Смены режима не будет: Эксперты разбили на корню надежды США на новые санкции против России

Главное ограничение, напомним, в том, что России закрыли доступ к средствам МВФ и Всемирного банка. В то же время американским инвесторам запрещено покупать евробонды России на первичном рынке.

Обращает на себя внимание тот факт, что под санкции не попали долговые бумаги российских компаний и ОФЗ, а сделки с российскими евробондами можно спокойно проводить на вторичном рынке.

По мнению экспертов, новые санкции не смогут оказать серьезного давления на российскую экономику – от заимствований на внешнем рынке Россия сегодня зависит не так значительно, как лет 10-15 назад. С другой стороны, новый пакет ограничительных мер может отпугнуть американских инвесторов.

Прогноз экспертов: больше потеряют США?

Некоторые эксперты уверены, что такие меры для американской стороны принесут им миллиардные потери, которые затронут множество банков, коммерческих организаций и компаний. Сами же Штаты могут лишиться своей репутации на рынке.

Журналистам об этом рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев.

"У второго пакета санкций есть и другая сторона - кредитные, откровенно политизированные ограничения для американских банков и компаний, - цитирует Зубарева РИА Новости. - Для них это чревато многомиллиардными потерями, для США - дальнейшей деформацией репутации на глобальном рынке".

Он также подчеркнул, что могут пострадать сами субъекты финансово-кредитной сферы, а вот сам повод, давший жизнь ограничениям, продолжает "оставаться в тени".

"Вся санкционная политика США построена на мести за отказ России от капитуляции. Именно поэтому фабрикуется лозунг "Россия во всём виновата" - неважно, есть этому подтверждение или нет", - дал свою оценку в беседе с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Парламентарий при этом отметил, что Вашингтон уже давно отказался от понятия "доказательная база".

"Они возомнили себя тараном, который может разбить устои российского государства санкциями, гонкой вооружений, и упорно не желают признавать, что эти два фактора против России не работают", - предупредил Бальбек.

Влияние на Россию

Так повлияют ли в итоге американские "драконовские" санкции на Россию? Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Царьградом дал свою точку зрения на этот вопрос.

"Может быть, на каких-то там индексах это сможет отразиться. Но у нашей страны огромные золотовалютные запасы, - обратил внимание эксперт. - Мы входим в "пятерку" по объему золота, мирового. Понятно, что это к банкротству нашу страну не приведет, никак. Тем более - к смене режима".

Причины новых санкций

Речь идет о так называемом втором пакете санкций, первый был введен летом 2018 года. Предлогом для введения новых экономических ограничений стало "дело Скрипалей". По мнению властей США, Россия нарушила американское законодательство, не предоставив гарантий по контролю за химическим и биологическим оружием. Россия отрицает как своё участие в "деле Скрипалей", так и обвинения США.

Какие ограничения наложат на Россию

Прошлогодний пакет американских санкций касался запрета на поставку в Россию продукции двойного назначения. То есть США запретили продавать России товары, которые могут быть использованы как в мирных, так и в военных целях.

Новый пакет санкций нацелен на удар по экономическому сектору. Банкам США запретят кредитовать Россию в американской валюте. Кроме того, санкции налагают запрет на предоставление займов, финансовой или технической помощи Москве. И вдобавок к этому американским банкирам будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.

Причины санкций

Напомним, что документ о введении санкций Дональд Трамп завизировал 2 августа. Поначалу американский президент не хотел ставить свою подпись под документом, однако уступил серьезному давлению со стороны ряда сенаторов, которые смогли убедить главу США в том, что нет никаких гарантий того, что "подобное инциденту со Скрипалями больше не повторится". При этом прямых доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, как признали недавно в Скотленд-Ярде, не существует.

В 2018 году в отношении России был введён первый пакет санкций за отравление Скрипалей, несмотря на то что ответственность Москвы не доказана сейчас ровно так же, как и тогда. Для введения санкций конгрессменам необходимы были нормативные основы, и они их нашли в Законе США о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года. По этому документу второй пакет санкций должен быть введён через три месяца после введения первого, если президент США не нашёл подтверждений, что страна-виновник прекратила использовать химоружие.