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Смены режима не ожидается: к чему могут привести акции протеста в Иране
01 января 2018, 23:09 • 252 • В мире
В Иране пятый день проходят акции протеста. По данным СМИ, в ходе столкновений сотрудников правоохранительных органов с митингующими погибли 12 человек. Участники демонстраций недовольны ухудшающейся экономической ситуацией в стране. В то же время президент страны Хасан Рухани заявил, что беспорядки были частично спровоцированы извне, отметив в то же время право граждан на проведение мирных протестов. К чему может привести сложившаяся в Иране ситуация — в материале RT.
Беспорядки в ходе протестов в Иране, по последним данным, привели к гибели 12 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местный телеканал.
По данным СМИ, 10 человек погибли во время столкновения с сотрудниками сил безопасности в воскресенье, 31 декабря, ещё двое — днём ранее. При этом власти страны заявляли, что силы безопасности не открывали огонь по протестующим.
Демонстрации, в которых приняли участие несколько сотен человек, начались 28 декабря в городе Мешхед на северо-востоке Ирана. На следующий день протестная акция распространилась и в других населённых пунктах страны, включая Тегеран, Исфахан и Решт.
Недовольство народа, по данным СМИ, было вызвано падением уровня жизни и ухудшением экономической ситуации в Иране.
«Вмешательство извне»
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что волна протестов вызвана как внутренними проблемами, так и подстрекательством со стороны других стран.
По его словам, часть протестующих — те, кем руководят иностранцы. «И есть те, кто протестует в связи с собственными чувствами и проблемами», — цитирует РИА Новости иранского лидера.
Иранский лидер отметил, что некоторые государства, в частности Саудовская Аравия, пытались «спровоцировать беспорядки» в Иране. По его словам, «саудовцы откровенно заявляли, что создадут проблемы в Тегеране».
Рухани признал право граждан на мирный протест, подчеркнув при этом недопустимость применения насилия.
«Протесты, критика — конституционные права людей... Критика отличается от насилия, которое наносит ущерб государственной собственности», — сказал он.
По информации РИА Новости, Министерство по делам разведки Ирана сообщило о задержании нескольких человек, связанных с провоцированием недавних протестов.
Блокировка Telegram
При этом сообщается, что в связи с продолжающимися протестами власти страны временно приняли решение ограничить на территории Ирана доступ к мессенджеру Telegram, который пользуется здесь большой популярностью.
Такая мера последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд Telegram-каналов, в которых участники демонстрации обменивались данными о предстоящих акциях протеста.
Как передаёт РИА Новости, власти Ирана требовали закрыть доступ к каналу amadnews, насчитывавшему около 1,3 миллиона подписчиков, за якобы инструкцию по изготовлению «коктейля Молотова».
Министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми заявил, что отключение соцсети носит временный характер.
«Слухи о постоянном отключении социальных сетей не соответствуют действительности. Кажется, что их целью является создание социального недовольства и пессимизма», — написал министр в Twitter.
«Спланированная акция»
Политолог-востоковед Каринэ Геворгян подтвердила, что из-за высокого уровня безработицы в исламском государстве сейчас сложилась непростая экономическая ситуация.
«В Иране достаточно высокая безработица, и граждане, прежде всего молодёжь, среди которой она больше распространена, испытывают по этому поводу нервозность и раздражение», — сказала она в беседе с RT.
В то же время эксперт усомнилась в массовости акций и указала на большие различия в подаче информации местными и западными СМИ.
«Что касается самих акций протеста, западные СМИ показывают с земли, со спины, с одной точки, поэтому точно охарактеризовать массовость их пока не представляется возможным. Проправительственная демонстрация, которую транслировали государственные каналы Ирана, показывалась сверху. Было видно, что она была действительно массовой. Это-то меня и смущает», — сказала Геворгян.
По мнению политолога, некоторые события здесь напоминают сценарий происходившего на Майдане, что может свидетельствовать о спланированности демонстрации.
«Например, стрельба в Доруде. Люди вышли на протесты, затем начали беспорядочную стрельбу, в результате чего первые два человека погибли. Есть некоторые сомнения в адекватности подачи этой информации западными СМИ... Это банальный сценарий. Всё свидетельствует о том, что это спланированная акция», — считает собеседник RT.
В МИД России выразили надежду, что протесты в Иране не будут развиваться по сценарию насилия и кровопролития.
«Это внутреннее дело Ирана... Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития», — сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Борьба двух политических группировок
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин считает маловероятным, что волнения в Иране могут привести к смене режима и революции.
Он напомнил, что в стране ведут борьбу между собой две политические группы — либеральные реформаторы во главе с президентом Хасаном Рухани и консерваторы, настроенные на исламизацию.
По словам эксперта, образованная часть граждан страны недовольна ограничениями, которые накладывают на них происламские консерваторы.
«Эта борьба продолжается сейчас. Но я не думаю, что сложившаяся в конце декабря ситуация приведёт к смене режима», — цитирует РИА Новости Сажина.
С другой стороны, отметил он, протесты могут иметь большие последствия для режима.
«Либералы-реформаторы могут сказать: «Видите, народ хочет реформ, и не надо мешать проводить реформы». А консерваторы могут ответить: «Видите, реформаторское правительство ничего не смогло сделать, надо закручивать гайки». Во внутриполитической борьбе эти выступления выгодны как одним, так и другим. Но я не думаю, что произойдёт новая революция и исламский режим будет свергнут», — заключил востоковед.
Позиция США
Протестующих в Иране сразу же поддержали власти США, которые не раз называли исламскую республику источником угрозы для всего мира и обвиняли в поддержке терроризма.
«Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Вашингтон, отметила она, призывает все стороны защищать право граждан на самовыражение и избегать любых действий, помогающих цензуре.
По мнению американского президента Дональда Трампа, причиной демонстраций в Иране стало именно «финансирование» терроризма со стороны Тегерана.
«Большие протесты в Иране. Люди наконец-то стали мудро относиться к тому, что их деньги и богатство воруют и разбазаривают на терроризм. Похоже, что они не станут этого больше терпеть. США внимательно следят (за происходящим. — RT) на предмет нарушения прав человека!» — написал глава Белого дома в Twitter.
Он также отметил, что для Ирана пришло время перемен.
«Иран терпит неудачи на всех уровнях, несмотря на ужасное соглашение, заключённое с администрацией Барака Обамы. Многие годы великий иранский народ страдает от репрессий. Иранцы изголодались по еде и свободе. Их грабительскими методами лишают прав человека и материальных благ. Пришло время перемен», — заявил Трамп.
Постпред США при ООН Никки Хейли, в свою очередь, назвала проверкой для властей Ирана прошедшие в стране протесты.
«В Новый год мы молимся за миллионы людей, которые страдают от ужасных, деспотичных властей в Северной Корее, Венесуэле, Кубе и особенно Иране, где сегодня заговорил долго угнетаемый иранский народ. Он устраивает проверку правительству. Мы молимся за то, чтобы свобода и права человека оказались сильнее», — говорится в заявлении Хейли.
В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в случае смены власти в Иране между двумя странами могут установиться дружественные отношения.
«Этот режим отчаянно пытается посеять ненависть между нами. Но у них не получится. И когда этот режим падёт, а однажды он падёт, иранцы и израильтяне вновь будут отличными друзьями... Я желаю иранскому народу успехов в их благородной борьбе за свободу», — приводит слова израильского премьера РИА Новости.
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