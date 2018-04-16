СМЕРШ 2.0 найдёт любого вора в Лондоне • 66 • Аналитика



Я хорошо отношусь к действующему президенту России и его личному вкладу в развитие нашего государства, сохранению его территориальной целостности и отстаивание национальных геополитических интересов. Но есть вещи, которые я либо не понимаю, либо совершенно отказываюсь принимать в том виде, в котором они нам уже несколько десятилетий подаются.









Одна из таких вещей – отношение к разного рода перебежчикам, беглым проворовавшимся чиновникам, бизнесменам, вся заслуга которых в том, что они смогли ухватить кусок государственной собственности и, закопав денежки в каком-нибудь офшорном «поле чудес», сейчас из Лондона пытаются учить нас уму-разуму. Ну хорошо, я готов принять мысль, что богатство само по себе не является преступлением, и даже самый наглый беглый «олигарх» должен считаться приличным человеком, пока суд не назовет его преступником. Но откровенные воры, спокойно разгуливающие по улицам Лондона или Барселоны, или ещё какого тёплого местечка в моём понимании обязательно должны бояться.



На протяжении многих лет нас кормят мифом о том, что российские воры со временем станут цивилизованными людьми, вырастят образованных детей и внуков, станут меценатами и всячески будут полезны своей Родине.



В пример обычно приводят всё ту же Англию. А помните, дескать, английских пиратов, которые благодаря мудрости английской короны привозили в Англию свои немалые капиталы, а после либо сами становились лордами, либо детей своих в парламент проталкивали?



Пример, в общем, относительно корректный. Да, что-то такое было, и если не задумываться об условиях и обстоятельствах, то всё вроде бы выглядит довольно рационально. Ну да, дескать, наворовали, но то время было такое. Зато через пятьдесят лет просто ух какая поросль пойдет от такого-то корня – и предприимчивого, и финансово обеспеченного. Да с прививкой западного образования – это вам не ЕГЭ с национальными лимитами в наших вузах, это же все сплошь Кембриджи с Сорбоннами и Гарвардами. Элита! Смена!



Однако более трезвый взгляд на вещи подсказывает нам, что за прошедшие сотни лет все сильно изменилось, и то, что однажды сработало в Англии, у нас сейчас не просто забуксует, а будет работать исключительно во вред государству.



Самое очевидное и простое, что нам нужно понять: в те времена у английских корсаров и каперов не было места, где можно было бы надежно спрятаться со своими награбленными деньгами, комфортно жить и, более того, ещё и пользоваться государственной защитой как на политическом уровне, так и, в случае необходимости, на уровне обеспечения личной безопасности. Вариантов на тот момент у них было очень мало. Это либо английские же колонии, где нужно было прятаться, менять фамилию, стараться сильно не выделяться и так далее, либо Испания и её колонии, где любого зажиточного англичанина как минимум ободрали бы, как липку. А скорее всего, просто повесили бы как шпиона. Не радовала особой дружелюбностью и Франция – итог там был бы примерно тот же, что и в откровенно враждебной Испании.



Может, Германия? Вряд ли. Раздробленная, нищая, страдающая от разных комплексов и завидующая англичанам, так удачно подсуетившимся с колониями и морской торговлей. Голландия? В какое-то время – прямой конкурент в погоне за новыми колониями. Тоже наверняка повесили бы как шпиона. Италия? Трудно сказать. Делить вроде бы особо нечего. Но всё равно бы, скорее всего, ограбили и убили – просто потому, что время было такое, когда инстинкт самосохранения ещё не подавлялся в пользу процветания и благополучия мигрантов, и здоровая ксенофобия масс заставляла их при любом удобном случае вытворять с иноверцами что-нибудь непотребное. А уж богатый иностранец и вовсе был «законной» целью для грабежа, особенно в ходе каких-либо волнений. Войны и интервенции США: полный список



Нисколько не преувеличивая, мы можем говорить о том, что тогда риски от бегства с деньгами были слишком высоки. И упомянутым выше английским пиратам волей-неволей приходилось как-то встраиваться в существующую среду, вкладывая награбленное в экономику своей страны, обучая детей в своих школах, покупая места и должности и задабривая власти щедрыми подарками.



Тем более что и отношение английского королевского двора было вполне благожелательным. Но как оно могло быть иным, когда добыча, награбленная Френсисом Дрейком в испанских колониях и привезенная им в Англию, была в несколько раз больше, чем годовой доход британского двора? И мы можем лишь догадываться о том, какая часть этой добычи в итоге в королевскую казну перекочевала. Но, судя по ответным милостям королевы Виктории, – весьма существенная.



Сейчас же мы видим совершенно иную ситуацию. И при всем желании видеть мир в розовом цвете (а это, наверное, очень красиво) попытки повторить у нас английский опыт двухсот-трехсотлетней давности наверняка обречены на провал. Хотя бы потому, что в той же Великобритании с распростертыми объятиями ждут русских пиратов, отличившихся в грабеже своей Родины.



При этом, конечно, я совсем не исключаю, что многие из них станут меценатами. Английскими. Их дети получат отличное образование. Но тоже не наше. А их внуки будут настоящими ангелами. Но русского языка они, скорее всего, знать уже не будут.



Помимо этого, сама идея меценатства на слезах и костях русского народа кажется очень сомнительной. Зачем нам такой скоробогатый меценат, если гораздо разумнее не дать ему воровать и на сэкономленные деньги самим развивать своё государство? Ударили. Опозорились. Успокоились!



Увы, но мне, в отличие от нашего гуманного президента (про гуманность я без малейшей иронии: добрейший человек, если вдуматься), почему-то кажется, что нам нужно не просто избавляться от подобной терпимости и розовых надежд, но и наоборот – начинать предпринимать усилия, в том числе законодательные, по поиску и наказанию людей, причинивших значительный вред России, за её пределами.



Но только упаси нас, Боже, от очередных подковерных разборок. Автор категорически против беззакония! Автор за строгое следование в русле российского законодательства!



Но законодательство нужно менять. Причем мы обязательно должны создать какую-то организацию, по примеру СМЕРШа военных времен, которая бы официально занималась ликвидацией товарищей вроде Скрипаля или Ходорковского.



Нет, не спешите с обвинениями: автор зол, но не кровожаден. Разумеется, у подобных фигур должен быть шанс предстать пред ясны очи российского правосудия, ответить на все вопросы и, если уж оправдаться не получится, искупить свою вину в исправительном учреждении республики Коми. Но в том случае, если фигурант не захотел воспользоваться всемирно известным русским гуманизмом – извините, приговор заочный, а его приведение в исполнение официально разрешается заменить физической ликвидацией, если доставка в РФ невозможна.



Наверное, многие скажут, что эффективность такого органа будет сомнительна: на Западе неплохие спецслужбы, а разменивать агентуру на Скрипалей вроде как жалко. Но не спешите с выводами, пожалуйста.



Поскольку одна из целей, которую мы преследуем, предполагает не только ликвидацию проворовавшихся русских чиновников, но и массовое снижение их жизненного комфорта в новых условиях, у нас появляется множество возможностей для нелетального, но очень неприятного влияние на них самих и их окружение.



Представьте, например: русский олигарх хорошо устроился в Лондоне и на деньги, украденные у русских пенсионеров, купил себе роскошную яхту. Он совсем было собрался отправиться на ней в круиз, но тут капитан и другие члены экипажа яхты получают официальный мейл от русского СМЕРШа, в котором говорится, что данное судно является законной целью для российского ВМФ, и весьма вероятно, что после выхода в нейтральные воды оно будет потоплено российской подводной лодкой. Записки Колорадского Таракана. Мы дошли. Вопрос: кто и куда?



Поверьте, после этого будет не так уж важно, действительно ли неподалеку дежурит российская ПЛ – у членов экипажа в любом случае пропадет всякое желание служить на этой яхте, а у её владельца полностью пропадет аппетит к морским путешествиям.



Или вариант попроще: бывший российский чиновник не может позволить себе яхту, но купил приличную квартиру в Лондоне. Прошло несколько дней, он отпраздновал новоселье, но… Его вызывает домовладелец и требует немедленно покинуть квартиру – опять письмо из СМЕРШа, обещание ликвидировать осужденного российским судом преступника прямо на территории дома, причем при необходимости с использованием газа «Новичок». Также домовладелец уведомляется, что в случае отказа принять надлежащие меры аналогичные предупреждения будут отправлены другим владельцам квартир в его доме.



Подобные мелкие, но крайне неприятные пакости способны моментально понизить качество жизни у десятков тысяч возможных фигурантов российской уголовной хроники. И для этого вовсе не обязательно будет устраивать массовые аутодафе русских олигархов: вполне хватит и нескольких показательных ликвидаций в год. А уж на это наши спецслужбы способны, даже не сомневайтесь.



Побочным следствием подобного ведения дел станет отсутствие ситуаций, подобных нынешней ситуации с отравлением Скрипалей. Как абсолютно прозрачная структура, наш СМЕРШ 2.0 будет официально подтверждать все случаи своей успешной работы. Ну а если нет, то значит нет – работал кто-то другой, а мы лишь выражаем ему, этому «другому», свою сердечную благодарность. И никаких непоняток в принципе, полная прозрачность, она же транспарентность. Кемеровская трагедия. Три недели спустя. Гром грянул, кто-то крестится?



И последнее. К описанному выше можно относиться как угодно. Не нужно только визжать про международные отношения и российско-британскую дружбу, которая навсегда прервется. И не было никакой дружбы, и, после статьи Владислава Суркова это уже не оспорить, не предвидится её в ближайшие столетия. Так что уходя, уходим – так, чтобы у «партнеров» двери с петель.



И ещё. Самое важное. Правосудие является важнейшей частью суверенитета. А судебная система – часть национальной системы разделения властей. И мы никогда не станем суверенными, пока будем с придыханием говорить «Высокий суд Лондона!» и решать свои проблемы в Стокгольмах да Лозаннах. Почему суверенны Англия и США? Да потому, что им и в голову не может прийти решать какие-то важные вопросы в иностранных судах и арбитражах. Хотите поговорить о ценах на газ? Добро пожаловать к чернокожему судье Эвансу, который два раза в жизни выезжал за пределы своего штата, и ему оба раза не понравилось.



Автор слишком утрирует? В том-то и дело, что не слишком…



А если вы хотите знать, как это могло бы работать у нас, вот вам ещё не совсем остывший пример.



В 2016-м году нашу паралимпийскую сборную отстранили от Паралимпийских игр в Рио. Суверенное государство подало бы иск в Басманный суд! Суть требования – признать Международный паралимпийский комитет (МПК), принявший неправосудное дискриминационное решение, преступной организацией. Басманный суд требование удовлетворяет. После чего компании и организации, финансирующие МПК, ведущие какую-то деятельность на территории РФ, ставятся перед фактом – полное прекращение спонсирования МПК или дикие штрафы в России, арест активов и запрет на реализацию продукции.



Как вы думаете, сколько спонсоров осталось бы у МПК? И как реагировал бы на ситуацию МОК, мотая на ус в ожидании очередного «доклада Макларена»? Увидели бы мы в итоге глумление над нашей сборной в Пхенчхане, или ВАДА с Маклареном вынуждены были бы присмиреть и успокоиться?



Национальное правосудие всегда выгоднее иностранного. А уж если частично у нас его будет вести СМЕРШ 2.0 (простите, мне очень нравится название, основанное на этой аналогии), наше национальное правосудие сможет дотянуться и туда, откуда «выдачи нет» и не предвидится.



Одна беда: у российского чиновника при слове «суд» случается рефлекторный понос, и ноги подкашиваются. Поэтому всё, о чем написано выше, можно считать гипотетическим теоретизированием далекого от суровых российских реалий публициста.



Вот если бы чиновников поменять… Но это уже совсем фантастика! История с отравлением (вероятно, мифическим) предателя Скрипаля ставит перед нашим обществом и государством не только сиюминутные вопросы в духе «Как нам на это реагировать?», но и гораздо более глубокие, мировоззренческие проблемы. Хотя перед государством (если подразумевать под этим словом некоторое количество персоналий, которых мы толерантно называем «экономическим блоком»), похоже, никаких новых вызовов не стоит, но это уже и само по себе заслуживает обсуждения и анализа.Я хорошо отношусь к действующему президенту России и его личному вкладу в развитие нашего государства, сохранению его территориальной целостности и отстаивание национальных геополитических интересов. Но есть вещи, которые я либо не понимаю, либо совершенно отказываюсь принимать в том виде, в котором они нам уже несколько десятилетий подаются.Одна из таких вещей – отношение к разного рода перебежчикам, беглым проворовавшимся чиновникам, бизнесменам, вся заслуга которых в том, что они смогли ухватить кусок государственной собственности и, закопав денежки в каком-нибудь офшорном «поле чудес», сейчас из Лондона пытаются учить нас уму-разуму. Ну хорошо, я готов принять мысль, что богатство само по себе не является преступлением, и даже самый наглый беглый «олигарх» должен считаться приличным человеком, пока суд не назовет его преступником. Но откровенные воры, спокойно разгуливающие по улицам Лондона или Барселоны, или ещё какого тёплого местечка в моём понимании обязательно должны бояться.На протяжении многих лет нас кормят мифом о том, что российские воры со временем станут цивилизованными людьми, вырастят образованных детей и внуков, станут меценатами и всячески будут полезны своей Родине.В пример обычно приводят всё ту же Англию. А помните, дескать, английских пиратов, которые благодаря мудрости английской короны привозили в Англию свои немалые капиталы, а после либо сами становились лордами, либо детей своих в парламент проталкивали?Пример, в общем, относительно корректный. Да, что-то такое было, и если не задумываться об условиях и обстоятельствах, то всё вроде бы выглядит довольно рационально. Ну да, дескать, наворовали, но то время было такое. Зато через пятьдесят лет просто ух какая поросль пойдет от такого-то корня – и предприимчивого, и финансово обеспеченного. Да с прививкой западного образования – это вам не ЕГЭ с национальными лимитами в наших вузах, это же все сплошь Кембриджи с Сорбоннами и Гарвардами. Элита! Смена!Однако более трезвый взгляд на вещи подсказывает нам, что за прошедшие сотни лет все сильно изменилось, и то, что однажды сработало в Англии, у нас сейчас не просто забуксует, а будет работать исключительно во вред государству.Самое очевидное и простое, что нам нужно понять: в те времена у английских корсаров и каперов не было места, где можно было бы надежно спрятаться со своими награбленными деньгами, комфортно жить и, более того, ещё и пользоваться государственной защитой как на политическом уровне, так и, в случае необходимости, на уровне обеспечения личной безопасности. Вариантов на тот момент у них было очень мало. Это либо английские же колонии, где нужно было прятаться, менять фамилию, стараться сильно не выделяться и так далее, либо Испания и её колонии, где любого зажиточного англичанина как минимум ободрали бы, как липку. А скорее всего, просто повесили бы как шпиона. Не радовала особой дружелюбностью и Франция – итог там был бы примерно тот же, что и в откровенно враждебной Испании.Может, Германия? Вряд ли. Раздробленная, нищая, страдающая от разных комплексов и завидующая англичанам, так удачно подсуетившимся с колониями и морской торговлей. Голландия? В какое-то время – прямой конкурент в погоне за новыми колониями. Тоже наверняка повесили бы как шпиона. Италия? Трудно сказать. Делить вроде бы особо нечего. Но всё равно бы, скорее всего, ограбили и убили – просто потому, что время было такое, когда инстинкт самосохранения ещё не подавлялся в пользу процветания и благополучия мигрантов, и здоровая ксенофобия масс заставляла их при любом удобном случае вытворять с иноверцами что-нибудь непотребное. А уж богатый иностранец и вовсе был «законной» целью для грабежа, особенно в ходе каких-либо волнений.Нисколько не преувеличивая, мы можем говорить о том, что тогда риски от бегства с деньгами были слишком высоки. И упомянутым выше английским пиратам волей-неволей приходилось как-то встраиваться в существующую среду, вкладывая награбленное в экономику своей страны, обучая детей в своих школах, покупая места и должности и задабривая власти щедрыми подарками.Тем более что и отношение английского королевского двора было вполне благожелательным. Но как оно могло быть иным, когда добыча, награбленная Френсисом Дрейком в испанских колониях и привезенная им в Англию, была в несколько раз больше, чем годовой доход британского двора? И мы можем лишь догадываться о том, какая часть этой добычи в итоге в королевскую казну перекочевала. Но, судя по ответным милостям королевы Виктории, – весьма существенная.Сейчас же мы видим совершенно иную ситуацию. И при всем желании видеть мир в розовом цвете (а это, наверное, очень красиво) попытки повторить у нас английский опыт двухсот-трехсотлетней давности наверняка обречены на провал. Хотя бы потому, что в той же Великобритании с распростертыми объятиями ждут русских пиратов, отличившихся в грабеже своей Родины.При этом, конечно, я совсем не исключаю, что многие из них станут меценатами. Английскими. Их дети получат отличное образование. Но тоже не наше. А их внуки будут настоящими ангелами. Но русского языка они, скорее всего, знать уже не будут.Помимо этого, сама идея меценатства на слезах и костях русского народа кажется очень сомнительной. Зачем нам такой скоробогатый меценат, если гораздо разумнее не дать ему воровать и на сэкономленные деньги самим развивать своё государство?Увы, но мне, в отличие от нашего гуманного президента (про гуманность я без малейшей иронии: добрейший человек, если вдуматься), почему-то кажется, что нам нужно не просто избавляться от подобной терпимости и розовых надежд, но и наоборот – начинать предпринимать усилия, в том числе законодательные, по поиску и наказанию людей, причинивших значительный вред России, за её пределами.Но только упаси нас, Боже, от очередных подковерных разборок. Автор категорически против беззакония! Автор за строгое следование в русле российского законодательства!Но законодательство нужно менять. Причем мы обязательно должны создать какую-то организацию, по примеру СМЕРШа военных времен, которая бы официально занималась ликвидацией товарищей вроде Скрипаля или Ходорковского.Нет, не спешите с обвинениями: автор зол, но не кровожаден. Разумеется, у подобных фигур должен быть шанс предстать пред ясны очи российского правосудия, ответить на все вопросы и, если уж оправдаться не получится, искупить свою вину в исправительном учреждении республики Коми. Но в том случае, если фигурант не захотел воспользоваться всемирно известным русским гуманизмом – извините, приговор заочный, а его приведение в исполнение официально разрешается заменить физической ликвидацией, если доставка в РФ невозможна.Наверное, многие скажут, что эффективность такого органа будет сомнительна: на Западе неплохие спецслужбы, а разменивать агентуру на Скрипалей вроде как жалко. Но не спешите с выводами, пожалуйста.Поскольку одна из целей, которую мы преследуем, предполагает не только ликвидацию проворовавшихся русских чиновников, но и массовое снижение их жизненного комфорта в новых условиях, у нас появляется множество возможностей для нелетального, но очень неприятного влияние на них самих и их окружение.Представьте, например: русский олигарх хорошо устроился в Лондоне и на деньги, украденные у русских пенсионеров, купил себе роскошную яхту. Он совсем было собрался отправиться на ней в круиз, но тут капитан и другие члены экипажа яхты получают официальный мейл от русского СМЕРШа, в котором говорится, что данное судно является законной целью для российского ВМФ, и весьма вероятно, что после выхода в нейтральные воды оно будет потоплено российской подводной лодкой.Поверьте, после этого будет не так уж важно, действительно ли неподалеку дежурит российская ПЛ – у членов экипажа в любом случае пропадет всякое желание служить на этой яхте, а у её владельца полностью пропадет аппетит к морским путешествиям.Или вариант попроще: бывший российский чиновник не может позволить себе яхту, но купил приличную квартиру в Лондоне. Прошло несколько дней, он отпраздновал новоселье, но… Его вызывает домовладелец и требует немедленно покинуть квартиру – опять письмо из СМЕРШа, обещание ликвидировать осужденного российским судом преступника прямо на территории дома, причем при необходимости с использованием газа «Новичок». Также домовладелец уведомляется, что в случае отказа принять надлежащие меры аналогичные предупреждения будут отправлены другим владельцам квартир в его доме.Подобные мелкие, но крайне неприятные пакости способны моментально понизить качество жизни у десятков тысяч возможных фигурантов российской уголовной хроники. И для этого вовсе не обязательно будет устраивать массовые аутодафе русских олигархов: вполне хватит и нескольких показательных ликвидаций в год. А уж на это наши спецслужбы способны, даже не сомневайтесь.Побочным следствием подобного ведения дел станет отсутствие ситуаций, подобных нынешней ситуации с отравлением Скрипалей. Как абсолютно прозрачная структура, наш СМЕРШ 2.0 будет официально подтверждать все случаи своей успешной работы. Ну а если нет, то значит нет – работал кто-то другой, а мы лишь выражаем ему, этому «другому», свою сердечную благодарность. И никаких непоняток в принципе, полная прозрачность, она же транспарентность.И последнее. К описанному выше можно относиться как угодно. Не нужно только визжать про международные отношения и российско-британскую дружбу, которая навсегда прервется. И не было никакой дружбы, и, после статьи Владислава Суркова это уже не оспорить, не предвидится её в ближайшие столетия. Так что уходя, уходим – так, чтобы у «партнеров» двери с петель.И ещё. Самое важное. Правосудие является важнейшей частью суверенитета. А судебная система – часть национальной системы разделения властей. И мы никогда не станем суверенными, пока будем с придыханием говорить «Высокий суд Лондона!» и решать свои проблемы в Стокгольмах да Лозаннах. Почему суверенны Англия и США? Да потому, что им и в голову не может прийти решать какие-то важные вопросы в иностранных судах и арбитражах. Хотите поговорить о ценах на газ? Добро пожаловать к чернокожему судье Эвансу, который два раза в жизни выезжал за пределы своего штата, и ему оба раза не понравилось.Автор слишком утрирует? В том-то и дело, что не слишком…А если вы хотите знать, как это могло бы работать у нас, вот вам ещё не совсем остывший пример.В 2016-м году нашу паралимпийскую сборную отстранили от Паралимпийских игр в Рио. Суверенное государство подало бы иск в Басманный суд! Суть требования – признать Международный паралимпийский комитет (МПК), принявший неправосудное дискриминационное решение, преступной организацией. Басманный суд требование удовлетворяет. После чего компании и организации, финансирующие МПК, ведущие какую-то деятельность на территории РФ, ставятся перед фактом – полное прекращение спонсирования МПК или дикие штрафы в России, арест активов и запрет на реализацию продукции.Как вы думаете, сколько спонсоров осталось бы у МПК? И как реагировал бы на ситуацию МОК, мотая на ус в ожидании очередного «доклада Макларена»? Увидели бы мы в итоге глумление над нашей сборной в Пхенчхане, или ВАДА с Маклареном вынуждены были бы присмиреть и успокоиться?Национальное правосудие всегда выгоднее иностранного. А уж если частично у нас его будет вести СМЕРШ 2.0 (простите, мне очень нравится название, основанное на этой аналогии), наше национальное правосудие сможет дотянуться и туда, откуда «выдачи нет» и не предвидится.Одна беда: у российского чиновника при слове «суд» случается рефлекторный понос, и ноги подкашиваются. Поэтому всё, о чем написано выше, можно считать гипотетическим теоретизированием далекого от суровых российских реалий публициста.Вот если бы чиновников поменять… Но это уже совсем фантастика! Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 66 Источник Похожие новости Кемеровская трагедия. Три недели спустя. Гром грянул, кто-то крестится? Как Запад будет поджигать Россию Войны и интервенции США: полный список

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