского фронта и была направлена против органов немецкой разведки, которые действовали в Крыму, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Эта игра позволила нам с меньшими затратами освободить Таманский полуостров, а затем подготовить и успешно провести операцию по освобождению Крыма. Другая радиоигра – «Разгром» – велась из Тбилиси.
Подольше бы не стыла кровь
Вообще радиоигры – это интереснейшая тема для исследований. И не только с точки зрения методов работы спецслужб, но и с чисто житейской. Ведь начинались они обычно с того, что агенты немецкой разведки, заброшенные на нашу территорию, были захвачены или же сами добровольно сдавались органам советской контрразведки. После чего следовала их перевербовка, проводились очень серьёзные проверочные мероприятия, и бывший агент немцев становился таким образом ключевой фигурой в радиоигре, передавая по нашему заданию тщательно выверенную дезинформацию. Так вот, по итогам радио­игр «Салават» и «Разгром» эти бывшие агенты немцев были удостоены наград – некоторые из них получили ордена боевого Красного Знамени, некоторые Красной Звезды. И таких операций было достаточно много на разных участках фронтов. А ведь помимо радиоигр и борьбы с немецкой разведкой Смерш занимался и другими задачами. Так, Абакумов только лично направил Сталину более 600 спецсообщений о вскрытых недостатках в Красной армии и о методах их устранения.
– О чём именно шла речь?
– Расскажу такую историю. В январе 1944 года было начато неудачное наступление под Витебском. Когда санитарное управление одного из фронтов не сработало должным образом и сложилась критическая ситуация с вывозом раненых с поля боя в тыловые госпитали, естественно, контрразведка Смерш проинформировала об этом товарища Сталина. Что стало с начальником санитарного управления, который не выполнил свою функцию, можно себе представить. А разве должно было быть по-другому? Бойцы видят, как поступают с ранеными, и сами думают: ну вот, я пойду вперёд, меня там тоже ранят, я тоже буду так лежать? Понятно, что всё это серьёзнейшим образом воздействовало на политическое и моральное состояние войск. Также были случаи, когда бойцов не снабжали в установленном порядке продовольствием. А в начале 1942 года в предгорьях Северного Кавказа одну из дивизий поставили на совершенно безводном рубеже, при этом водой не снабдили. Куда же смотрело командование? Командиры дивизии сидели там, где вода была, а вот личный состав страдал от жажды. В итоге солдаты начали самовольно уходить за водой, ища её, а их стали объявлять дезертирами. Естественно, Особый отдел задерживает их – а за дезертирство полагается расстрел. Но когда особисты разобрались в этой ситуации и указали на проблему командованию, то срочно по линии снабжения закупили 60 с лишним бочек, вода в них была закачана и привезена на боевые позиции. То есть солдаты должны были поклониться и сказать спасибо товарищам особистам, что они это сделали.
Неудивительно, что армейское командование недолюб­ливало Смерш. Потому что хорошо докладывать, когда ты идёшь вперёд и побеждаешь. Ты за это получишь звания, ордена и разные блага. А вот когда что-то не получилось и надо нести за это ответственность, кому понравится, что органы Смерша информируют об этом вышестоящее командование. Но такова была их функция, ведь приказ, стоявший перед Смершем, звучал чётко: «Вскрытие недостатков и информирование командования с целью их быстрейшего устранения!».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
01 марта 2020, 14:24
Турецкие беспилотники в Идлибе: как их сбивает ПВО Сирии
02 марта 2020, 09:54
Смерш, заградотряды и штрафные роты
02 марта 2020, 09:54
Альтернатива российской нефти: Минск не унимается, Киев помогает
02 марта 2020, 06:39
Гражданский привкус
02 марта 2020, 09:55
Мечты турецких элит о распаде России
02 марта 2020, 09:54
Нахлебники
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2020, 14:54
Лукашенко был так зол, что наплевал на протокол: Китай дал "ценные указания" Минску, заявил Безпалько
24 февраля 2020, 12:09
"Убийцам раздали медали": Скабеева задала неудобный вопрос Зеленскому после требования наказать протестующих
27 февраля 2020, 05:09
Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля
28 февраля 2020, 13:39
Зверство с эвакуацией станет "цветочками": Кровавая бойня развернётся по всей Украине - эксперт
29 февраля 2020, 18:54
России посадить боевые самолёты. Немедленно: "Битва" за Идлиб развернулась в Совбезе ООН
29 февраля 2020, 12:24
"Перекроют пролив - сделаем два": Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
26 февраля 2020, 03:09
Маршал Язов дал совет Путину за три месяца до смерти: "Без резких движений"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.