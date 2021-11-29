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Смена власти в Германии: что ждет Россию
29 ноября 2021, 16:40 • 98 • Политика
Новое правительство выступает за урегулирование замороженного конфликта на востоке Украины, а также «безвиз» для российской молодежи
В Германии спустя два месяца после парламентских выборов завершились коалиционные переговоры по новому правительству. Социал-демократическая партия Германии, "зеленые", а также либеральная Свободная демократическая партия представили коалиционный договор, который ляжет в основу внешней и внутренней политики будущего правительства ФРГ.
Согласно опубликованному договору, трансатлантическому партнерству, а также дружественным отношениям с США будет отведено центральное место во внешнеторговых отношениях ФРГ.
"Мы выступаем за перезагрузку и "динамизацию" трансатлантических отношений с США и Канадой, которые мы намерены выстраивать, руководствуясь европейскими принципами. Вместе мы хотим стабилизировать международный порядок, противостоять авторитарным устремлениям и более тесно сотрудничать с восточными и южными соседями в ЕС".
Что касается Украины, то договор предусматривает поддержку Киеву в восстановлении территориальной целостности и суверенитета, а также углубление энергетического партнерства, "исходя из больших амбиций в области возобновляемых источников энергии, производства зеленого водорода, энергоэффективности и сокращения выбросов CO2".
Россия признается важным актером на международной арене, а российско-германские отношения глубокими и многогранными.
"Мы понимаем важность прочных и стабильных отношений [с РФ] и продолжаем стремиться к ним. Мы также выражаем готовность к конструктивному диалогу".
Между тем, новая коалиция потребовала от Российской Федерации "немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия на востоке Украины, а также незаконной аннексии Крымского полуострова".
"Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятие соответствующих санкций зависят от полного выполнения Минских соглашений",
– указано в тексте договора.
Обновленное правительство ФРГ также выступило за урегулирование замороженного конфликта на востоке Украины.
Вместе с тем договор предусматривает более тесное сотрудничество между ФРГ и РФ по вопросам здравоохранения, водорода, климата и окружающей среды. Кроме того, договор открывает возможность безвизового въезда из России в Германию "особо важных целевых групп", например, молодых людей до 25 лет.
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