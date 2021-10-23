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Сменивший перед выборами имя и фамилию на "Борис Вишневский" кандидат вернул себе имя

23 октября 2021, 00:20  •  106 • Политика
В Петербурге один из кандидатов-спойлеров, сменивший имя и фамилию на "Борис Вишневский", вернул себе настоящие ФИО.
Кандидат в депутаты из Петербурга, который перед выборами поменял имя и фамилию на "Борис Вишневский", как у основного соперника, вернул себе прежние ФИО.
Теперь "двойник" члена партии "Яблоко" Бориса Лазаревича Вишневского снова стал Виктором Быковым.
На выборах в сентябре жителей одного из районов Петербурга в бюллетенях встречали сразу три Бориса Вишневских, два из которых были спойлерами.
Экс-Вишневский пояснил, что сменил имя и фамилию перед выборами, чтобы "показать, что, кроме критиков, есть ещё другие люди, которые могут что-то делать, есть другие Вишневские, условно говоря, которые не только критикуют, но и несут позитив", передаёт "ЗАКС.ру".
Как сообщал Царьград, настоящий Борис Вишневский даже жаловался в избирком на то, что кандидаты специально отрастили бороды и изменили фото в программе, чтобы запутать избирателей. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала эту ситуацию "позорищем".
"Я реально ходил с бородой. Это реально моя борода. Сейчас я побрился. А по поводу причёски, я прямо говорю, это было моё решение изменить причёску, чтобы копировать Вишневского и в какой-то мере пошутить", - объяснил своё решение экс-Вишневский.
Царьград также сообщал, что избирком Петербурга отклонил жалобы на "двойников" кандидата Бориса Вишневского в бюллетенях.

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