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Смена режима: Зеленскому пророчат звание "последнего президента Украины"

30 июня 2020, 11:00  •  104 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Раде заговорили о конституционной реформе
Владимир Зеленский может оказаться последним украинским президентом – такое мнение озвучил депутат Вадим Рабинович. Он утверждает, что Украина "катится в пропасть", и необходимо срочно что-то менять в стране, если не будет никаких изменений.
На сайте фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" появилось заявление политика, в котором парламентарий рассуждает о правлении нынешнего лидера страны. По словам Рабиновича, до майдана Украина являлась процветающей страной с космической промышленностью – сейчас ей на замену пришло производство кастрюль.
"Все представители нынешней власти приходят на месяц – два, поэтому им плевать, что будет после них. Но так нельзя!" – заявил политик.
По его словам, вместо активных действий Зеленский "записывает видеообращения", поэтому голосовавшие за него три четверти избирателей больше его не поддерживают.
Из-за сложившейся ситуации, отмечает депутат, в стране назревает конституционная реформа. Он предрек, что нынешний лидер Украины может стать либо одним из самых успешных за всю историю страны, либо оказаться последним, поскольку государство переделают в парламентскую республику.
Ранее на Украине заговорили о том, что страну ждет судьба СССР перед развалом уже этой осенью.

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