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Смена власти в Литве может оказаться гораздо глубже, чем предполагают

29 мая 2019, 02:54  •  45 • В мире
О новом надпартийном президенте Литвы
Как бы сдержанно ни оценивали некоторые эксперты шансы победившего в Литве Гитанаса Науседы (65,86% голосов) на внесение существенных корректив в литовскую политику, шансы такие существуют.
Стартовавший как резервный кандидат консервативной партии «Союз отечества – Христианские демократы Литвы» (СО ХДЛ) Г. Науседа в ходе избирательной кампании, по сути, превратился в независимую политическую фигуру общенационального масштаба. Эта трансформация особенно ярко проявилась между первым и вторым туром.
Новый президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана
Случилось то, что экономист Науседа с хорошими связями в скандинавских банковских кругах показался руководству СО ХДЛ (семейному подряду Ландсбергисов) и стоящей за ними Д. Грибаускайте слишком самостоятельным, и они отказали ему в поддержке. Перед заключительным этапом голосования эта партия целиком сосредоточилась на продвижении своего официального кандидата Ингриды Шимоните, которая в итоге потерпела сокрушительное поражение (32,86%). Причём консерваторы начали критиковать Науседу, не чураясь даже провокационных методов. Так, депутат Сейма от СО ХДЛ Раса Юкнявичене обвинила его в том, что он якобы требовал от неё при личной «тайной» встрече выгнать из этой партии конкурента Науседы на праймериз достаточно популярного В. Ушацкаса. Компромат, запущенный, по мнению Науседы, с подачи Шимоните, оказался мелким и эффекта не произвёл.
Ингрида Шимоните и Витаутас Ландсбергис
Что же всё-таки принесло Науседе оглушительную победу, если по большинству ключевых вопросов его высказывания действительно мало отличались от высказываний Шимоните и после первого тура она его опережала? Невозможно ведь всё свести к тому, что литовцы просто устали от авторитарного курса Д. Грибаускайте и не захотели принять её «наследницу» Ингриду Шимоните.
Пунктом, по которому конкуренты резко разошлись, были отношения с Россией. И есть все основания полагать, что он явился решающим в выборе литовцев. Ещё перед первым туром голосования в Литве, когда стало известно о внезапном визите в Москву президента Эстонии К. Кальюлайд, местные кандидаты обсудили этот вопрос на теледебатах. Шимоните возможность повторения чего-то подобного или иных контактов с В. Путиным полностью для себя исключила. Другой фаворит на то время С. Сквернялис, как всегда, высказывался противоречиво: он вроде тоже был готов поехать в такую поездку, но при этом резко оценил «агрессивную политику» Москвы, которая после таких слов вряд ли захотела бы его видеть. Науседа же был гораздо дипломатичнее, обязательств особых не брал, но и от нападок воздержался. Он призвал не торопиться оценивать планы Кальюлайд. По его словам, позиция Литвы по отношению к России всегда была последовательной, но при этом Науседа отметил необходимость экономических и культурных связей с соседней страной. В общем, оставил двери открытыми.
Перед вторым туром советники, видимо, подсказали Науседе, что по опросам около 65 % литовцев поддерживают идею прямых контактов с Россией на высшем уровне, а против надоевших всем санкций высказываются ещё больше людей. И Неуседа стал более определённым.
В интервью польской радиостанции Znad Wilii, растиражированном затем во всех литовских СМИ, он заявил: «Я точно не являюсь сторонником конфронтации. От меня вы точно не услышите каких бы то ни было озлобленных слов о России, как, например, "мафиозное государство" или какое-то "террористическое государство". Я считаю, что в дипломатическом языке мы должны избегать подобных выражений... Мы хотим жить дружно с жителями России. Политики и президенты меняются, а люди остаются. И тот факт, что жители Литвы живут по соседству с россиянами, останется». По крайней мере, две политические партии Литвы свои выводы из этого заявления сделали.
Накануне окончательного голосования в поддержку Неуседы официально высказалась партия «Союз крестьян и зелёных Литвы» (СКЗЛ) Р. Карбаускиса, чей кандидат Саулюс Сквернялис в первом туре пришёл третьим с 19,5% голосов. Консерваторы регулярно подвергают эту партию ожесточённым нападкам за «пророссийские симпатии». Литовские аграрии действительно в наибольшей степени страдают от санкционной войны с Россией, поэтому понятно их стремление поскорее её прекратить.
Р. Карбаускис
Кроме того, голосовать за Науседу призвала «Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей» (ИАПЛ-СХС) Вальдемара Томашевскго. В первом туре он был четвёртым, собрав около 5% голосов. ИАПЛ – СХС состоит в коалиции с Русским альянсом Литвы и ещё более последовательно, чем СКЗЛ, выступает за полную отмену санкций и нормализацию отношений с Россией. Кстати, Томашевский прошёл от своей партии на выборах в Европарламент.
Вальдемар Томашевский
В каком-то смысле можно сказать, что Науседа начал избирательную кампанию в одном политическом стане, а закончил в другом. При этом решающее значение в его победе, возможно, имело даже не это, а экономическая ситуация в стране. Он добился успеха во всех 60 муниципалитетах республики, получив в земледельческих районах до 90% голосов и уверенно лидируя в крупнейших городах – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде. Они тоже несут большие потери от свёртывания экономических связей с Россией. Энерготарифы в Литве, например, только за один месяц выросли на 9%. Самый северный незамерзающий порт на Балтике – Клайпеда, который мог бы стать главным перевалочным пунктом на всём постсоветском пространстве, за последние годы потерял не только весь российский, но и белорусский транзит. Кстати, Науседа – выходец из Клайпеды, и для него интересы родного города что-то значат.
Конечно, ожидать от Науседы резкого изменения курса, решительного разворота от НАТО и ЕС не приходится. Никто на это и не надеется. Прекращение оголтелой русофобии и конфронтационной риторики, что обещает Науседа, уже было бы существенным прогрессом. Экономика всё расставит по своим местам. Если за визитом Кальюлайд в Москву во многом стоял эстонский Союз работодателей, то Науседу подталкивает к движению в эту сторону литовский Союз предпринимателей, а это сила помощнее, чем гнев Ландсбергисов или ещё чей-то, особенно в условиях сокращения западной помощи.
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В целом у Науседы руки свободны. На любые упреки консерваторов в забвении их поддержки он легко может ответить, что электорат партии СО – ХДЛ исчерпывается теми, кто голосовал за Шимоните. Все остальные были за него. В отличие от Д. Грибаускайте, Науседа – надпартийный президент, не скованный предубеждениями прошлого или потребностью оправдываться за «советские грехи». Никто не ждёт от него чудес, но с такой избирательной базой он может развернуть Литву на путь прагматизма, а не идеологических догм, вредящих её национальным интересам.
Победа достигнута: теперь за работу!
Заглавное фото: LRT
Дмитрий МИНИН

Фонд Стратегической Культуры

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