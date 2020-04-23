Сменивший маршрут "Академик Черский" запутал наблюдателей

Наблюдателей запутал маршрут корабля "Академик Черский". Судно-трубоукладчик, по данным портала Vesselfinder, движется на север.

Однако, как предполагалось ранее, способное достроить трубопровод "Северный поток - 2" судно ожидали увидеть в египетском Порт-Саиде.

Правда, на текущий момент известно, что вышедший из Лас-Пальмаса "Академик Черский" всё же не идёт в Египет, а направляется по северному маршруту - вдоль Атлантического побережья Португалии.

Примечательно, что конечная точка маршрута следования судна пока неизвестна.

Напомним, что "Академик Черский" - единственный российский трубоукладчик, способный продолжить работы на "Северном потоке - 2".