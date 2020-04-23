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Сменивший маршрут "Академик Черский" запутал наблюдателей
23 апреля 2020, 19:10 • 34 • В мире
Способное достроить "Северный поток - 2" судно-трубоукладчик "Академик Черский" направляется по северному маршруту. По данным ресурсов, он ранее покинул порт Лас-Пальмас и, как ожидалось, отправится в Египет. Однако, по последним сведениям, судно движется вдоль Атлантического побережья Португалии.
Наблюдателей запутал маршрут корабля "Академик Черский". Судно-трубоукладчик, по данным портала Vesselfinder, движется на север.
Однако, как предполагалось ранее, способное достроить трубопровод "Северный поток - 2" судно ожидали увидеть в египетском Порт-Саиде.
Правда, на текущий момент известно, что вышедший из Лас-Пальмаса "Академик Черский" всё же не идёт в Египет, а направляется по северному маршруту - вдоль Атлантического побережья Португалии.
Примечательно, что конечная точка маршрута следования судна пока неизвестна.
Напомним, что "Академик Черский" - единственный российский трубоукладчик, способный продолжить работы на "Северном потоке - 2".
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