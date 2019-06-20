«Смены подхода не планируется»: Минстрой опроверг информацию о пересмотре расчёта нормативов отопления

Минстрой не планирует изменять подход к установлению нормативов отопления с 2020 года. Так в ведомстве прокомментировали появившуюся в СМИ информацию, что тарифы на услуги отопления могут вырасти для жителей домов с 1—4 этажами. Ранее об этом заявили в Госдуме, ответив, что Минстрой выступил с подобным предложением ещё в 2016 году.

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ опровергли сообщения о том, что в 2020 году готовится изменение нормативов отопления в зависимости от этажности дома, которая якобы приведёт к повышению коммунальных платежей для жителей домов с 1—4 этажами.

«Минстрой России категорически опровергает информацию, распространённую «Парламентской газетой» со ссылкой на депутата Б.М. Гладких, как не соответствующую действительности. Положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет», — приводит «Интерфакс» заявление Минстроя.

Кроме того, уточняется, что при изменении тарифов министерство учитывает, каким образом действия ведомства отразятся на стоимости услуг для граждан. Никаких изменений действующих норм пока не предвидится.

«Действительно, предусмотрена дифференциация (установление различных величин) по этажности и типу домов. Но принятие таких решений — по установлению нормативов — проводится с полной оценкой влияния на величину платежа граждан (с учётом установленных ограничений индексов изменения платы). На сегодня никаких изменений подходов к установлению нормативов Минстрой не планирует», — отметили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Оценка энергоэффективности

Ранее «Парламентская газета» опубликовала заявление члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких. По его словам, с 2020 года могут быть изменены нормативы отопления, что приведёт к росту тарифов для граждан, которые проживают в квартирах малоэтажных домов (один—четыре этажа).

В беседе с RT Гладких пояснил, что Минстрой выступил с предложением изменить нормативы отопления ещё в 2016 году. По инициативе депутата, законодательная дума Хабаровского края озвучила свои комментарии к этой инициативе на федеральном уровне, в результате чего удалось перенести введение новых нормативов на 2020 год.

По мнению Гладких, пересматривать существующие нормативы в зависимости от этажности нельзя. По его словам, дома с 1—4 этажами зачастую располагаются в сельской местности, в этих зданиях проживают «граждане с не самым высоким достатком», и повышение тарифов может серьёзно ударить по их бюджету.

Депутат также отметил, что менять нормативы отопления необходимо только после проведения анализа энергоэффективности. Для этого необходимо установить приборы учёта расхода тепла, которые бы позволили составить полноценную картину об энергозатратах и дали бы основания для внесения изменений в схемы расчёта стоимости отопления.

Проверка расчётов

Глава Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с RT прокомментировал текущую обстановку с тарифами ЖКХ в стране.

«Очевидно, что в платёж за отопление, который является самым большим платежом, включено очень много непроизводственных расходов и затрат, которые не связаны с оказанием услуг населению, но при этом население несёт это бремя. То есть, навести порядок в тарифообразовании в тепле необходимо», — пояснил Крохин.

Таким образом, по словам эксперта, какое-либо повышение тарифов в данный момент было бы абсолютно не обосновано. В то же время, как отмечает Крохин, упомянутая Гладких инициатива в случае реализации однозначно бы привела к росту платежей за отопление.

«Я могу чётко сказать, что платежи были бы у всех больше. Потому что сейчас разрешены повышения тарифов на уровне инфляции, это порядка 8% в год. Кабинет министров заявил, что он требует отменить превышение тарифов за пределы инфляции, что косвенно доказывает, что на самом деле тарифы растут больше инфляции. Поэтому, скорее всего, тарифы будут расти на уровне инфляции, это факт и данность сегодняшнего дня», — подчеркнул эксперт.

Крохин уверен, что необходимо повысить прозрачность в сфере производства, генерирования и передачи теплоэнергии.

Напомним, 19 июня 2019 года правительство России утвердило постановление, которое вносит изменение в порядок формирования индексов повышения платы за коммунальные услуги. Эта инициатива должна не допустить необоснованного роста цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции. Кроме того, регионы обязаны согласовывать рост тарифов сверх установленного лимита с Федеральной антимонопольной службой.

«Я подписал постановление, которое позволит более жёстко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции», — сказал Медведев на совещании, посвящённом достижению национальных целей развития в сфере экономики и в жилищном секторе.