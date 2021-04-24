Смена вех в немецкой политике

Партия «Союз 90/Зелёные» опережает остальных

Опрос института изучения общественного мнения Civey, проведенный по заданию влиятельной деловой газеты Wirtschaftswoche среди деловых людей, принес неожиданные результаты: экономическая элита ФРГ хочет «зелёного» канцлера. Точнее, фрау канцлерин.

Более 25% опрошенных капитанов германской экономики и руководящего звена общественных служб хотели бы видеть на этом месте кандидата от партии «Союз 90/Зелёные» Анналену Бербок (Annalena Baerbock), далеко опередившую в рейтинге представителей СДПГ и ХДС/ХСС.

В случае предполагаемого прямого голосования А. Бэрбок сегодня набирает 26.5% всех голосов. За ней следует глава СВДП Кристиан Линднер (16.2%), на третье место претендует кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет (14.3%). Еще меньше голосов набирает кандидат от СДПГ Олаф Шольц (10.5%).

Те же результаты показывает опрос германского института Forsa от 20 апреля: зелёные вырвались вперед. Одной из причин смены вех является весьма спорное выдвижение кандидатом от ХДС/ХСС Арнима Лашета, который существенно уступал в популярности любимцу немецких консерваторов, баварскому министру-президенту и председателю ХСС Маркусу Зёдеру. Сразу после выдвижения Лашета блок ХДС/ХСС потерял 7%. Теперь, по данным Forsa, он имеет 21% рейтинга против 28% у зеленых.

Эксперты считают, что при таком раскладе новая правящая коалиция не сможет обойтись без зеленых и, скорее всего, правительство возглавит Анналена Бербок. Высказываются и сомнения. Например, старейший социал-демократ и бывший лидер Левой партии Оскар Лафонтен считает, что Бербок не обладает необходимым опытом для роли федерального канцлера. «Немыслимо, чтобы кто-то стал шефом крупного концерна вроде БМВ, Сименса или Мерседеса, не имея опыта работы даже в малом или среднем предприятии начальником отдела или членом правления», – говорит Лафонтен.

Однако, по мнению «Тагесшпигель», кандидатура А. Бербок на пост канцлера вполне реальна. Зеленые уловили момент смены эпох. В свое время Конрад Аденауэр выдвинул лозунг, который впечатлил западных немцев, узнавших прелести экономического бума. «Никаких экспериментов», – заявил Аденауэр и выиграл выборы в 1957 году. Сегодня все происходит с точностью до наоборот. Перемены назрели, и зеленые выступают с лозунгом «Только эксперименты пока еще могут спасти нас»!

И что они хотят изменить? Хотят многого, отсюда и вопросы.

Первый вопрос: способны ли чиновники от зелёных править Германией? Могут ли избиратели довериться 40-летней женщине, не имеющей никакого опыта за пределами партийной политики, которая никогда не была в правительственных структурах? Сможет ли она представлять позицию Германии в личной конфронтации с такими опытными политиками, как В. Путин или Си Цзиньпин, и сделать это лучше, чем это сделали бы Олаф Шольц или Армин Лашет?

Однако можно вспомнить, что за 21 год существования партия зеленых успела делегировать своих функционеров на множество политических и административных должностей. Сейчас правительство земли Баден-Вюртемберг возглавляет «зелёный» политик Винфрид Кречман, зелёные входят в коалиционные правительства еще девяти федеральных земель. Один из основателей партии Йошка Фишер стал в 1998 вице-канцлером и министром иностранных дел. В общем, нет оснований считать, что зеленые хуже подготовлены для руководящих должностей на федеральном уровне, чем представители других партий.

Второй вопрос: способны ли зеленые к компромиссам? Как показывает практика, только в одном они не готовы на уступки – в борьбе против потепления климата. Зелёные заявляют, что правительство, не выполняющее решений Парижского соглашения по климату от 2015 года, им не подходит.

Председатель партии Роберт Хабек говорит: «Решения по защите климата должны выполняться. Иначе мы лишние в правительстве».

Это их непоколебимая позиция. В то же время в их коалиции с консерваторами предвидятся серьезные столкновения. Например, требования зелёными новых норм регулирования экономики, проблемы финансирования, инструменты внутренней безопасности, политика в отношении беженцев и иммигрантов вызывают у ХДС/ХСС вопросы. Хотя у зелёных есть опыт совместного правления в федеральных землях вместе с другими партиями. Главный их лозунг «Мы создадим климатически гарантированное благополучие». Главная цель – создание социально и экологически ответственного рыночного хозяйства. Они планируют к 2030 г. достичь снижения выбросов парниковых газов на 70%.

Немалая заслуга в том, что зеленые становятся популярными в экономической элите Германии, принадлежит известным ученым. Например, Михаэлю Хютнеру из Института немецкой экономики (Institut der Deutschen Wirtschaft), который является популяризатором их идей среди образованной аудитории. Зеленые намерены ежегодно вкладывать 50 млрд. евро в быстрый интернет и в научные разработки климатически нейтральной индустрии. Кроме того, они планируют ввести «налог на состояние» (денежные накопления) в размере 1 процент в год на каждые 2 миллиона евро.

Их линия на защиту «прав человека» во всем мире вполне удовлетворяет западные идеологические центры.

В то же время зеленые выступают против 2-процентного участия в бюджете НАТО и не принимают идею ударных беспилотников. Их смущает и иностранное ядерное оружие на территории Германии.

При всём радикализме многих требований зеленых их практика участия в управлении федеральными землями говорит о способности приноровляться к обстоятельствам. Несмотря на чёткую программу, в землях их программа социально-экологической модернизации малозаметна, но зелёные идут на федеральные выборы с требованиями радикальных перемен. Таковы правила игры.