Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководств...
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал ...
Главная / В мире

Сменивший маршрут "Академик Черский" запутал наблюдателей

23 апреля 2020, 19:10  •  34 • В мире
Способное достроить "Северный поток - 2" судно-трубоукладчик "Академик Черский" направляется по северному маршруту. По данным ресурсов, он ранее покинул порт Лас-Пальмас и, как ожидалось, отправится в Египет. Однако, по последним сведениям, судно движется вдоль Атлантического побережья Португалии.
Наблюдателей запутал маршрут корабля "Академик Черский". Судно-трубоукладчик, по данным портала Vesselfinder, движется на север.
Однако, как предполагалось ранее, способное достроить трубопровод "Северный поток - 2" судно ожидали увидеть в египетском Порт-Саиде.
Правда, на текущий момент известно, что вышедший из Лас-Пальмаса "Академик Черский" всё же не идёт в Египет, а направляется по северному маршруту - вдоль Атлантического побережья Португалии.
Примечательно, что конечная точка маршрута следования судна пока неизвестна.
Напомним, что "Академик Черский" - единственный российский трубоукладчик, способный продолжить работы на "Северном потоке - 2".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
23 апреля 2020, 03:10
"Тонны мешков с телами, тонны людей с маркировкой COVID-19": Работницы похоронного бюро о "шоу ужасов" в США
23 апреля 2020, 07:10
"Мир потеряет доверие к доллару": Названа точка невозврата для американской валюты
23 апреля 2020, 13:10
О членстве в Европейском союзе бывшие советские республики могут забыть
23 апреля 2020, 07:10
"Просто зайчик": Гаспарян рассказал, как в ООН пытаются заработать на коронавирусе
23 апреля 2020, 13:10
Маршал Конев стал разменной монетой: Le Monde напомнило о глумлении мэра Праги
23 апреля 2020, 08:05
Повторение пройденного: как новый доклад комитета сената США о «вмешательстве» России может повлиять на выборы 2020 года
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 апреля 2020, 14:10
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Москву
20 апреля 2020, 07:10
«Украина – это торпеда для Польши» – киевский эксперт
18 апреля 2020, 04:10
Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге
18 апреля 2020, 08:10
Снова банальный грабёж. Экс-нардеп рассказал, кто в действительности стоит за пожаром в Чернобыле
22 апреля 2020, 01:10
Америке есть что скрывать. Онищенко объяснил "возню" с биолабораториями
16 апреля 2020, 23:10
Защититься от коронавируса зубочисткой: Белорусы взяли на вооружение китайский способ
17 апреля 2020, 07:10
«Животное» Черновол увезли в родную деревню под домашний арест
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.