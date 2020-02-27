Сменить Богдана на Ермака – и что?

«Пророссийского лобби» в Киеве нет

Уходящий февраль был отмечен в кругу власть имущих в Киеве заменой главы Офиса президента Андрея Богдана на Андрея Ермака, бывшего помощника президента Украины по вопросам внешней политики. Как водится, пошли слухи о «грядущей смене курса»: якобы Ермак представляет «пророссийское» лобби в команде Зеленского. Порошенко даже назвал такую замену «усилением партии капитуляции».

Однако Богдан и Ермак в политическом смысле – близнецы. Оба юристы, оба занимались адвокатской деятельностью и бизнесом. Оба, и это особенно любопытно, в своё время поработали на «Партию регионов» Януковича, Богдан даже трудился в правительстве Азарова.

Андрей Богдан в правительстве Николая Азарова. Фото: Горловка.Today

Потом Богдана пригрел Коломойский, а Ермак стал руководить юридической компанией, обсуживавшей студию Зеленского «Квартал 95». При этом, однако, юридическим обеспечением президентской избирательно кампании нового украинского лидера занимался не Ерамак, а Богдан, делегированный в команду Зеленского Коломойским.

В известном смысле Богдан во главе Офиса президента выполнял при Зеленском функции наставника и гувернёра. Он выстраивал архитектуру новой власти, расставлял людей на ключевые должности, формировал парламентское большинство. Он же продавливал в Верховной раде непопулярные законопроекты (например, о создании неограниченного рынка земли).

После смены одного президента на другого Богдан был настроен полностью поменять политическую систему, выстроенную при Порошенко. Хотел привлечь самого Порошенко и ведущих членов его правительства к уголовной ответственности. Настаивал бывший юрист Коломойского и на изгнании из системы власти мэра Киева Виталия Кличко.

Украинские СМИ называли Богдана второй, иногда даже первой по влиянию фигурой в стране. Он кичился ролью «политического гувернёра» президента и не прочь был подчеркнуть своё «руководящее» значение по отношению к не слишком компетентному боссу. Чего стоит, например, колоритное фото, г на котором во время одного из публичных мероприятий Богдан хватает президента Украины за плечо и что-то втолковывает ему на ухо.

Фото: Страна. UA

А к осени 2019 года в команде Зеленского стала вдруг быстро расти роль Ермака. По времени это совпало с некоторыми международными событиями. В сентябре Ермак сопровождал Зеленского в Варшаву, где того принял вице-президент США Майк Пенс и что-то объяснил украинскому президенту. После этого в Киеве стали заниматься «отбеливанием» репутации Дональда Трампа, которому в то время демократы готовили импичмент. В частности, Ермак оспорил показания посла США в ЕС Гордона Сондленда, которые были единственным «прямым доказательством», указывавшим на то, что Трамп увязывал американскую помощь Украине с расследованиями по Джо Байдену. Сондленд утверждал, что после встреч в Варшаве рассказал Ермаку, будто военной помощи Украине со стороны США не будет, пока в Киеве не сделают определённых публичных заявлений. Ермак же заявил, что такого разговора вообще никогда не было. Антитрамповское расследование в Вашингтоне после этого стало буксовать, а позиции Зеленского в Белом доме укрепились.

Ермак ассистировал Зеленскому во всех вопросах, связанных с деятельностью «нормандской четвёрки», вёл переговоры с Ираном, сопровождал президента в международных поездках. Постепенно он стал вмешиваться и в вопросы внутренней политики (например, отстоял для Кличко сохранение должности главы Киевской администрации). И вообще, по оценкам украинских СМИ, Ермак, в отличие от Богдана, был противником слома «системы Порошенко».

Когда трения между Богданом и Ермаком стали выходить на публику, Зеленский взял сторону последнего. А потом, как писали украинские СМИ, вызвал Богдана на «неприятный разговор», после чего тот написал заявление об отставке.

Всё это можно понимать так, что администрация Трампа продолжает устранять остатки влияния Коломойского, стремясь сделать Украину более «монолитной» с точки зрения задач внешнего управления. Так что никаких оснований говорить о «пророссийском повороте» в политике Киева нет. Нет новых предложений по Донбассу. Зеленский регулярно «забегает за буйки», используя всевозможные площадки, чтобы напомнить о «крымском вопросе», которого для России не существует.

Андрей Ермак. Фото: Вести.UA